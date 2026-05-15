Moto2 Catalunya: Hasil Latihan Hari Jumat dari Barcelona

Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto2 Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran keenam musim 2026.

Celestino Vietti, Moto2, 2026
Seperti halnya Hakim Danish di kelas Moto3, Celestino Vietti mengawali akhir pekan Moto2 Catalunya 2026 dengan mendominasi sesi FP1 dan Practice.

Pembalap Beta Tools Speed Up itu berupaya memperbaiki catatan waktunya sebelum memasuki lima menit terakhir, dengan yang terbaik 1 menit 41,611 detik bertahan di posisi teratas untuk pembalap Boscoscuro tersebut.

Itu adalah sesi  yang ketat, dengan kedua pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP berada jauh di luar posisi lolos ke Q2 untuk sebagian besar sesi sebelum Senna Agius melonjak dari P16 untuk memuncaki sesi, sebelum akhirnya diturunkan Vietti dengan selisih 0,014 detik.

Alonso Lopez melanjutkan performanya di Le Mans dengan catatan waktu yang hanya 0,026 detik lebih lambat dari waktu tercepat untuk Italjet Gresini.

Daniel Holgado mungkin didiskualifikasi setelah balapan di Prancis, tetapi dapat menatap masa depan dengan performa bagus di sirkuit Catalan - pemenang dari pole position musim lalu, pembalap Aspar ini menjadi yang tercepat keempat dan kompetitif pada hari Jumat.

Izan Guevara menghabiskan sebagian besar sesi di pit, yakin akan kemajuan, pembalap Blu Cru Pramac Yamaha ini berada di posisi kelima yang aman.

Setelah Le Mans yang mengecewakan, Alex Escrig kembali dalam performa terbaiknya, berada di posisi keenam untuk Forward Racing.

Pemimpin klasemen Manuel Gonzalez berada di luar 20 besar sebelum meningkatkan kecepatan di akhir sesi, dan melaju ke posisi ketujuh saat bendera finis dikibarkan.

Filip Salac menjadi yang tercepat kedelapan untuk American Racing, pembalap terbaik mereka, sementara Joe Roberts langsung menuju Q1 di posisi ke-21.

Collin Veijer dari Red Bull KTM Ajo dan Ayumu Sasaki yang jauh lebih baik, yang berada di posisi ke-21 di FP1 untuk Idrofoglia, melengkapi 10 besar.

Aron Canet menjadi pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari waktu tercepat di posisi ke-11 untuk Elf Marc VDS, dengan tim tersebut melihat peningkatan dengan kedua motor langsung menuju Q2, dengan Deniz Oncu tepat di belakangnya di posisi ke-12.

Slot progresif yang tersisa diberikan kepada pembalap Blu Cru Pramac Yamaha, Alberto Ferrandez, peraih gelar rookie terbaik pada hari Jumat, dan Daniel Munoz di posisi ke-14 untuk Italtrans.

Mario Aji absen di putaran Catalunya tetapi tidak digantikan oleh Idemitsu Honda Team Asia.

Moto2 Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Sesi Practice

PosRiderNatTeamTime
1Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)1m 41.611s
2Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.014s
3Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.026s
4Daniel HolgadoSPACFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)+0.204s
5Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.216s
6Alex EscrigSPAKLINT Racing Team (Forward)+0.348s
7Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.400s
8Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.462s
9Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.477s
10Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.493s
11Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.540s
12Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.597s
13Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.597s
14Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.606s
15Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.613s
16Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Bordoy - MSI  (Kalex)+0.636s
17Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.702s
18Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.773s
19Unai OrradreSPAQJMOTOR - Bordoy - MSI  (Kalex)+0.781s
20Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.919s
21Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.131s
22Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.142s
23Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.159s
24Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.672s
25Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.719s
26David AlonsoCOLCFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)+1.790s
27Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+2.000s

Official Catalan Moto2 Records:
Fastest race lap: Daniel Munoz (2025) 1m 42. 355s
All time lap record: Daniel Holgado (2025) 1m 41.549s
Best Pole: Daniel Holgado (2025) 1m 41.549s

Free Practice 1

Sesi pertama menyaksikan Celestino Vietti mencetak serangkaian lap cepat di akhir sesi untuk memimpin di pagi hari, mengambil alih posisi dari Senna Agius.

Alex Escrig kembali dalam performa terbaiknya dan finis di posisi ketiga, melengkapi campuran pabrikan di puncak daftar waktu untuk Forward, di belakang Boscoscuro dan Kalex.

Para pesaing utama perebutan gelar juara saat ini, Guevara dan Gonzalez, melengkapi lima besar di awal sesi.

Rueda menjadi pembalap rookie terbaik, dengan peningkatan yang signifikan di posisi ke-11, tampak lebih nyaman di lintasan yang lebih familiar baginya.

David Alonso masih berjuang dengan cedera latihannya dan finis di posisi ke-17.

Moto2 Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)1m 42.028s
2Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.425s
3Alex EscrigSPAKLINT Racing Team (Forward)+0.539s
4Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.580s
5Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)0.678s
6Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)0.689s
7Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)0.847s
8Daniel HolgadoSPACFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)+0.982s
9Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.104s
10Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.140s
11Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.159s
12Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.159s
13Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.226s
14Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Bordoy - MSI  (Kalex)+1.321s
15Unai OrradreSPAQJMOTOR - Bordoy - MSI  (Kalex)+1.462s
16Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+1.506s
17David AlonsoCOLCFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)+1.523s
18Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.618s
19Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.682s
20Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.758s
21Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.774s
22Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.799s
23Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.945s
24Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+2.073s
25Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+2.389s
26Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+2.393s
27Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)
 		+2.908s

