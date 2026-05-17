Moto2 Catalunya: Manu Gonzales Curi Kemenangan dari Vietti

Manuel Gonzalez menguntit dan menyalip pemimpin balapan Celestino Vietti, untuk meraih kemenangan Moto2 Catalunya, yang merupakan balapan kandangnya di Circuit de Canalunya-Barcelona.

Start dari pole, Celestino Vietti langsung ditantang oleh start bagus dari Gonzalez dari posisi ketiga, tetapi mengambil alih kendali di tikungan pertama untuk memimpin hampir sepanjang balapan.

Di belakang, Gonzalez melepaskan diri dari Ivan Ortola untuk mengejar, menguntit Vietti, yang mengalami kerusakan ban belakang yang parah sambil menciptakan jarak sekitar satu detik.

Dorongan membuat pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu berada tepat di belakang dengan tiga lap tersisa, dan momen canggung dari Italia itu cukup memberi kesempatan bagi pembalap nomor 18 untuk mengambil alih posisi terdepan.

Vietti coba membalas, tetapi Gonzalez memanfaatkan semua opsi pada motor Kalex-nya untuk kemenangan keduanya musim ini, menangis sambil memeluk timnya saat ia memperluas keunggulan poinnya di kejuaraan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Vietti membawa motor Beta Tools SpeedRS-nya finis hanya 0,203 detik di belakang, yang terbaik di antara para pembalap Boscoscuro.

Izan Guevara menang di balapan sebelumnya di Prancis, tetapi harus bekerja keras dari posisi kesebelas di grid.

Tanpa membuang waktu untuk kembali ke depan, pembalap Blu Cru Paramac Yamaha itu terlibat dalam pertarungan memperebutkan posisi podium terakhir, dengan Ortola, yang juga melakukan pergerakannya tiga lap sebelum finis, untuk memperebutkan posisi podium terakhir.

Hal itu membuat Ortola berada di posisi keempat yang aman untuk QJMotor, dengan Daniel Holgado menyusul di garis finis setelah seorang pembalap sendirian di posisi kelima untuk Aspar.

Holgado menang dari posisi pole musim lalu, tetapi memiliki waktu terbatas di kualifikasi setelah insiden yang menyebabkan bagian depan motornya rusak membuatnya kembali ke pit dan berada di posisi kedelapan di grid.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Kembalinya ia ke lintasan balap menandai perubahan nasib bagi pembalap Spanyol itu, setelah didiskualifikasi di akhir balapan Le Mans karena bagian depan motornya tidak sepenuhnya kembali ke posisi semula setelah kecelakaan. Di belakang Holgado ada David Alonso yang finis di posisi keenam.

Masih berjuang dengan kondisi fisiknya setelah mengalami cedera saat latihan, Alonso juga terlibat dalam pertarungan sengit di lintasan, dengan perebutan posisi keenam yang memberikan aksi sepanjang balapan.

Pembalap Kolombia itu menghabiskan banyak lap bertukar posisi dengan Senna Aguis, dengan persaingan untuk posisi tersebut juga datang dari Filip Salac dan Alonso Lopez.

Alonso akhirnya berhasil merebut posisi keenam, dengan Salac di posisi ketujuh untuk American Racing, dan Alonso Lopez di posisi kedelapan untuk Gresini.

Pembalap rookie Luca Lunetta berhasil naik satu posisi lagi setelah menyalip Agius yang mulai kelelahan, membawa motor SpeedRS-nya finis di posisi kesembilan, sementara Agius melengkapi 10 besar dengan motor Dynavolt kedua.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Collin Veijer sudah menghadapi masalah karena harus menjalani penalti long lap akibat menyebabkan kecelakaan di Prancis.

Mario Aji absen dari balapan setelah cedera di Le Mans, tetapi tidak digantikan oleh Idemitsu Honda Team Asia.

Rekor resmi Moto2 Catalunya:

Best Pole: Celestino Vietti (2026, Q2) 1m 41.076s

Fastest race lap: Daniel Munoz (2025) 1m 42. 355s

Moto2 Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Lap/Gap 1 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) 21 Laps 2 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.203s 3 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +4.205s 4 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - Bordoy - MSI (Kalex) +6.338s 5 Daniel Holgado SPA CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex) +7.971s 6 David Alonso COL CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex) +8.080s 7 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +9.636s 8 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +11.312s 9 Luca Lunetta ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +13.545s 10 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +13.761s 11 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +14.210s 12 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +15.056s 13 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +16.423s 14 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +17.667s 15 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +18.721s 16 Unai Orradre SPA QJMOTOR - Bordoy - MSI (Kalex) +20.730s 17 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +21.344s 18 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +21.405s 19 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +24.078s 20 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +24.833s 21 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +31.147s 22 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +36.601s 23 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +38.957s 24 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +49.140s 25 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) DNF 26 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) DNF 27 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) DNF

Article continues below ADVERTISEMENT