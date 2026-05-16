Moto2 Catalunya 2026: Vietti Pecahkan Rekor Lap untuk Pole

Celestino Vietti tampil tanpa cela saat ia meraih pole position di kualifikasi Moto2 Catalunya 2026.

Pembalap Beta Tools SpeedRS itu tampil percaya diri dengan motornya, terus meningkatkan kecepatannya dan menegaskan dominasinya di hari Jumat dengan laptime 1 menit 41,076 detik, rekor lap baru dari pemenang balapan kelas menengah di Catalunya pada tahun 2022.

Posisi kedua diraih Collin Veijer. Saat memimpin catatan waktu, pembalap Red Bull KTM Ajo itu sempat digeser oleh Manuel Gonzalez sebelum dikembalikan lagi, hanya untuk kalah 0,262 detik dari Vietti.

Veijer harus menjalani penalti lap panjang di balapan ini karena kecelakaan yang ia sebabkan di putaran terakhir di Prancis.

Setelah hari Jumat yang lambat, Gonzales berada dalam mode yang berbeda saat kualifikasi. Membuka Sabtu dengan mematahkan rekor lap di FP2, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu melengkapi garis depan di posisi ketiga.

Ivan Ortola akan memimpin barisan kedua untuk QJMotor setelah finis keempat tercepat di Q2 sebagai pembalap terbaik yang lolos dari Q1, di depan Alonso Lopez yang terus memperbaiki kecepatannya untuk ada di lima besar.

Aron Canet menunjukkan peningkatan yang lebih menggembirakan di posisi keenam untuk Elf Marc VDS, dengan Filip Salac menjadi yang terbaik dari para pembalap American Racing di posisi ketujuh - pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari rekor lap baru.

Daniel Holgado, yang merupakan pemegang rekor lap lama dari penampilan kualifikasinya untuk pole tahun lalu, langsung kembali ke pit setelah mengalami highside di awal balapan yang menyebabkan kaca depannya pecah. Hal itu membuat pembalap Aspar tersebut harus mengejar ketertinggalan, naik kembali ke posisi kedelapan.

Jose Antonio Rueda menjadi rookie terbaik di posisi kesembilan untuk Red Bull KTM Ajo, tepat di depan Luca Lunetta untuk SpeedRS, melengkapi 10 besar di grid pada hari Minggu.

Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji absen setelah mengalami cedera bahu yang baru diketahui setelah putaran Le Mans, tetapi ia tidak digantikan oleh Idemitsu Honda Team Asia.

Rekor resmi Moto2 Cataluna:

Lap tercepat: Celestino Vietti (2026, Q2) 1m 41.076s

Lap balapan tercepat: Daniel Munoz (2025) 1m 42. 355s

Moto2 Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Lap/Gap 1 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) 1m33.910s 2 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.262s 3 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.360s 4 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - Bordoy - MSI (Kalex) +0.379s 5 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.445s 6 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +0.476s 7 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.507s 8 Daniel Holgado SPA CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex) +0.550s 9 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.579s 10 Luca Lunetta ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.605s 11 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.623s 12 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.716s 13 David Alonso COL CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex) +0.730s 14 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.757s 15 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.222s 16 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.318s 17 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +1.518s 18 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +3.460s Q1 19 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) 1m 41.972s 20 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) 1m 42.010s 21 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) 1m 42.087s 22 Unai Orradre SPA QJMOTOR - Bordoy - MSI (Kalex) 1m 42.284s 23 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) 1m 42.357s 24 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) 1m 42.404s 25 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) 1m 42.405s 26 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) 1m 42.775s 27 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) 1m 43.381s



