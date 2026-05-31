Moto2 Italia 2026: Manu Gonzales Merebut Pole dengan Rekor Lap
Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Italia 2026 dari Sirkuit Mugello, putaran 7 dari 22.
Kualifikasi Moto2 Italia 2026 di Mugello menyaksikan Manuel Gonzales menjadi peraih pole berbeda ketujuh musim ini, dengan rekor lap.
Sang pemimpin klasemen beruyapa untuk melanjutkan momentum kemenangan di Catalunya sebelumnya dengan mencatatkan rekor lap baru di Mugello, 1 menit 48,474 detik, untuk meraih pole.
Pembalap Spanyol itu mengambil alih posisi teratas di papan catatan waktu dari Filip Salac, yang 0,249 detik lebih lambat dari Gonzales.
Alex Escrig tidak membutuhkan bantuan slipstream, upaya solonya mengangkat pembalap Klint Forward Racing itu ke posisi start baris depan di urutan ketiga.
Daniel Holgado menjadi yang terbaik di antara para pembalap yang lolos dari Q1, catatan waktunya di lintasan membantunya meraih posisi keempat, namun terpaut setengah detik dari catatan waktu terbaik baru yang dicetak Gonzalez.
Collin Veijer dari Red Bull KTM Ajo hanya terpaut dua persepuluh detik lebih cepat dari pembalap Italjet Gresini, Alonso Lopez, untuk posisi kelima.
Rekan satu tim Manu di Intact GP, Senna Agius, berada di posisi ketujuh dengan penampilan kualifikasi yang solid.
Izan Guevara telah memecahkan rekor lap di sesi FP2 sebelumnya, menunjukkan bahwa ia memiliki kecepatan untuk bersaing memperebutkan pole position.
Tetapi lalu-lintas di sekitar membuatnya tidak bisa lebih baik dari posisi kedelapan, begitu juga momen nyaros jatuh yang harus dia selamatkan saat ia menjadi pembalap Boscoscuro terbaik di kualifikasi
David Alonso berada di urutan kesembilan tercepat untuk tim Aspar, tepat di depan Ivan Ortola - pembalap QJMotor - Green Power - MSI tersebut adalah orang terakhir yang berada dalam selisih satu detik dari catatan waktu pole position, melengkapi 10 besar di grid.
Mario Aji belum digantikan dalam ketidakhadirannya yang berkelanjutan di Idemitsu Honda Team Asia.
Official Catalan Moto2 Records:
Lap tercepat: Manuel Gonzalez (2026, Q2) 1m 48.474s
Lap balapan tercepat: Aron Canet (2024) 1m 50.746s
Moto2 Italia 2026 - Mugello - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1m 48.474s
|2
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.249s
|3
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.367s
|4
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.592s
|5
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.732s
|6
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.752s
|7
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.758s
|8
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.830s
|9
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.862s
|10
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Green Power - MSI (Kalex)
|+0.922s
|11
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.001s
|12
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+1.113s
|13
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.167s
|14
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.168s
|15
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.183s
|16
|Celestino Vietti
|ITA
|MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.187s
|17
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+2.098s
|18
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|No Time
Q1
|19
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|1m 49.570s
|20
|Luca Lunetta
|ITA
|MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)
|1m 49.672s
|21
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|1m 49.777s
|22
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|1m 49.945s
|23
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|1m 50.013s
|24
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|1m 50.248s
|25
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|1m 50.256s
|26
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|1m 50.341s
|27
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - Green Power - MSI (Kalex)
|1m 50.417s