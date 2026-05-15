Moto2 Catalunya: Hasil Latihan Hari Jumat dari Barcelona
Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto2 Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran keenam musim 2026.
Seperti halnya Hakim Danish di kelas Moto3, Celestino Vietti mengawali akhir pekan Moto2 Catalunya 2026 dengan mendominasi sesi FP1 dan Practice.
Pembalap Beta Tools Speed Up itu berupaya memperbaiki catatan waktunya sebelum memasuki lima menit terakhir, dengan yang terbaik 1 menit 41,611 detik bertahan di posisi teratas untuk pembalap Boscoscuro tersebut.
Itu adalah sesi yang ketat, dengan kedua pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP berada jauh di luar posisi lolos ke Q2 untuk sebagian besar sesi sebelum Senna Agius melonjak dari P16 untuk memuncaki sesi, sebelum akhirnya diturunkan Vietti dengan selisih 0,014 detik.
Alonso Lopez melanjutkan performanya di Le Mans dengan catatan waktu yang hanya 0,026 detik lebih lambat dari waktu tercepat untuk Italjet Gresini.
Daniel Holgado mungkin didiskualifikasi setelah balapan di Prancis, tetapi dapat menatap masa depan dengan performa bagus di sirkuit Catalan - pemenang dari pole position musim lalu, pembalap Aspar ini menjadi yang tercepat keempat dan kompetitif pada hari Jumat.
Izan Guevara menghabiskan sebagian besar sesi di pit, yakin akan kemajuan, pembalap Blu Cru Pramac Yamaha ini berada di posisi kelima yang aman.
Setelah Le Mans yang mengecewakan, Alex Escrig kembali dalam performa terbaiknya, berada di posisi keenam untuk Forward Racing.
Pemimpin klasemen Manuel Gonzalez berada di luar 20 besar sebelum meningkatkan kecepatan di akhir sesi, dan melaju ke posisi ketujuh saat bendera finis dikibarkan.
Filip Salac menjadi yang tercepat kedelapan untuk American Racing, pembalap terbaik mereka, sementara Joe Roberts langsung menuju Q1 di posisi ke-21.
Collin Veijer dari Red Bull KTM Ajo dan Ayumu Sasaki yang jauh lebih baik, yang berada di posisi ke-21 di FP1 untuk Idrofoglia, melengkapi 10 besar.
Aron Canet menjadi pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari waktu tercepat di posisi ke-11 untuk Elf Marc VDS, dengan tim tersebut melihat peningkatan dengan kedua motor langsung menuju Q2, dengan Deniz Oncu tepat di belakangnya di posisi ke-12.
Slot progresif yang tersisa diberikan kepada pembalap Blu Cru Pramac Yamaha, Alberto Ferrandez, peraih gelar rookie terbaik pada hari Jumat, dan Daniel Munoz di posisi ke-14 untuk Italtrans.
Mario Aji absen di putaran Catalunya tetapi tidak digantikan oleh Idemitsu Honda Team Asia.
Moto2 Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Rider
|Nat
|Team
|Time
|1
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|1m 41.611s
|2
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.014s
|3
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.026s
|4
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)
|+0.204s
|5
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.216s
|6
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.348s
|7
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.400s
|8
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.462s
|9
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.477s
|10
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.493s
|11
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.540s
|12
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.597s
|13
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.597s
|14
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.606s
|15
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.613s
|16
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Bordoy - MSI (Kalex)
|+0.636s
|17
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.702s
|18
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.773s
|19
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - Bordoy - MSI (Kalex)
|+0.781s
|20
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.919s
|21
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.131s
|22
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.142s
|23
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.159s
|24
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.672s
|25
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.719s
|26
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)
|+1.790s
|27
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+2.000s
Official Catalan Moto2 Records:
Fastest race lap: Daniel Munoz (2025) 1m 42. 355s
All time lap record: Daniel Holgado (2025) 1m 41.549s
Best Pole: Daniel Holgado (2025) 1m 41.549s
Free Practice 1
Sesi pertama menyaksikan Celestino Vietti mencetak serangkaian lap cepat di akhir sesi untuk memimpin di pagi hari, mengambil alih posisi dari Senna Agius.
Alex Escrig kembali dalam performa terbaiknya dan finis di posisi ketiga, melengkapi campuran pabrikan di puncak daftar waktu untuk Forward, di belakang Boscoscuro dan Kalex.
Para pesaing utama perebutan gelar juara saat ini, Guevara dan Gonzalez, melengkapi lima besar di awal sesi.
Rueda menjadi pembalap rookie terbaik, dengan peningkatan yang signifikan di posisi ke-11, tampak lebih nyaman di lintasan yang lebih familiar baginya.
David Alonso masih berjuang dengan cedera latihannya dan finis di posisi ke-17.
Moto2 Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|1m 42.028s
|2
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.425s
|3
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.539s
|4
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.580s
|5
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|0.678s
|6
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|0.689s
|7
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|0.847s
|8
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)
|+0.982s
|9
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.104s
|10
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.140s
|11
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.159s
|12
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.159s
|13
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.226s
|14
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Bordoy - MSI (Kalex)
|+1.321s
|15
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - Bordoy - MSI (Kalex)
|+1.462s
|16
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+1.506s
|17
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)
|+1.523s
|18
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.618s
|19
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.682s
|20
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.758s
|21
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.774s
|22
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.799s
|23
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.945s
|24
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+2.073s
|25
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+2.389s
|26
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+2.393s
|27
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+2.908s