Moto2 Hungaria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park
Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto2 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, putaran 8 dari 22.
Manuel Gonzales melanjutkan performa impresifnya dari Mugello ke Balaton Park dengan memimpin sesi Practice untuk Moto3 Hungaria 2026.
Pembalap Dynavolt Intact GP mencatatkan serangkaian lap luar biasa saat berlari sendiri, dengan puncaknya laptime 1 menit 40,229 yang memecahkan rekor Moto2.
David Alonso kembali ke performa terbaiknya setelah pulih sepenuhnya dari cedera, naik dari posisi ke-10 tepat sebelum bendera finis dikibarkan ke posisi kedua, terpaut 0,203 detik dari patokan Gonzales untuk Aspar.
Filip Salac tergeser ke posisi ketiga untuk American Racing oleh pembalap Kolombia tersebut, sementara Daniel Munoz berada di posisi keempat untuk Italtrans.
Rookie teratas pada hari Jumat adalah Alberto Ferrandez. Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu juga meraih penghargaan tertinggi Boscoscuro setelah satu putaran membayangi Gonzalez.
Collin Veijer sempat memimpin sesi dalam perjalanannya ke posisi keenam untuk Red Bull KTM Ajo, sementara Alex Escrig membawa motor Forward ke posisi ketujuh.
Daniel Holgado mencatatkan waktu terbaik kedelapan dengan motor Aspar kedua, tepat di depan Senna Agius, kembali ke jalurnya setelah mesin FP1-nya mengalami masalah di urutan kesembilan dengan motor Dynavolt kedua.
Ivan Ortola adalah pembalap pertama yang tidak terpaut setengah detik dari rekor lap tercepat baru, tetapi telah melakukan cukup untuk menyelesaikan 10 besar untuk QJMotor.
Pesaing gelar juara Izan Guevara akan langsung lolos ke Q2 setelah bangkit dari insiden terjatuh di pagi hari, di posisi ke-11 untuk Blu Cru Pramac Yamaha.
Tempat lolos otomatis terakhir diberikan kepada pembalap Fantic, Tony Arbolino di posisi ke-12, rekan setimnya Barry Baltus di posisi ke-13, dan juara bertahan Moto3, pembalap pendatang baru Jose Antonio Rueda, di posisi ke-14 untuk Red Bull KTM Ajo.
Mario Aji masih absen karena patah tulang leher. Untuk putaran Hungaria, ia digantikan oleh mantan pembalap Moto3, Jacob Roulstone (ke-28).
Moto2 Hungaria 2026 - Balaton - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1m 40.229s
|2
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.203s
|3
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.311s
|4
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.427s
|5
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.446s
|6
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.468s
|7
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.470s
|8
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.480s
|9
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.489s
|10
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Exocom - MSI (Kalex)
|+0.500s
|11
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.502s
|12
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.675s
|13
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.687s
|14
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.711s
|15
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.895s
|16
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.922s
|17
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.923s
|18
|Celestino Vietti
|ITA
|MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.924s
|19
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.973s
|20
|Luca Lunetta
|ITA
|MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.980s
|21
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.053s
|22
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.059s
|23
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.098s
|24
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.290s
|25
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Kalex)
|+1.330s
|26
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.350s
|27
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.661s
|28
|Jacob Roulstone
|AUS
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+2.046s
Rekor resmi Moto2 Hungaria:
Lap tercepat: Manuel Gonzalez (2026, Practice) 1m 40.229s
Pole position: Diogo Moreira (2025) 1m 40.380s
Lap balapan tercepat: David Alonso (2025) 1m 40.964s
Free Practice 1
Sesi pertama memperlihatkan Gonzalez memimpin, memperbaiki lap terakhirnya untuk mengalahkan catatan waktunya sendiri.
Sementara itu rekan setimnya, Agius, menghadapi nasib berbeda. Kerusakan mesin yang jarang terjadi meninggalkan kepulan asap dari pembalap motor Australia itu, yang membuat bendera merah dikibarkan kurang dari empat menit sebelum sesi berakhir.
Lap yang diselesaikan Alonso di belakang Agius saat itu membawanya ke posisi kedua, dengan Vietti melanjutkan performa kandangnya seminggu yang lalu di Hungaria, menjadi pembalap Boscoscuro terbaik di sesi tersebut di belakang duo Kalex setelah kembali di beberapa menit terakhir untuk naik dari posisi ke-18 ke posisi ketiga.
Salac tergeser ke posisi keempat tercepat, dengan Lopez melengkapi lima besar di awal sesi.
FP1 dimulai dengan insiden yang dialami Guevara di lap keluarnya - langsung masuk ke kerikil di tikungan lima, pulih untuk kembali ke lintasan dan finis di posisi ke-10, pembalap terakhir yang terpaut setengah detik dari Gonzalez.
Ferrandez kembali menjadi yang terbaik di antara para pembalap rookie di sesi pertama, di posisi ke-13.
Moto2 Hungaria 2026 - Balaton - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1m 41.060
|2
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.125s
|3
|Celestino Vietti
|ITA
|MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.222s
|4
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.240s
|5
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.279s
|6
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.327s
|7
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.378s
|8
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.382s
|9
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.406s
|10
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.454s
|11
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.545s
|12
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.553s
|13
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.727s
|14
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.773s
|15
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.814s
|16
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.831s
|17
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Exocom - MSI (Kalex)
|+0.921s
|18
|Luca Lunetta
|ITA
|MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.959s
|19
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.069s
|20
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.132s
|21
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.182s
|22
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.467s
|23
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.627s
|24
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.653s
|25
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.826s
|26
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+2.195s
|27
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Kalex)
|+2.937s
|28
|Jacob Roulstone
|AUS
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+2.966s