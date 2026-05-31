Moto2 Italia 2026: Manu Gonzales Merebut Pole dengan Rekor Lap

Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Italia 2026 dari Sirkuit Mugello, putaran 7 dari 22.

Manuel Gonzalez, Moto2, 2026, Italian GP
Manuel Gonzalez, Moto2, 2026, Italian GP
© Gold & Goose
Add as a preferred source

Kualifikasi Moto2 Italia 2026 di Mugello menyaksikan Manuel Gonzales menjadi peraih pole berbeda ketujuh musim ini, dengan rekor lap.

Sang pemimpin klasemen beruyapa untuk melanjutkan momentum kemenangan di Catalunya sebelumnya dengan mencatatkan rekor lap baru di Mugello, 1 menit 48,474 detik, untuk meraih pole.

Pembalap Spanyol itu mengambil alih posisi teratas di papan catatan waktu dari Filip Salac, yang 0,249 detik lebih lambat dari Gonzales.

Alex Escrig tidak membutuhkan bantuan slipstream, upaya solonya mengangkat pembalap Klint Forward Racing itu ke posisi start baris depan di urutan ketiga.

Daniel Holgado menjadi yang terbaik di antara para pembalap yang lolos dari Q1, catatan waktunya di lintasan membantunya meraih posisi keempat, namun terpaut setengah detik dari catatan waktu terbaik baru yang dicetak Gonzalez.

Collin Veijer dari Red Bull KTM Ajo hanya terpaut dua persepuluh detik lebih cepat dari pembalap Italjet Gresini, Alonso Lopez, untuk posisi kelima.

Rekan satu tim Manu di Intact GP, Senna Agius, berada di posisi ketujuh dengan penampilan kualifikasi yang solid.

Izan Guevara telah memecahkan rekor lap di sesi FP2 sebelumnya, menunjukkan bahwa ia memiliki kecepatan untuk bersaing memperebutkan pole position.

Tetapi lalu-lintas di sekitar membuatnya tidak bisa lebih baik dari posisi kedelapan, begitu juga momen nyaros jatuh yang harus dia selamatkan saat ia  menjadi pembalap Boscoscuro terbaik di kualifikasi

David Alonso berada di urutan kesembilan tercepat untuk tim Aspar, tepat di depan Ivan Ortola - pembalap QJMotor - Green Power - MSI tersebut adalah orang terakhir yang berada dalam selisih satu detik dari catatan waktu pole position, melengkapi 10 besar di grid.

Mario Aji belum digantikan dalam ketidakhadirannya yang berkelanjutan di Idemitsu Honda Team Asia.

Official Catalan Moto2 Records:

Lap tercepat: Manuel Gonzalez (2026, Q2) 1m 48.474s
Lap balapan tercepat: Aron Canet (2024) 1m 50.746s
 

Moto2 Italia 2026 - Mugello - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)1m 48.474s
2Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.249s
3Alex EscrigSPAKLINT Racing Team (Forward)+0.367s
4Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.592s
5Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.732s
6Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.752s
7Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.758s
8Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.830s
9David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.862s
10Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Green Power - MSI  (Kalex)+0.922s
11Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.001s
12Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+1.113s
13Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.167s
14Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.168s
15Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.183s
16Celestino ViettiITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.187s
17Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+2.098s
18Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)No Time

Q1

19Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)1m 49.570s
20Luca LunettaITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)1m 49.672s
21Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)1m 49.777s
22Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)1m 49.945s
23Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)1m 50.013s
24Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)1m 50.248s
25Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)1m 50.256s
26Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)1m 50.341s
27Unai OrradreSPAQJMOTOR - Green Power - MSI  (Kalex)1m 50.417s
Moto2 Italia 2026: Manu Gonzales Merebut Pole dengan Rekor Lap
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.