Moto2 Belanda: Lopez Pole, Ogura Kembali ke Baris Depan
Hasil kualifikasi dari Grand Prix Moto2 Belanda, di mana Alonso Lopez mengungguli Jake Dixon dengan selisih 0,009 detik untuk pole.
Alonso Lopez mencuri pole position Moto2 Belanda dengan laptime 1 menit 36,247 detik yang dicatat pada menit-menit akhir sesi.
Torehan tersebut 0,009 detik lebih cepat dari Jake Dixon yang mendominasi latihan hari Jumat.
Memulai musim 2023 dengan lambat karena cedera, Ai Ogura kembali ke performa yang membuatnya jadi penantang gelar musim lalu di Assen.
Setelah memuncaki sesi latihan sebelum kualifikasi, Acosta melengkapi baris depan dengan laptime yang terpaut 0,054 detik dari Lopez. Fermin Aldeguer dan Sam Lowes melengkapi lima besar.
Pedro Acosta harus puas start dari ujung baris kedua karena hanya tercepat keenam di kualifikasi. Namun, itu masih empat posisi lebih baik dari rivalnya Tony Arbolino yang tercecer di posisi ke-10.
Somikiat Chantra, Albert Arenas, dan Celestino Vietti masing-masing menempati posisi ketujuh sampai kesembilan.
|mOTO2 belanda - assen - hasil kualifikasi lengkap
|Pos
|PEMBALAP
|Nat
|TIM
|MOTOR
|LAPTIME
|1
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedUp
|(Boscoscuro)
|1m 36.247s
|2
|Jake Dixon
|GBR
|Inde GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|1m 36.256s
|3
|Ai Ogura
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 36.301s
|4
|Fermín Aldeguer
|SPA
|Beta Tools SpeedUp
|(Boscoscuro)
|1m 36.481s
|5
|Sam Lowes
|GBR
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 36.528s
|6
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 36.560s
|7
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 36.564s
|8
|Albert Arenas
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 36.603s
|9
|Celestino Vietti
|ITA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 36.663s
|10
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 36.738s
|11
|Aron Canet
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|1m 36.763s
|12
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Correos Prepago Yamaha VR46
|(Kalex)
|1m 36.827s
|13
|Filip Salac
|CZE
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|1m 36.850s
|14
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 37.045s
|15
|Darryn Binder
|RSA
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|1m 37.133s
|16
|Barry Baltus
|BEL
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|1m 37.136s
|17
|Sergio Garcia
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|1m 37.512s
|18
|Jeremy Alcoba
|SPA
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|1m 37.691s
|19
|Lukas Tulovic
|GER
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|1m 37.223s
|20
|Carlos Tatay
|SPA
|OnlyFans American Racing
|(Kalex)
|1m 37.384s
|21
|Izan Guevara
|SPA
|Inde GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|1m 37.407s
|22
|Sean Dylan Kelly
|USA
|OnlyFans American Racing
|(Kalex)
|1m 37.517s
|23
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|1m 37.518s
|24
|Borja Gomez
|SPA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 37.551s
|25
|Dennis Foggia
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 37.738s
|26
|Yeray Ruiz
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|1m 37.742s
|27
|Taiga Hada
|JPN
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 38.113s
|28
|Alex Escrig
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|1m 38.134s