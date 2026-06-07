Moto2 Hungaria 2026: Gonzales Lanjutkan Tren Kemenangan di Balaton

Manuel Gonzales maju ke depan di saat yang tepat untuk meraih kemenangan Moto2 Hungaria 2026 di Balaton Park, kemenangan ketiga beruntunnya setelah Catalunya dan Mugello.

Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu berada di posisi keempat di grid, tetapi tidak membuang waktu untuk langsung menguntit pemimpin balapan, Filip Salac.

Pada Lap 12, pemimpin klasemen kejuaraan melakukan agresi pertamanya ke Salac, dan berhasil memperlebar jarak menjadi 1,552 detik saat bendera finis dikibarkan.

Salac berada di posisi kedua setelah mengendalikan lap-lap awal. Pembalap American Racing itu kembali naik podium untuk pertama kalinya sejak putaran Jepang tahun 2024, dan membangun momentum jelang balapan kandangnya dua minggu lagi di Brno.

Posisi podium terakhir diraih oleh Senna Agius dengan motor Dynavolt kedua setelah finis di urutan ketiga.

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David Alonso menyalip rekan setimnya di Aspar, Daniel Holgado, di akhir balapan di tempat ia meraih kemenangan pertamanya di kelas ini, naik ke posisi keempat pada lap ke-17, menggeser Holgado ke posisi kelima.

Izan Guevara memulai dari posisi pole, tetapi pengawas balapan menilai startnya melibatkan 'perubahan arah yang tidak aman' karena ia menyalip Salac saat lampu start padam.

Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu berada di posisi keempat saat ia memasuki putaran penalti long lap, kemudian bergabung kembali di posisi keenam, di mana ia finis sebagai pembalap Boscoscuro terbaik.

Celestino Vietti membuat kemajuan yang signifikan, dari posisi ke-12 di grid, pembalap SpeedRS itu menerobos barisan pembalap lain dan finis di posisi ketujuh saat bendera finis dikibarkan.

Alonso Lopez melakukan start yang agresif, tetapi kemudian langsung melebar - tidak pernah benar-benar pulih dari manuvernya di lap pertama, finis di posisi kedelapan untuk Gresini.

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Alberto Ferrandez adalah pembalap lain yang menunjukkan peningkatan performa. Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha ini memulai balapan dari posisi ke-17, kemudian bertarung dengan sesama pendatang baru di kelasnya, Jose Antonio Rueda, untuk memperebutkan gelar rookie terbaik, dan akhirnya finis di posisi kesembilan.

Tony Arbolino juga menyalip juara bertahan Moto3 di akhir balapan untuk melengkapi posisi 10 besar bagi Fantic Racing.

Di tahap akhir balapan, motor Red Bull KTM Ajo berada di bawah tekanan dari Barry Baltus dan Zonta van den Goorbergh, tetapi Rueda bertahan di posisi ke-11, sementara Baltus di posisi kedua belas setelah keluar dari sepuluh besar untuk Fantic karena penalti pelanggaran batas lintasan, dan pembalap Momoven Idrofolglia RW Racing berada di posisi ke-13.

Taiyo Furusato meraih poin pertamanya di musim debutnya di Moto2 dengan finis di posisi ke-14 untuk Idemitsu Honda Team Asia, setelah memulai balapan dari posisi ke-20.

Sementara itu, Mario Aji masih absen karena cedera. Untuk putaran Hungaria, Idemitsu Honda Team Asia memanggil mantan pembalap Moto3 Jacob Roulstone, yang finis ke-22.

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Lewat kemenangan ini, Gonzales menambah keungulannya dengan 25 poin lainnya, kini total memiliki 154,5 poin.

Guevara tetap menjadi saingan terdekatnya dengan 105 poin, kini tertinggal 49,5 poin, sementara Vietti masih berada di belakangnya dengan 102 poin setelah penampilan comeback-nya.

Moto2 Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim Lap/Gap 1 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) 22 Laps 2 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +1.552s 3 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +3.925s 4 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +4.367s 5 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +9.561s 6 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +11.143s 7 Celestino Vietti ITA MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro) +14.612s 8 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +18.652s 9 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +18.808s 10 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +20.885s 11 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +22.404s 12 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +22.564s 13 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +24.263s 14 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +27.513s 15 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +27.762s 16 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +29.225s 17 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +31.425s 18 Luca Lunetta ITA MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro) +31.722s 19 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +33.763s 20 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +40.676s 21 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +43.846s 22 Jacob Roulstone AUS Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1m 04.501s 23 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) DNF 24 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) DNF 25 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) DNF 26 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - Exocom - MSI (Kalex) DNF 27 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) DNF 28 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Kalex) DNS

Rekor Moto2 Balaton Park:



Lap tercepat: Manuel Gonzalez (2026) 1m 48.474s

Lap balapan tercepat: Aron Canet (2024) 1m 50.746s