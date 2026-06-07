Moto2 Hungaria 2026: Gonzales Lanjutkan Tren Kemenangan di Balaton
Hasil lengkap balapan Moto2 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton park, putaran 8 dari 22.
Manuel Gonzales maju ke depan di saat yang tepat untuk meraih kemenangan Moto2 Hungaria 2026 di Balaton Park, kemenangan ketiga beruntunnya setelah Catalunya dan Mugello.
Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu berada di posisi keempat di grid, tetapi tidak membuang waktu untuk langsung menguntit pemimpin balapan, Filip Salac.
Pada Lap 12, pemimpin klasemen kejuaraan melakukan agresi pertamanya ke Salac, dan berhasil memperlebar jarak menjadi 1,552 detik saat bendera finis dikibarkan.
Salac berada di posisi kedua setelah mengendalikan lap-lap awal. Pembalap American Racing itu kembali naik podium untuk pertama kalinya sejak putaran Jepang tahun 2024, dan membangun momentum jelang balapan kandangnya dua minggu lagi di Brno.
Posisi podium terakhir diraih oleh Senna Agius dengan motor Dynavolt kedua setelah finis di urutan ketiga.
David Alonso menyalip rekan setimnya di Aspar, Daniel Holgado, di akhir balapan di tempat ia meraih kemenangan pertamanya di kelas ini, naik ke posisi keempat pada lap ke-17, menggeser Holgado ke posisi kelima.
Izan Guevara memulai dari posisi pole, tetapi pengawas balapan menilai startnya melibatkan 'perubahan arah yang tidak aman' karena ia menyalip Salac saat lampu start padam.
Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu berada di posisi keempat saat ia memasuki putaran penalti long lap, kemudian bergabung kembali di posisi keenam, di mana ia finis sebagai pembalap Boscoscuro terbaik.
Celestino Vietti membuat kemajuan yang signifikan, dari posisi ke-12 di grid, pembalap SpeedRS itu menerobos barisan pembalap lain dan finis di posisi ketujuh saat bendera finis dikibarkan.
Alonso Lopez melakukan start yang agresif, tetapi kemudian langsung melebar - tidak pernah benar-benar pulih dari manuvernya di lap pertama, finis di posisi kedelapan untuk Gresini.
Alberto Ferrandez adalah pembalap lain yang menunjukkan peningkatan performa. Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha ini memulai balapan dari posisi ke-17, kemudian bertarung dengan sesama pendatang baru di kelasnya, Jose Antonio Rueda, untuk memperebutkan gelar rookie terbaik, dan akhirnya finis di posisi kesembilan.
Tony Arbolino juga menyalip juara bertahan Moto3 di akhir balapan untuk melengkapi posisi 10 besar bagi Fantic Racing.
Di tahap akhir balapan, motor Red Bull KTM Ajo berada di bawah tekanan dari Barry Baltus dan Zonta van den Goorbergh, tetapi Rueda bertahan di posisi ke-11, sementara Baltus di posisi kedua belas setelah keluar dari sepuluh besar untuk Fantic karena penalti pelanggaran batas lintasan, dan pembalap Momoven Idrofolglia RW Racing berada di posisi ke-13.
Taiyo Furusato meraih poin pertamanya di musim debutnya di Moto2 dengan finis di posisi ke-14 untuk Idemitsu Honda Team Asia, setelah memulai balapan dari posisi ke-20.
Sementara itu, Mario Aji masih absen karena cedera. Untuk putaran Hungaria, Idemitsu Honda Team Asia memanggil mantan pembalap Moto3 Jacob Roulstone, yang finis ke-22.
Lewat kemenangan ini, Gonzales menambah keungulannya dengan 25 poin lainnya, kini total memiliki 154,5 poin.
Guevara tetap menjadi saingan terdekatnya dengan 105 poin, kini tertinggal 49,5 poin, sementara Vietti masih berada di belakangnya dengan 102 poin setelah penampilan comeback-nya.
Moto2 Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Balapan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|22 Laps
|2
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.552s
|3
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+3.925s
|4
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+4.367s
|5
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+9.561s
|6
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+11.143s
|7
|Celestino Vietti
|ITA
|MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+14.612s
|8
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+18.652s
|9
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+18.808s
|10
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+20.885s
|11
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+22.404s
|12
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+22.564s
|13
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+24.263s
|14
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+27.513s
|15
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+27.762s
|16
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+29.225s
|17
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+31.425s
|18
|Luca Lunetta
|ITA
|MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+31.722s
|19
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+33.763s
|20
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+40.676s
|21
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+43.846s
|22
|Jacob Roulstone
|AUS
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1m 04.501s
|23
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|DNF
|24
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|DNF
|25
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|DNF
|26
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Exocom - MSI (Kalex)
|DNF
|27
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|DNF
|28
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Kalex)
|DNS
Rekor Moto2 Balaton Park:
Lap tercepat: Manuel Gonzalez (2026) 1m 48.474s
Lap balapan tercepat: Aron Canet (2024) 1m 50.746s