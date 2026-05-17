Moto2 Catalunya: Manu Gonzales Curi Kemenangan dari Vietti
Hasil Moto2 Catalunya 2026 dari Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran 6 dari 22.
Manuel Gonzalez menguntit dan menyalip pemimpin balapan Celestino Vietti, untuk meraih kemenangan Moto2 Catalunya, yang merupakan balapan kandangnya di Circuit de Canalunya-Barcelona.
Start dari pole, Celestino Vietti langsung ditantang oleh start bagus dari Gonzalez dari posisi ketiga, tetapi mengambil alih kendali di tikungan pertama untuk memimpin hampir sepanjang balapan.
Di belakang, Gonzalez melepaskan diri dari Ivan Ortola untuk mengejar, menguntit Vietti, yang mengalami kerusakan ban belakang yang parah sambil menciptakan jarak sekitar satu detik.
Dorongan membuat pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu berada tepat di belakang dengan tiga lap tersisa, dan momen canggung dari Italia itu cukup memberi kesempatan bagi pembalap nomor 18 untuk mengambil alih posisi terdepan.
Vietti coba membalas, tetapi Gonzalez memanfaatkan semua opsi pada motor Kalex-nya untuk kemenangan keduanya musim ini, menangis sambil memeluk timnya saat ia memperluas keunggulan poinnya di kejuaraan.
Vietti membawa motor Beta Tools SpeedRS-nya finis hanya 0,203 detik di belakang, yang terbaik di antara para pembalap Boscoscuro.
Izan Guevara menang di balapan sebelumnya di Prancis, tetapi harus bekerja keras dari posisi kesebelas di grid.
Tanpa membuang waktu untuk kembali ke depan, pembalap Blu Cru Paramac Yamaha itu terlibat dalam pertarungan memperebutkan posisi podium terakhir, dengan Ortola, yang juga melakukan pergerakannya tiga lap sebelum finis, untuk memperebutkan posisi podium terakhir.
Hal itu membuat Ortola berada di posisi keempat yang aman untuk QJMotor, dengan Daniel Holgado menyusul di garis finis setelah seorang pembalap sendirian di posisi kelima untuk Aspar.
Holgado menang dari posisi pole musim lalu, tetapi memiliki waktu terbatas di kualifikasi setelah insiden yang menyebabkan bagian depan motornya rusak membuatnya kembali ke pit dan berada di posisi kedelapan di grid.
Kembalinya ia ke lintasan balap menandai perubahan nasib bagi pembalap Spanyol itu, setelah didiskualifikasi di akhir balapan Le Mans karena bagian depan motornya tidak sepenuhnya kembali ke posisi semula setelah kecelakaan. Di belakang Holgado ada David Alonso yang finis di posisi keenam.
Masih berjuang dengan kondisi fisiknya setelah mengalami cedera saat latihan, Alonso juga terlibat dalam pertarungan sengit di lintasan, dengan perebutan posisi keenam yang memberikan aksi sepanjang balapan.
Pembalap Kolombia itu menghabiskan banyak lap bertukar posisi dengan Senna Aguis, dengan persaingan untuk posisi tersebut juga datang dari Filip Salac dan Alonso Lopez.
Alonso akhirnya berhasil merebut posisi keenam, dengan Salac di posisi ketujuh untuk American Racing, dan Alonso Lopez di posisi kedelapan untuk Gresini.
Pembalap rookie Luca Lunetta berhasil naik satu posisi lagi setelah menyalip Agius yang mulai kelelahan, membawa motor SpeedRS-nya finis di posisi kesembilan, sementara Agius melengkapi 10 besar dengan motor Dynavolt kedua.
Collin Veijer sudah menghadapi masalah karena harus menjalani penalti long lap akibat menyebabkan kecelakaan di Prancis.
Mario Aji absen dari balapan setelah cedera di Le Mans, tetapi tidak digantikan oleh Idemitsu Honda Team Asia.
Rekor resmi Moto2 Catalunya:
Best Pole: Celestino Vietti (2026, Q2) 1m 41.076s
Fastest race lap: Daniel Munoz (2025) 1m 42. 355s
Moto2 Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|21 Laps
|2
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.203s
|3
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+4.205s
|4
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Bordoy - MSI (Kalex)
|+6.338s
|5
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)
|+7.971s
|6
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)
|+8.080s
|7
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+9.636s
|8
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+11.312s
|9
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+13.545s
|10
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+13.761s
|11
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+14.210s
|12
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+15.056s
|13
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+16.423s
|14
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+17.667s
|15
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+18.721s
|16
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - Bordoy - MSI (Kalex)
|+20.730s
|17
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+21.344s
|18
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+21.405s
|19
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+24.078s
|20
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+24.833s
|21
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+31.147s
|22
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+36.601s
|23
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+38.957s
|24
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+49.140s
|25
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|DNF
|26
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|DNF
|27
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|DNF