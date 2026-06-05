Moto2 Hungaria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park

Manuel Gonzales melanjutkan performa impresifnya dari Mugello ke Balaton Park dengan memimpin sesi Practice untuk Moto3 Hungaria 2026.

Pembalap Dynavolt Intact GP mencatatkan serangkaian lap luar biasa saat berlari sendiri, dengan puncaknya laptime 1 menit 40,229 yang memecahkan rekor Moto2.

David Alonso kembali ke performa terbaiknya setelah pulih sepenuhnya dari cedera, naik dari posisi ke-10 tepat sebelum bendera finis dikibarkan ke posisi kedua, terpaut 0,203 detik dari patokan Gonzales untuk Aspar.

Filip Salac tergeser ke posisi ketiga untuk American Racing oleh pembalap Kolombia tersebut, sementara Daniel Munoz berada di posisi keempat untuk Italtrans.

Rookie teratas pada hari Jumat adalah Alberto Ferrandez. Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu juga meraih penghargaan tertinggi Boscoscuro setelah satu putaran membayangi Gonzalez.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Collin Veijer sempat memimpin sesi dalam perjalanannya ke posisi keenam untuk Red Bull KTM Ajo, sementara Alex Escrig membawa motor Forward ke posisi ketujuh.

Daniel Holgado mencatatkan waktu terbaik kedelapan dengan motor Aspar kedua, tepat di depan Senna Agius, kembali ke jalurnya setelah mesin FP1-nya mengalami masalah di urutan kesembilan dengan motor Dynavolt kedua.

Ivan Ortola adalah pembalap pertama yang tidak terpaut setengah detik dari rekor lap tercepat baru, tetapi telah melakukan cukup untuk menyelesaikan 10 besar untuk QJMotor.

Pesaing gelar juara Izan Guevara akan langsung lolos ke Q2 setelah bangkit dari insiden terjatuh di pagi hari, di posisi ke-11 untuk Blu Cru Pramac Yamaha.

Tempat lolos otomatis terakhir diberikan kepada pembalap Fantic, Tony Arbolino di posisi ke-12, rekan setimnya Barry Baltus di posisi ke-13, dan juara bertahan Moto3, pembalap pendatang baru Jose Antonio Rueda, di posisi ke-14 untuk Red Bull KTM Ajo.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Read More Moto2 Hungaria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park

Mario Aji masih absen karena patah tulang leher. Untuk putaran Hungaria, ia digantikan oleh mantan pembalap Moto3, Jacob Roulstone (ke-28).

Moto2 Hungaria 2026 - Balaton - Hasil sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Lap/Gap 1 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) 1m 40.229s 2 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.203s 3 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.311s 4 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.427s 5 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.446s 6 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.468s 7 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.470s 8 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.480s 9 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.489s 10 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - Exocom - MSI (Kalex) +0.500s 11 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.502s 12 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +0.675s 13 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +0.687s 14 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.711s 15 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +0.895s 16 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.922s 17 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.923s 18 Celestino Vietti ITA MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.924s 19 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.973s 20 Luca Lunetta ITA MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.980s 21 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.053s 22 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +1.059s 23 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +1.098s 24 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.290s 25 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Kalex) +1.330s 26 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1.350s 27 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +1.661s 28 Jacob Roulstone AUS Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +2.046s

Rekor resmi Moto2 Hungaria:



Lap tercepat: Manuel Gonzalez (2026, Practice) 1m 40.229s

Pole position: Diogo Moreira (2025) 1m 40.380s

Lap balapan tercepat: David Alonso (2025) 1m 40.964s

Free Practice 1

Sesi pertama memperlihatkan Gonzalez memimpin, memperbaiki lap terakhirnya untuk mengalahkan catatan waktunya sendiri.

Sementara itu rekan setimnya, Agius, menghadapi nasib berbeda. Kerusakan mesin yang jarang terjadi meninggalkan kepulan asap dari pembalap motor Australia itu, yang membuat bendera merah dikibarkan kurang dari empat menit sebelum sesi berakhir.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Lap yang diselesaikan Alonso di belakang Agius saat itu membawanya ke posisi kedua, dengan Vietti melanjutkan performa kandangnya seminggu yang lalu di Hungaria, menjadi pembalap Boscoscuro terbaik di sesi tersebut di belakang duo Kalex setelah kembali di beberapa menit terakhir untuk naik dari posisi ke-18 ke posisi ketiga.

Salac tergeser ke posisi keempat tercepat, dengan Lopez melengkapi lima besar di awal sesi.

FP1 dimulai dengan insiden yang dialami Guevara di lap keluarnya - langsung masuk ke kerikil di tikungan lima, pulih untuk kembali ke lintasan dan finis di posisi ke-10, pembalap terakhir yang terpaut setengah detik dari Gonzalez.

Ferrandez kembali menjadi yang terbaik di antara para pembalap rookie di sesi pertama, di posisi ke-13.

Moto2 Hungaria 2026 - Balaton - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Lap/Gap 1 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) 1m 41.060 2 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.125s 3 Celestino Vietti ITA MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.222s 4 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.240s 5 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.279s 6 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.327s 7 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.378s 8 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.382s 9 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.406s 10 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.454s 11 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.545s 12 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +0.553s 13 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.727s 14 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +0.773s 15 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.814s 16 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +0.831s 17 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - Exocom - MSI (Kalex) +0.921s 18 Luca Lunetta ITA MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.959s 19 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.069s 20 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +1.132s 21 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +1.182s 22 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.467s 23 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +1.627s 24 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.653s 25 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +1.826s 26 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +2.195s 27 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Kalex) +2.937s 28 Jacob Roulstone AUS Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +2.966s

Article continues below ADVERTISEMENT