Moto2 Hungaria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park

Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto2 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, putaran 8 dari 22.

Manuel Gonzalez, Moto2, 2026
Manuel Gonzalez, Moto2, 2026
© Gold & Goose
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Manuel Gonzales melanjutkan performa impresifnya dari Mugello ke Balaton Park dengan memimpin sesi Practice untuk Moto3 Hungaria 2026.

Pembalap Dynavolt Intact GP mencatatkan serangkaian lap luar biasa saat berlari sendiri, dengan puncaknya laptime 1 menit 40,229 yang memecahkan rekor Moto2.

David Alonso kembali ke performa terbaiknya setelah pulih sepenuhnya dari cedera, naik dari posisi ke-10 tepat sebelum bendera finis dikibarkan ke posisi kedua, terpaut 0,203 detik dari patokan Gonzales untuk Aspar.

Filip Salac tergeser ke posisi ketiga untuk American Racing oleh pembalap Kolombia tersebut, sementara Daniel Munoz berada di posisi keempat untuk Italtrans.

Rookie teratas pada hari Jumat adalah Alberto Ferrandez. Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu juga meraih penghargaan tertinggi Boscoscuro setelah satu putaran membayangi Gonzalez.

Collin Veijer sempat memimpin sesi dalam perjalanannya ke posisi keenam untuk Red Bull KTM Ajo, sementara Alex Escrig membawa motor Forward ke posisi ketujuh.

Daniel Holgado mencatatkan waktu terbaik kedelapan dengan motor Aspar kedua, tepat di depan Senna Agius, kembali ke jalurnya setelah mesin FP1-nya mengalami masalah di urutan kesembilan dengan motor Dynavolt kedua.

Ivan Ortola adalah pembalap pertama yang tidak terpaut setengah detik dari rekor lap tercepat baru, tetapi telah melakukan cukup untuk menyelesaikan 10 besar untuk QJMotor.

Pesaing gelar juara Izan Guevara akan langsung lolos ke Q2 setelah bangkit dari insiden terjatuh di pagi hari, di posisi ke-11 untuk Blu Cru Pramac Yamaha.

Tempat lolos otomatis terakhir diberikan kepada pembalap Fantic, Tony Arbolino di posisi ke-12, rekan setimnya Barry Baltus di posisi ke-13, dan juara bertahan Moto3, pembalap pendatang baru Jose Antonio Rueda, di posisi ke-14 untuk Red Bull KTM Ajo.

Mario Aji masih absen karena patah tulang leher. Untuk putaran Hungaria, ia digantikan oleh mantan pembalap Moto3, Jacob Roulstone (ke-28).

Moto2 Hungaria 2026 - Balaton - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)1m 40.229s
2David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.203s
3Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.311s
4Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.427s
5Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.446s
6Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.468s
7Alex EscrigSPAKLINT Racing Team (Forward)+0.470s
8Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.480s
9Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.489s
10Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Exocom - MSI  (Kalex)+0.500s
11Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.502s
12Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.675s
13Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.687s
14Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.711s
15Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.895s
16Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.922s
17Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.923s
18Celestino ViettiITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.924s
19Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.973s
20Luca LunettaITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.980s
21Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.053s
22Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.059s
23Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.098s
24Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.290s
25Angel PiquerasSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Kalex)+1.330s
26Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.350s
27Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.661s
28Jacob RoulstoneAUSIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+2.046s

Rekor resmi Moto2 Hungaria:

Lap tercepat: Manuel Gonzalez (2026, Practice) 1m 40.229s
Pole position: Diogo Moreira (2025) 1m 40.380s
Lap balapan tercepat: David Alonso (2025) 1m 40.964s

Free Practice 1

Sesi pertama memperlihatkan Gonzalez memimpin, memperbaiki lap terakhirnya untuk mengalahkan catatan waktunya sendiri.

Sementara itu rekan setimnya, Agius, menghadapi nasib berbeda. Kerusakan mesin yang jarang terjadi meninggalkan kepulan asap dari pembalap motor Australia itu, yang membuat bendera merah dikibarkan kurang dari empat menit sebelum sesi berakhir.

Lap yang diselesaikan Alonso di belakang Agius saat itu membawanya ke posisi kedua, dengan Vietti melanjutkan performa kandangnya seminggu yang lalu di Hungaria, menjadi pembalap Boscoscuro terbaik di sesi tersebut di belakang duo Kalex setelah kembali di beberapa menit terakhir untuk naik dari posisi ke-18 ke posisi ketiga.

Salac tergeser ke posisi keempat tercepat, dengan Lopez melengkapi lima besar di awal sesi.

FP1 dimulai dengan insiden yang dialami Guevara di lap keluarnya - langsung masuk ke kerikil di tikungan lima, pulih untuk kembali ke lintasan dan finis di posisi ke-10, pembalap terakhir yang terpaut setengah detik dari Gonzalez.

Ferrandez kembali menjadi yang terbaik di antara para pembalap rookie di sesi pertama, di posisi ke-13.

Moto2 Hungaria 2026 - Balaton - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)1m 41.060
2David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.125s
3Celestino ViettiITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.222s
4Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.240s
5Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.279s
6Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.327s
7Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.378s
8Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.382s
9Alex EscrigSPAKLINT Racing Team (Forward)+0.406s
10Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.454s
11Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.545s
12Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.553s
13Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.727s
14Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.773s
15Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.814s
16Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.831s
17Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Exocom - MSI  (Kalex)+0.921s
18Luca LunettaITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.959s
19Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.069s
20Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.132s
21Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.182s
22Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.467s
23Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.627s
24Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.653s
25Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.826s
26Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+2.195s
27Angel PiquerasSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Kalex)+2.937s
28Jacob RoulstoneAUSIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+2.966s
Moto2 Hungaria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.