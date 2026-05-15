Moto2 Catalunya: Hasil Latihan Hari Jumat dari Barcelona

Seperti halnya Hakim Danish di kelas Moto3, Celestino Vietti mengawali akhir pekan Moto2 Catalunya 2026 dengan mendominasi sesi FP1 dan Practice.

Pembalap Beta Tools Speed Up itu berupaya memperbaiki catatan waktunya sebelum memasuki lima menit terakhir, dengan yang terbaik 1 menit 41,611 detik bertahan di posisi teratas untuk pembalap Boscoscuro tersebut.

Itu adalah sesi yang ketat, dengan kedua pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP berada jauh di luar posisi lolos ke Q2 untuk sebagian besar sesi sebelum Senna Agius melonjak dari P16 untuk memuncaki sesi, sebelum akhirnya diturunkan Vietti dengan selisih 0,014 detik.

Alonso Lopez melanjutkan performanya di Le Mans dengan catatan waktu yang hanya 0,026 detik lebih lambat dari waktu tercepat untuk Italjet Gresini.

Daniel Holgado mungkin didiskualifikasi setelah balapan di Prancis, tetapi dapat menatap masa depan dengan performa bagus di sirkuit Catalan - pemenang dari pole position musim lalu, pembalap Aspar ini menjadi yang tercepat keempat dan kompetitif pada hari Jumat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Izan Guevara menghabiskan sebagian besar sesi di pit, yakin akan kemajuan, pembalap Blu Cru Pramac Yamaha ini berada di posisi kelima yang aman.

Setelah Le Mans yang mengecewakan, Alex Escrig kembali dalam performa terbaiknya, berada di posisi keenam untuk Forward Racing.

Pemimpin klasemen Manuel Gonzalez berada di luar 20 besar sebelum meningkatkan kecepatan di akhir sesi, dan melaju ke posisi ketujuh saat bendera finis dikibarkan.

Filip Salac menjadi yang tercepat kedelapan untuk American Racing, pembalap terbaik mereka, sementara Joe Roberts langsung menuju Q1 di posisi ke-21.

Collin Veijer dari Red Bull KTM Ajo dan Ayumu Sasaki yang jauh lebih baik, yang berada di posisi ke-21 di FP1 untuk Idrofoglia, melengkapi 10 besar.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Aron Canet menjadi pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari waktu tercepat di posisi ke-11 untuk Elf Marc VDS, dengan tim tersebut melihat peningkatan dengan kedua motor langsung menuju Q2, dengan Deniz Oncu tepat di belakangnya di posisi ke-12.

Slot progresif yang tersisa diberikan kepada pembalap Blu Cru Pramac Yamaha, Alberto Ferrandez, peraih gelar rookie terbaik pada hari Jumat, dan Daniel Munoz di posisi ke-14 untuk Italtrans.

Mario Aji absen di putaran Catalunya tetapi tidak digantikan oleh Idemitsu Honda Team Asia.

Moto2 Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Sesi Practice Pos Rider Nat Team Time 1 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) 1m 41.611s 2 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.014s 3 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.026s 4 Daniel Holgado SPA CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex) +0.204s 5 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.216s 6 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.348s 7 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.400s 8 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.462s 9 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.477s 10 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.493s 11 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +0.540s 12 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +0.597s 13 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.597s 14 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.606s 15 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.613s 16 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - Bordoy - MSI (Kalex) +0.636s 17 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +0.702s 18 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.773s 19 Unai Orradre SPA QJMOTOR - Bordoy - MSI (Kalex) +0.781s 20 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +0.919s 21 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +1.131s 22 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +1.142s 23 Luca Lunetta ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +1.159s 24 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1.672s 25 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +1.719s 26 David Alonso COL CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex) +1.790s 27 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +2.000s

Official Catalan Moto2 Records:

Fastest race lap: Daniel Munoz (2025) 1m 42. 355s

All time lap record: Daniel Holgado (2025) 1m 41.549s

Best Pole: Daniel Holgado (2025) 1m 41.549s

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Apakah Mario Aji masih layak bertahan di Moto2? Choices Ya Tidak

Free Practice 1

Sesi pertama menyaksikan Celestino Vietti mencetak serangkaian lap cepat di akhir sesi untuk memimpin di pagi hari, mengambil alih posisi dari Senna Agius.

Alex Escrig kembali dalam performa terbaiknya dan finis di posisi ketiga, melengkapi campuran pabrikan di puncak daftar waktu untuk Forward, di belakang Boscoscuro dan Kalex.

Para pesaing utama perebutan gelar juara saat ini, Guevara dan Gonzalez, melengkapi lima besar di awal sesi.

Rueda menjadi pembalap rookie terbaik, dengan peningkatan yang signifikan di posisi ke-11, tampak lebih nyaman di lintasan yang lebih familiar baginya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

David Alonso masih berjuang dengan cedera latihannya dan finis di posisi ke-17.