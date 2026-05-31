Moto2 Italia 2026: Gonzales Tinggalkan Rival Lewat Penampilan Dominan

Hasil Grand Prix Moto2 Italia 2026 dari Sirkuit Mugello, putaran ke-7 dari 22.

Manuel Gonzalez, Moto2, 2026, Italian GP, Mugello
Tidak ada yang bisa mengimbangi kecepatan Manu Gonzales, yang mendominasi Moto2 Italia 2026 dari start sampai finis.

Gonzales memulai dari pole, dan berupaya memperbesar keunggulannya di klasemen setelah kemenangan emosional di putaran Catalan sebelumnya.

Setelah menang di Italia pada tahun 2025, Gonzalez memiliki rekam jejak yang baik di sirkuit ini dan segera mulai memperbesar keunggulannya dengan Kalex-nya.

Jarak tersebut semakin besar bagi pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu, yang dengan mudah meraih kemenangan dengan selisih 5,327 detik, merayakannya dengan wheelie di garis finis berkat serangkaian lap konsisten di kirasan 1:50 sepanjang balapan.

Di belakang Gonzales, aksi balapan berlangsung seru. Ivan Ortola awalnya membayangi Gonzales, tetapi bannya habis karena berusaha mempertahankan kecepatan, membuat pembalap QJ Motor - Green Power - MSI itu disalip Daniel Holgado di akhir balapan.

Motor Aspar itu terus melaju, tetapi keadaan malah semakin buruk bagi Ortola - saat pembalap berikutnya mendekat, terjadi masalah teknis yang membuatnya mengangkat tangan, lalu keluar dari balapan.

Posisi podium tidak terjamin karena pembalap tuan rumah Celestino Vietti juga tampil agresif dari posisi ke-16 di grid karena melebar saat kualifikasi.

Serangan awal yang kuat membuatnya menyusul para pembalap di depannya satu per satu hingga mencapai para pemimpin, juga melewati Ortola yang sedang kesulitan sebelum membidik Daniel Holgado, yang mewarisi posisi kedua.

Sebuah manuver menyalip yang keras namun adil di Scarperia membuat pembalap Italia itu melaju ke posisi kedua, podium pertamanya di kandang sendiri di Mugello. Ia menyelesaikan penampilan comeback yang luar biasa, sekaligus finis sebagai pembalap Boscoscuro terbaik dalam balapan tersebut.

Holgado masih mendapat tekanan dari Senna Agius, tetapi berhasil mempertahankan posisi podium terakhir untuk Aspar, di depan pembalap Australia itu, yang berhasil maju dari posisi ketujuh di grid dengan motor Dynavolt kedua.

Alonso Lopez berjuang untuk posisi kelima pada lap kedua ketika kontak dengan Alex Escrig membuatnya keluar dari balapan. Race Direction memutuskan hukuman berupa putaran panjang di lintasan adalah penalti yang tepat, yang membuat pembalap Gresini itu kembali bergabung di posisi kedelapan, dan naik kembali ke posisi keenam saat bendera finis dikibarkan.

Izan Guevara tidak tampil maksimal, memulai balapan dari posisi kedelapan, penantang gelar juara itu hanya naik satu posisi dalam balapan untuk finis di posisi ketujuh, 10 detik di belakang pemenang balapan Gonzalez, dengan motor Blu Cru Pramac Yamaha-nya.

Barry Baltus datang dari posisi ke-19 di grid untuk finis di posisi kedelapan yang mengesankan untuk REDS Fantic Racing, unggul dari Collin Veijer yang menjadi pembalap kesembilan yang mencapai garis finis untuk Red Bull KTM Ajo.

Perebutan posisi ke-10 jauh lebih ketat, dengan pembalap ELF Marc VDS, Denis Oncu, sedikit di depan Tony Arbolino yang mengendarai motor Fantic kedua.

Mario Aji absen di Mugello setelah operasi bahu yang dijalaninya, dan tidak digantikan oleh Idemitsu Honda Team Asia.

Sementara itu, Taiyo Furosato menjalani akhir pekan yang sulit untuk Honda Team Asia. Pembalap Jepang itu mendapat penalti grid yang membuatnya berada di posisi terakhir, sebelum keadaan semakin memburuk dengan kecelakaan di tikungan Casanova.

Rekor resmi Moto2 Italia:

Lap tercepat: Manuel Gonzalez (2026, Q2) 1m 48.474s
Lap balapan tercepat: Aron Canet (2024) 1m 50.746s

Moto2 Italia 2026 - Mugello - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)19 Laps
2Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)5.327s
3Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)5.462s
4Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)5.479s
5Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)7.568s
6Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)9.987s
7Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)10.952s
8Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)15.463s
9Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)16.428s
10Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+19.587s
11Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+19.603s
12Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+20.302s
13Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+20.233s
14Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+22.253s
15Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+22.874s
16Luca LunettaITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)+22.332s
17Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+25.372s
18David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+25.944s
19Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+28.843s
20Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+28.862s
21Unai OrradreSPAQJMOTOR - Green Power - MSI  (Kalex)+35.661s
22Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Green Power - MSI  (Kalex)DNF
23Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)DNF
24Alex EscrigSPAKLINT Racing Team (Forward)DNF
25Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)DNF
26Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)DNF
27Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)DNF
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

