Moto2 Italia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mugello

Celestino Vietti membuktikan bahwa kecepatannya di Catalunya bukan isapan jempol dengan kembali memimpin latihan Jumat untuk Moto2 Italia 2026 di Sirkuit Mugello.

Pembalap MB Conveyors SpeedRS memimpin Boscoscurro 1-2 di sesi tersebut, dan menorehkan rekor baru di Mugello dengan laptime 1 menit 49,240 detik.

Vietti mengambil alih posisi dari Izan Guevara, yang kembali ke puncak klasemen dengan catatan waktu tercepatnya saat itu untuk Blu Cru Pramac Yamaha, sebelum dikalahkan dengan selisih 0,011 detik.

Juga di bawah rekor lap lama, pemimpin klasemen Manuel Gonzalez berada di posisi ketiga tercepat, pembalap Kalex terbaik untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Fliip Salac berada di posisi terakhir dalam sesi FP1 yang basah, kemudian menunjukkan peningkatan signifikan dengan berada di posisi keempat pada sesi Practice yang menentukan, dengan Alonso Lopez melengkapi lima besar untuk Gresini.

Alex Escrig menjadi pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari rekor lap baru di posisi keenam untuk Forward, sementara Ayumu Sasaki juga membuat lompatan maju. Di luar lintasan pada FP1, kali ini pembalap Jepang itu berada di posisi yang baik di lintasan untuk tim Idrofoglia di posisi ketujuh.

David Alonso sempat keluar dari slot progresif tetapi berjuang kembali untuk posisi kedelapan di akhir sesi, satu-satunya Aspar yang langsung lolos ke Q2, dengan rekan setimnya Daniel Holgado menjadi pembalap pertama yang gagal lolos.

Pembalap QJMotor Ivan Ortola yang berada di posisi kesembilan memiliki sedikit keunggulan atas Senna Aguis di motor Dynavolt kedua, yang melengkapi sepuluh besar.

Sisa slot Q2 otomatis diamankan oleh Colin Veijer, Daniel Munoz, Sergio Garcia, dan Joe Roberts.

Setelah absen di Catalunya, Mario Aji kembali absen di Mugello setelah menjalani operasi minggu lalu. Honda Team Asia tidak menurunkan pengganti.

Moto2 Italia 2026 - Mugello - Hasil Sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Lap/Gap 1 Celestino Vietti ITA MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro) 1m 49.420s 2 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.011s 3 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.110s 4 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.164s 5 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.338s 6 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.587s 7 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.632s 8 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.634s 9 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - Green Power - MSI (Kalex) +0.722s 10 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.742s 11 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.813s 12 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.939s 13 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.954s 14 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.961s 15 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +1.012s 16 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.033s 17 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +1.136s 18 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.187s 19 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +1.226s 20 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +1.249s 21 Luca Lunetta ITA MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro) +1.396s 22 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.492s 23 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +1.518s 24 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +1.719s 25 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1.862s 26 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +2.078s 27 Unai Orradre SPA QJMOTOR - Green Power - MSI (Kalex) +2.320s

Rekor resmi Moto2 Mugello:

Lap tercepat: Celestino Vietti (2026, Practice) 1m 49.420s

Lap balapan tercepat: Aron Canet (2024) 1m 50. 746s



Free Practice 1

Sesi pertama untuk kelas menengah merupakan kisah dua ban, dengan lap-lap awal menggunakan ban basah dengan cepat dibayangi oleh pergantian ke ban slick saat lintasan kering di Mugello mulai terbentuk.

Pergantian ban tersebut membuat Arbolino berada di puncak catatan waktu, di depan Escrig dan Gonzalez, yang jauh lebih ragu-ragu di lintasan basah, dan masih terpaut setengah detik dari waktu terbaik.

Vietti dan Barry Baltus sama-sama memperbaiki catatan waktu mereka untuk melengkapi lima besar, tetapi lebih dari satu detik dari catatan waktu Arbolino dengan ban slick.

Para pembalap terdepan dengan ban basah, Lopez dan Guevara, finis di posisi ke-11 dan ke-12 di FP1, hampir enam detik lebih lambat dari para pembalap yang menggunakan ban slick.

Pergantian ban tidak berjalan baik untuk Ayumu Sasaki, yang terjatuh di tikungan pertama.