Moto2 Catalunya: Manu Gonzales Curi Kemenangan dari Vietti

Hasil Moto2 Catalunya 2026 dari Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran 6 dari 22.

Manuel Gonzalez, Celestino Vietti, Moto2, 2026, Catalan GP
Manuel Gonzalez menguntit dan menyalip pemimpin balapan Celestino Vietti, untuk meraih kemenangan Moto2 Catalunya, yang merupakan balapan kandangnya di Circuit de Canalunya-Barcelona.

Start dari pole, Celestino Vietti langsung ditantang oleh start bagus dari Gonzalez dari posisi ketiga, tetapi mengambil alih kendali di tikungan pertama untuk memimpin hampir sepanjang balapan.

Di belakang, Gonzalez melepaskan diri dari Ivan Ortola untuk mengejar, menguntit Vietti, yang mengalami kerusakan ban belakang yang parah sambil menciptakan jarak sekitar satu detik.

Dorongan membuat pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu berada tepat di belakang dengan tiga lap tersisa, dan momen canggung dari Italia itu cukup memberi kesempatan bagi pembalap nomor 18 untuk mengambil alih posisi terdepan.

Vietti coba membalas, tetapi Gonzalez memanfaatkan semua opsi pada motor Kalex-nya untuk kemenangan keduanya musim ini, menangis sambil memeluk timnya saat ia memperluas keunggulan poinnya di kejuaraan.

Vietti membawa motor Beta Tools SpeedRS-nya finis hanya 0,203 detik di belakang, yang terbaik di antara para pembalap Boscoscuro.

Izan Guevara menang di balapan sebelumnya di Prancis, tetapi harus bekerja keras dari posisi kesebelas di grid.

Tanpa membuang waktu untuk kembali ke depan, pembalap Blu Cru Paramac Yamaha itu terlibat dalam pertarungan memperebutkan posisi podium terakhir, dengan Ortola, yang juga melakukan pergerakannya tiga lap sebelum finis, untuk memperebutkan posisi podium terakhir.

Hal itu membuat Ortola berada di posisi keempat yang aman untuk QJMotor, dengan Daniel Holgado menyusul di garis finis setelah seorang pembalap sendirian di posisi kelima untuk Aspar.

Holgado menang dari posisi pole musim lalu, tetapi memiliki waktu terbatas di kualifikasi setelah insiden yang menyebabkan bagian depan motornya rusak membuatnya kembali ke pit dan berada di posisi kedelapan di grid.

Kembalinya ia ke lintasan balap menandai perubahan nasib bagi pembalap Spanyol itu, setelah didiskualifikasi di akhir balapan Le Mans karena bagian depan motornya tidak sepenuhnya kembali ke posisi semula setelah kecelakaan. Di belakang Holgado ada David Alonso yang finis di posisi keenam.

Masih berjuang dengan kondisi fisiknya setelah mengalami cedera saat latihan, Alonso juga terlibat dalam pertarungan sengit di lintasan, dengan perebutan posisi keenam yang memberikan aksi sepanjang balapan.

Pembalap Kolombia itu menghabiskan banyak lap bertukar posisi dengan Senna Aguis, dengan persaingan untuk posisi tersebut juga datang dari Filip Salac dan Alonso Lopez.

Alonso akhirnya berhasil merebut posisi keenam, dengan Salac di posisi ketujuh untuk American Racing, dan Alonso Lopez di posisi kedelapan untuk Gresini.

Pembalap rookie Luca Lunetta berhasil naik satu posisi lagi setelah menyalip Agius yang mulai kelelahan, membawa motor SpeedRS-nya finis di posisi kesembilan, sementara Agius melengkapi 10 besar dengan motor Dynavolt kedua.

Collin Veijer sudah menghadapi masalah karena harus menjalani penalti long lap akibat menyebabkan kecelakaan di Prancis.

Mario Aji absen dari balapan setelah cedera di Le Mans, tetapi tidak digantikan oleh Idemitsu Honda Team Asia.

Rekor resmi Moto2 Catalunya:

Best Pole: Celestino Vietti (2026, Q2) 1m 41.076s
Fastest race lap: Daniel Munoz (2025) 1m 42. 355s

Moto2 Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)21 Laps
2Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.203s
3Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+4.205s
4Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Bordoy - MSI  (Kalex)+6.338s
5Daniel HolgadoSPACFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)+7.971s
6David AlonsoCOLCFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)+8.080s
7Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+9.636s
8Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+11.312s
9Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+13.545s
10Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+13.761s
11Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+14.210s
12Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+15.056s
13Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+16.423s
14Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+17.667s
15Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+18.721s
16Unai OrradreSPAQJMOTOR - Bordoy - MSI  (Kalex)+20.730s
17Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+21.344s
18Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+21.405s
19Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+24.078s
20Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+24.833s
21Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+31.147s
22Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+36.601s
23Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+38.957s
24Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+49.140s
25Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)DNF
26Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)DNF
27Alex EscrigSPAKLINT Racing Team (Forward)DNF
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

