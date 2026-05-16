Moto2 Catalunya 2026: Vietti Pecahkan Rekor Lap untuk Pole
Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Catalunya, di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran keenam musim 2026.
Celestino Vietti tampil tanpa cela saat ia meraih pole position di kualifikasi Moto2 Catalunya 2026.
Pembalap Beta Tools SpeedRS itu tampil percaya diri dengan motornya, terus meningkatkan kecepatannya dan menegaskan dominasinya di hari Jumat dengan laptime 1 menit 41,076 detik, rekor lap baru dari pemenang balapan kelas menengah di Catalunya pada tahun 2022.
Posisi kedua diraih Collin Veijer. Saat memimpin catatan waktu, pembalap Red Bull KTM Ajo itu sempat digeser oleh Manuel Gonzalez sebelum dikembalikan lagi, hanya untuk kalah 0,262 detik dari Vietti.
Veijer harus menjalani penalti lap panjang di balapan ini karena kecelakaan yang ia sebabkan di putaran terakhir di Prancis.
Setelah hari Jumat yang lambat, Gonzales berada dalam mode yang berbeda saat kualifikasi. Membuka Sabtu dengan mematahkan rekor lap di FP2, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu melengkapi garis depan di posisi ketiga.
Ivan Ortola akan memimpin barisan kedua untuk QJMotor setelah finis keempat tercepat di Q2 sebagai pembalap terbaik yang lolos dari Q1, di depan Alonso Lopez yang terus memperbaiki kecepatannya untuk ada di lima besar.
Aron Canet menunjukkan peningkatan yang lebih menggembirakan di posisi keenam untuk Elf Marc VDS, dengan Filip Salac menjadi yang terbaik dari para pembalap American Racing di posisi ketujuh - pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari rekor lap baru.
Daniel Holgado, yang merupakan pemegang rekor lap lama dari penampilan kualifikasinya untuk pole tahun lalu, langsung kembali ke pit setelah mengalami highside di awal balapan yang menyebabkan kaca depannya pecah. Hal itu membuat pembalap Aspar tersebut harus mengejar ketertinggalan, naik kembali ke posisi kedelapan.
Jose Antonio Rueda menjadi rookie terbaik di posisi kesembilan untuk Red Bull KTM Ajo, tepat di depan Luca Lunetta untuk SpeedRS, melengkapi 10 besar di grid pada hari Minggu.
Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji absen setelah mengalami cedera bahu yang baru diketahui setelah putaran Le Mans, tetapi ia tidak digantikan oleh Idemitsu Honda Team Asia.
Rekor resmi Moto2 Cataluna:
Lap tercepat: Celestino Vietti (2026, Q2) 1m 41.076s
Lap balapan tercepat: Daniel Munoz (2025) 1m 42. 355s
Moto2 Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|1m33.910s
|2
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.262s
|3
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.360s
|4
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Bordoy - MSI (Kalex)
|+0.379s
|5
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.445s
|6
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.476s
|7
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.507s
|8
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)
|+0.550s
|9
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.579s
|10
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.605s
|11
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.623s
|12
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.716s
|13
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)
|+0.730s
|14
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.757s
|15
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.222s
|16
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.318s
|17
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.518s
|18
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+3.460s
Q1
|19
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|1m 41.972s
|20
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|1m 42.010s
|21
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|1m 42.087s
|22
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - Bordoy - MSI (Kalex)
|1m 42.284s
|23
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|1m 42.357s
|24
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|1m 42.404s
|25
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|1m 42.405s
|26
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|1m 42.775s
|27
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|1m 43.381s