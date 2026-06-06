Moto2 Hungaria 2026: Sesi Kualifikasi Sengit, Guevara Pole

Kualifikasi Moto2 Hungaria 2026 yang sengit di Balaton Park ditutup dengan pole position mengejutkan untuk Izan Guevara, yang kedua baginya musim ini.

Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu mengalami masalah pada motornya, terutama rem, dan berjibaku dengan timnya untuk mengembalikan performa motornya agar siap di kualifikasi, sehingga ia mampu mencatat laptime 1 menit 40,280 detik ntuk mengamaankan pole.

Pembalap Spanyol itu menguntit pemimpin klasemen, Manuel Gonzalez, pada putaran pertamanya, yang memungkinkannya untuk menyempurnakan lapnya, dan kemudian memakai Celestino Vietti sebagai referensi untuk mencatat lap terbaik di kualifikasi.

Guevara mengambil alih posisi dari pembalap Kalex, Filip Salac, yang melanjutkan performa kualifikasinya yang kuat di posisi kedua untuk American Racing, hanya terpaut 0,024 detik pada putaran solonya. Itu adalah pencapaian yang jauh di atas rekan setimnya, Joe Roberts, yang gagal lolos dari Q1 dan akan memulai dari P22.

Absen di putaran Hungaria musim lalu, Senna Agius segera menebus kurangnya waktu trek dibanding para rivalnya. Sempat terlempar ke posisi bawah tabel usai catatan waktunya dianulir, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu mengamankan posisi tiga, mengalahkan Manu Gonzales untuk tempat terakhir di baris depan.

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Setelah meraih dua kemenangan gemilang di putaran Catalan dan Mugello, Gonzalez memulai dengan cepat saat tiba di Hungaria, finis di puncak klasemen pada hari Jumat sebelum kembali memecahkan rekor lap di sesi FP2 Sabtu pagi.

Pemimpin klasemen kemudian memimpin di tikungan Guevara, sebelum sesi latihannya terhenti di posisi kelima - Gonzalez yang pertama kali melewati garis finis, memukul kaca depan motornya karena frustrasi.

Alex Escrig berada di belakang David Alonso saat ia naik dari posisi kesembilan ke kelima untuk Forward Racing.

Pembalap Aspar, Daniel Holgado, bersaing ketat dengan Collin Veijer di tahap akhir, dengan pembalap Spanyol itu unggul dan naik dari posisi ke-10 ke posisi keenam di garis finis.

Hasil ini mendorong rekan satu tim Holgado di Aspar, Alonso, lebih jauh ke belakang. Begitu pula Veijer, berhasil memperbaiki catatan waktunya untuk naik dari posisi kedelapan ke ketujuh untuk tim Red Bull KTM Ajo.

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Alonso jadi pembalap Q1 terbaik di posisi kedelapan, dengan Alonso berada di posisi kesembilan usai menyelesaikan manuver pennyelamatan luar biasa, dan Daniel Munoz melengkapi 10 besar untuk Italtrans.

Mario Aji kembali absen di Balaton Park untuk memulihkan lehernya yang cedera. Setelah tidak digantikan di Mugello, Honda Team Asia menarik mantan pembalap Moto3 Jacob Roulstone yang kecelakaan besarnya di FP2 sampai mencopot visor helmnya.

Rekor resmi Moto2 Hungaria:



Lap tercepat: Manuel Gonzalez (2026, FP2) 1m 39.913s

Lap kualifikasi tercepat: Diogo Moreira (2025) 1m 40.380s

Lap balapan tercepat: David Alonso (2025) 1m 40.964s