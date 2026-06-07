Moto2 Hungaria 2026: Gonzales Lanjutkan Tren Kemenangan di Balaton

Hasil lengkap balapan Moto2 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton park, putaran 8 dari 22.

Manuel Gonzalez, Filip Salac, Moto2, 2026, Hungarian GP
Manuel Gonzalez, Filip Salac, Moto2, 2026, Hungarian GP
© Gold & Goose
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Manuel Gonzales maju ke depan di saat yang tepat untuk meraih kemenangan Moto2 Hungaria 2026 di Balaton Park, kemenangan ketiga beruntunnya setelah Catalunya dan Mugello.

Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu berada di posisi keempat di grid, tetapi tidak membuang waktu untuk langsung menguntit pemimpin balapan, Filip Salac.

Pada Lap 12, pemimpin klasemen kejuaraan melakukan agresi pertamanya ke Salac, dan berhasil memperlebar jarak menjadi 1,552 detik saat bendera finis dikibarkan.

Salac berada di posisi kedua setelah mengendalikan lap-lap awal. Pembalap American Racing itu kembali naik podium untuk pertama kalinya sejak putaran Jepang tahun 2024, dan membangun momentum jelang balapan kandangnya dua minggu lagi di Brno.

Posisi podium terakhir diraih oleh Senna Agius dengan motor Dynavolt kedua setelah finis di urutan ketiga.

David Alonso menyalip rekan setimnya di Aspar, Daniel Holgado, di akhir balapan di tempat ia meraih kemenangan pertamanya di kelas ini, naik ke posisi keempat pada lap ke-17, menggeser Holgado ke posisi kelima.

Izan Guevara memulai dari posisi pole, tetapi pengawas balapan menilai startnya melibatkan 'perubahan arah yang tidak aman' karena ia menyalip Salac saat lampu start padam.

Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu berada di posisi keempat saat ia memasuki putaran penalti long lap, kemudian bergabung kembali di posisi keenam, di mana ia finis sebagai pembalap Boscoscuro terbaik.

Celestino Vietti membuat kemajuan yang signifikan, dari posisi ke-12 di grid, pembalap SpeedRS itu menerobos barisan pembalap lain dan finis di posisi ketujuh saat bendera finis dikibarkan.

Alonso Lopez melakukan start yang agresif, tetapi kemudian langsung melebar - tidak pernah benar-benar pulih dari manuvernya di lap pertama, finis di posisi kedelapan untuk Gresini.

Alberto Ferrandez adalah pembalap lain yang menunjukkan peningkatan performa. Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha ini memulai balapan dari posisi ke-17, kemudian bertarung dengan sesama pendatang baru di kelasnya, Jose Antonio Rueda, untuk memperebutkan gelar rookie terbaik, dan akhirnya finis di posisi kesembilan.

Tony Arbolino juga menyalip juara bertahan Moto3 di akhir balapan untuk melengkapi posisi 10 besar bagi Fantic Racing.

Di tahap akhir balapan, motor Red Bull KTM Ajo berada di bawah tekanan dari Barry Baltus dan Zonta van den Goorbergh, tetapi Rueda bertahan di posisi ke-11, sementara Baltus di posisi kedua belas setelah keluar dari sepuluh besar untuk Fantic karena penalti pelanggaran batas lintasan, dan pembalap Momoven Idrofolglia RW Racing berada di posisi ke-13.

Taiyo Furusato meraih poin pertamanya di musim debutnya di Moto2 dengan finis di posisi ke-14 untuk Idemitsu Honda Team Asia, setelah memulai balapan dari posisi ke-20.

Sementara itu, Mario Aji masih absen karena cedera. Untuk putaran Hungaria, Idemitsu Honda Team Asia memanggil mantan pembalap Moto3 Jacob Roulstone, yang finis ke-22.

Lewat kemenangan ini, Gonzales menambah keungulannya dengan 25 poin lainnya, kini total memiliki 154,5 poin.

Guevara tetap menjadi saingan terdekatnya dengan 105 poin, kini tertinggal 49,5 poin, sementara Vietti masih berada di belakangnya dengan 102 poin setelah penampilan comeback-nya.

Moto2 Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Balapan

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)22 Laps
2Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.552s
3Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+3.925s
4David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+4.367s
5Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+9.561s
6Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+11.143s
7Celestino ViettiITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)+14.612s
8Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+18.652s
9Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+18.808s
10Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+20.885s
11Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+22.404s
12Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+22.564s
13Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+24.263s
14Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+27.513s
15Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+27.762s
16Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+29.225s
17Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+31.425s
18Luca LunettaITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)+31.722s
19Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+33.763s
20Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+40.676s
21Alex EscrigSPAKLINT Racing Team (Forward)+43.846s
22Jacob RoulstoneAUSIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1m 04.501s
23Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)DNF
24Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)DNF
25Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)DNF
26Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Exocom - MSI  (Kalex)DNF
27Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)DNF
28Angel PiquerasSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Kalex)DNS

Rekor Moto2 Balaton Park:

Lap tercepat: Manuel Gonzalez (2026) 1m 48.474s
Lap balapan tercepat: Aron Canet (2024) 1m 50.746s

Moto2 Hungaria 2026: Gonzales Lanjutkan Tren Kemenangan di Balaton
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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