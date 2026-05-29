Moto2 Italia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mugello
Hasil latihan Jumat untuk Moto2 Italia 2026 dari Sirkuit Mugello, putaran 7 dari 22.
Celestino Vietti membuktikan bahwa kecepatannya di Catalunya bukan isapan jempol dengan kembali memimpin latihan Jumat untuk Moto2 Italia 2026 di Sirkuit Mugello.
Pembalap MB Conveyors SpeedRS memimpin Boscoscurro 1-2 di sesi tersebut, dan menorehkan rekor baru di Mugello dengan laptime 1 menit 49,240 detik.
Vietti mengambil alih posisi dari Izan Guevara, yang kembali ke puncak klasemen dengan catatan waktu tercepatnya saat itu untuk Blu Cru Pramac Yamaha, sebelum dikalahkan dengan selisih 0,011 detik.
Juga di bawah rekor lap lama, pemimpin klasemen Manuel Gonzalez berada di posisi ketiga tercepat, pembalap Kalex terbaik untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP.
Fliip Salac berada di posisi terakhir dalam sesi FP1 yang basah, kemudian menunjukkan peningkatan signifikan dengan berada di posisi keempat pada sesi Practice yang menentukan, dengan Alonso Lopez melengkapi lima besar untuk Gresini.
Alex Escrig menjadi pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari rekor lap baru di posisi keenam untuk Forward, sementara Ayumu Sasaki juga membuat lompatan maju. Di luar lintasan pada FP1, kali ini pembalap Jepang itu berada di posisi yang baik di lintasan untuk tim Idrofoglia di posisi ketujuh.
David Alonso sempat keluar dari slot progresif tetapi berjuang kembali untuk posisi kedelapan di akhir sesi, satu-satunya Aspar yang langsung lolos ke Q2, dengan rekan setimnya Daniel Holgado menjadi pembalap pertama yang gagal lolos.
Pembalap QJMotor Ivan Ortola yang berada di posisi kesembilan memiliki sedikit keunggulan atas Senna Aguis di motor Dynavolt kedua, yang melengkapi sepuluh besar.
Sisa slot Q2 otomatis diamankan oleh Colin Veijer, Daniel Munoz, Sergio Garcia, dan Joe Roberts.
Setelah absen di Catalunya, Mario Aji kembali absen di Mugello setelah menjalani operasi minggu lalu. Honda Team Asia tidak menurunkan pengganti.
Moto2 Italia 2026 - Mugello - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Celestino Vietti
|ITA
|MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)
|1m 49.420s
|2
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.011s
|3
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.110s
|4
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.164s
|5
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.338s
|6
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.587s
|7
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.632s
|8
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.634s
|9
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Green Power - MSI (Kalex)
|+0.722s
|10
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.742s
|11
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.813s
|12
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.939s
|13
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.954s
|14
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.961s
|15
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+1.012s
|16
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.033s
|17
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.136s
|18
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.187s
|19
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+1.226s
|20
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.249s
|21
|Luca Lunetta
|ITA
|MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.396s
|22
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.492s
|23
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+1.518s
|24
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.719s
|25
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.862s
|26
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+2.078s
|27
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - Green Power - MSI (Kalex)
|+2.320s
Rekor resmi Moto2 Mugello:
Lap tercepat: Celestino Vietti (2026, Practice) 1m 49.420s
Lap balapan tercepat: Aron Canet (2024) 1m 50. 746s
Free Practice 1
Sesi pertama untuk kelas menengah merupakan kisah dua ban, dengan lap-lap awal menggunakan ban basah dengan cepat dibayangi oleh pergantian ke ban slick saat lintasan kering di Mugello mulai terbentuk.
Pergantian ban tersebut membuat Arbolino berada di puncak catatan waktu, di depan Escrig dan Gonzalez, yang jauh lebih ragu-ragu di lintasan basah, dan masih terpaut setengah detik dari waktu terbaik.
Vietti dan Barry Baltus sama-sama memperbaiki catatan waktu mereka untuk melengkapi lima besar, tetapi lebih dari satu detik dari catatan waktu Arbolino dengan ban slick.
Para pembalap terdepan dengan ban basah, Lopez dan Guevara, finis di posisi ke-11 dan ke-12 di FP1, hampir enam detik lebih lambat dari para pembalap yang menggunakan ban slick.
Pergantian ban tidak berjalan baik untuk Ayumu Sasaki, yang terjatuh di tikungan pertama.
Moto2 Italia 2026 - Mugello - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|1m 53.619s
|2
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.393s
|3
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.536s
|4
|Celestino Vietti
|ITA
|MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.182s
|5
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+1.519s
|6
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.609s
|7
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+2.938s
|8
|Luca Lunetta
|ITA
|MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+3.067s
|9
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+3.245s
|10
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+5.946s
|11
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+5.986s
|12
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+6.790s
|13
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+7.081s
|14
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+7.656s
|15
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+8.071s
|16
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+8.146s
|17
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+8.190s
|18
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Green Power - MSI (Kalex)
|+8.250s
|19
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+8.289s
|20
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+8.479s
|21
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+9.103s
|22
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+9.493s
|23
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - Green Power - MSI (Kalex)
|+9.817s
|24
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+11.028s
|25
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+12.248s
|26
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+13.987s
|27
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+20.476s