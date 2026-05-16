Moto2 Catalunya 2026: Vietti Pecahkan Rekor Lap untuk Pole

Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Catalunya, di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran keenam musim 2026.

Celestino Vietti, Moto2, 2026, Catalan GP
Celestino Vietti, Moto2, 2026, Catalan GP
© Gold & Goose
Add as a preferred source

Celestino Vietti tampil tanpa cela saat ia meraih pole position di kualifikasi Moto2 Catalunya 2026.

Pembalap Beta Tools SpeedRS itu tampil percaya diri dengan motornya, terus meningkatkan kecepatannya dan menegaskan dominasinya di hari Jumat dengan laptime 1 menit 41,076 detik, rekor lap baru dari pemenang balapan kelas menengah di Catalunya pada tahun 2022.

Posisi kedua diraih Collin Veijer. Saat memimpin catatan waktu, pembalap Red Bull KTM Ajo itu sempat digeser oleh Manuel Gonzalez sebelum dikembalikan lagi, hanya untuk kalah 0,262 detik dari Vietti.

Veijer harus menjalani penalti lap panjang di balapan ini karena kecelakaan yang ia sebabkan di putaran terakhir di Prancis.

Setelah hari Jumat yang lambat, Gonzales berada dalam mode yang berbeda saat kualifikasi. Membuka Sabtu dengan mematahkan rekor lap di FP2, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu melengkapi garis depan di posisi ketiga.

Ivan Ortola akan memimpin barisan kedua untuk QJMotor setelah finis keempat tercepat di Q2 sebagai pembalap terbaik yang lolos dari Q1, di depan Alonso Lopez yang terus memperbaiki kecepatannya untuk ada di lima besar.

Aron Canet menunjukkan peningkatan yang lebih menggembirakan di posisi keenam untuk Elf Marc VDS, dengan Filip Salac menjadi yang terbaik dari para pembalap American Racing di posisi ketujuh - pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari rekor lap baru.

Daniel Holgado, yang merupakan pemegang rekor lap lama dari penampilan kualifikasinya untuk pole tahun lalu, langsung kembali ke pit setelah mengalami highside di awal balapan yang menyebabkan kaca depannya pecah. Hal itu membuat pembalap Aspar tersebut harus mengejar ketertinggalan, naik kembali ke posisi kedelapan.

Jose Antonio Rueda menjadi rookie terbaik di posisi kesembilan untuk Red Bull KTM Ajo, tepat di depan Luca Lunetta untuk SpeedRS, melengkapi 10 besar di grid pada hari Minggu.

Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji absen setelah mengalami cedera bahu yang baru diketahui setelah putaran Le Mans, tetapi ia tidak digantikan oleh Idemitsu Honda Team Asia.

Rekor resmi Moto2 Cataluna:

Lap tercepat: Celestino Vietti (2026, Q2) 1m 41.076s
Lap balapan tercepat: Daniel Munoz (2025) 1m 42. 355s

Moto2 Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)1m33.910s
2Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.262s
3Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.360s
4Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Bordoy - MSI  (Kalex)+0.379s
5Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.445s
6Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.476s
7Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.507s
8Daniel HolgadoSPACFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)+0.550s
9Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.579s
10Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.605s
11Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.623s
12Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.716s
13David AlonsoCOLCFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)+0.730s
14Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.757s
15Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.222s
16Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.318s
17Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.518s
18Alex EscrigSPAKLINT Racing Team (Forward)+3.460s

Q1

19Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)1m 41.972s
20Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)1m 42.010s
21Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)1m 42.087s
22Unai OrradreSPAQJMOTOR - Bordoy - MSI  (Kalex)1m 42.284s
23Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)1m 42.357s
24Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)1m 42.404s
25Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)1m 42.405s
26Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)1m 42.775s
27Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)1m 43.381s


 

In this article

Moto2 Catalunya 2026: Vietti Pecahkan Rekor Lap untuk Pole
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

Moto2 Results
Moto2 Catalunya: Ogura Dominan, Mario Nyaris Poin
26/05/24
Garcia, Ogura and Dixon on the Moto2 Catalan GP Podium, Barcelona, 2024, 26th May
Moto2 Results
Moto2 Catalunya: Garcia Torehkan Pole dengan Rekor Lap
25/05/24
Sergio Garcia, Moto2, Catalan GP, pole position, 25th May, 2024
Moto2 News
Moto2 Catalunya: Dixon Pole, Arbolino Tidak Lolos Q1
02/09/23
Jake Dixon, Moto2, Catalunya MotoGP, 2 September
Moto2 Results
Moto2 Catalunya: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Barcelona
02/09/23
Jake Dixon, Moto2, Catalunya MotoGP, 1 September
Moto2 Results
Moto2 Catalunya: Hasil Free Practice 1 dari Sirkuit Barcelona
01/09/23
Ai Ogura, Moto2 race, Austrian MotoGP, 20 August
Moto2 News
Setelah 42 Tahun di Grand Prix, Pons Mundur Akhir Musim 2023
29/08/23
Alex Barros, Sito Pons