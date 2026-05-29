Moto2 Italia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mugello

Hasil latihan Jumat untuk Moto2 Italia 2026 dari Sirkuit Mugello, putaran 7 dari 22.

Celestino Vietti, Moto2, 2026
Celestino Vietti membuktikan bahwa kecepatannya di Catalunya bukan isapan jempol dengan kembali memimpin latihan Jumat untuk Moto2 Italia 2026 di Sirkuit Mugello.

Pembalap MB Conveyors SpeedRS memimpin Boscoscurro 1-2  di sesi tersebut, dan menorehkan rekor baru di Mugello dengan laptime 1 menit 49,240 detik.

Vietti mengambil alih posisi dari Izan Guevara, yang kembali ke puncak klasemen dengan catatan waktu tercepatnya saat itu untuk Blu Cru Pramac Yamaha, sebelum dikalahkan dengan selisih 0,011 detik.

Juga di bawah rekor lap lama, pemimpin klasemen Manuel Gonzalez berada di posisi ketiga tercepat, pembalap Kalex terbaik untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Fliip Salac berada di posisi terakhir dalam sesi FP1 yang basah, kemudian menunjukkan peningkatan signifikan dengan berada di posisi keempat pada sesi Practice yang menentukan, dengan Alonso Lopez melengkapi lima besar untuk Gresini.

Alex Escrig menjadi pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari rekor lap baru di posisi keenam untuk Forward, sementara Ayumu Sasaki juga membuat lompatan maju. Di luar lintasan pada FP1, kali ini pembalap Jepang itu berada di posisi yang baik di lintasan untuk tim Idrofoglia di posisi ketujuh.

David Alonso sempat keluar dari slot progresif tetapi berjuang kembali untuk posisi kedelapan di akhir sesi, satu-satunya Aspar yang langsung lolos ke Q2, dengan rekan setimnya Daniel Holgado menjadi pembalap pertama yang gagal lolos.

Pembalap QJMotor Ivan Ortola yang berada di posisi kesembilan memiliki sedikit keunggulan atas Senna Aguis di motor Dynavolt kedua, yang melengkapi sepuluh besar.

Sisa slot Q2 otomatis diamankan oleh Colin Veijer, Daniel Munoz, Sergio Garcia, dan Joe Roberts.

Setelah absen di Catalunya, Mario Aji kembali absen di Mugello setelah menjalani operasi minggu lalu. Honda Team Asia tidak menurunkan pengganti.

Moto2 Italia 2026 - Mugello - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Celestino ViettiITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)1m 49.420s
2Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.011s
3Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.110s
4Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.164s
5Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.338s
6Alex EscrigSPAKLINT Racing Team (Forward)+0.587s
7Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.632s
8David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.634s
9Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Green Power - MSI  (Kalex)+0.722s
10Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.742s
11Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.813s
12Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.939s
13Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.954s
14Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.961s
15Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+1.012s
16Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.033s
17Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.136s
18Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.187s
19Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+1.226s
20Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.249s
21Luca LunettaITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.396s
22Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.492s
23Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+1.518s
24Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.719s
25Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.862s
26Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+2.078s
27Unai OrradreSPAQJMOTOR - Green Power - MSI  (Kalex)+2.320s

Rekor resmi Moto2 Mugello:

Lap tercepat: Celestino Vietti (2026, Practice) 1m 49.420s
Lap balapan tercepat: Aron Canet (2024) 1m 50. 746s
 

Free Practice 1

Sesi pertama untuk kelas menengah merupakan kisah dua ban, dengan lap-lap awal menggunakan ban basah dengan cepat dibayangi oleh pergantian ke ban slick saat lintasan kering di Mugello mulai terbentuk.

Pergantian ban tersebut membuat Arbolino berada di puncak catatan waktu, di depan Escrig dan Gonzalez, yang jauh lebih ragu-ragu di lintasan basah, dan masih terpaut setengah detik dari waktu terbaik.

Vietti dan Barry Baltus sama-sama memperbaiki catatan waktu mereka untuk melengkapi lima besar, tetapi lebih dari satu detik dari catatan waktu Arbolino dengan ban slick.

Para pembalap terdepan dengan ban basah, Lopez dan Guevara, finis di posisi ke-11 dan ke-12 di FP1, hampir enam detik lebih lambat dari para pembalap yang menggunakan ban slick.

Pergantian ban tidak berjalan baik untuk Ayumu Sasaki, yang terjatuh di tikungan pertama.

Moto2 Italia 2026 - Mugello - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)1m 53.619s
2Alex EscrigSPAKLINT Racing Team (Forward)+0.393s
3Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.536s
4Celestino ViettiITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.182s
5Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+1.519s
6Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.609s
7Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+2.938s
8Luca LunettaITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)+3.067s
9Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+3.245s
10David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+5.946s
11Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+5.986s
12Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+6.790s
13Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+7.081s
14Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+7.656s
15Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+8.071s
16Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+8.146s
17Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+8.190s
18Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Green Power - MSI  (Kalex)+8.250s
19Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+8.289s
20Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+8.479s
21Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+9.103s
22Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+9.493s
23Unai OrradreSPAQJMOTOR - Green Power - MSI  (Kalex)+9.817s
24Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+11.028s
25Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+12.248s
26Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+13.987s
27Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+20.476s
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.