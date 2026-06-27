Moto2 Belanda 2026: Lap Awal Alonso Pastikan Pole, Mario Aji Masih Absen

Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, putaran ke-10 dari 22.

David Alonso, Moto2, 2026, Assen, Dutch GP
David Alonso, Moto2, 2026, Assen, Dutch GP
© Gold & Goose
Add as a preferred source

David Alonso memaksimalkan lap cepat pertamanya untuk pole position pada kualifikasi Moto2 Belanda 2026, saat pembalap Indonesia Mario Suryo Aji masih absen di Assen.

Setelah meraih pole di Ceko, Alonso melanjutkan momentumnya dengan jadi pembalap tercepat pada hari Jumat di Assen. Keunggulannya berlanjut memasuki babak kualifikasi, saat pembalap Kolombia itu mencatatkan laptime 1 menit 35,236 detika hanya pada upaya keduanya.

Hal yang sama terjadi pada pembalap lain di barisan depan, dengan Alberto Ferrandez yang gembira langsung kembali ke lintasan setelah lolos dari Q1, dan berada di posisi kedua di belakang Alonso, dengan catatan waktu hanya 0,171 detik lebih lambat.

Hal itu memberikan pembalap Blu Cru Pramac Yamaha tersebut start barisan depan Moto2 pertamanya, memecahkan rekor kualifikasi terbaiknya sebelumnya di posisi ke-17.

Rekan setimnya, penantang gelar Izan Guevara, berada di posisi ketiga tercepat dengan motor Boscoscuro kedua.

Para pembalap yang lolos dari Q1 mendapat keuntungan dari waktu trek tambahan di Q2 yang relatif statis, dengan Daniel Munoz kembali melakukan dorongan akhir untuk naik dari posisi kedelapan ke keempat untuk Italtrans, satu dari sedikit pembalap yang memperbaiki catatan waktunya pada menit akhir.

Daniel Holgado berada di posisi kelima yang solid dengan motor Aspar kedua, di depan Celestino Vietti di posisi keenam. Itu adalah comeback yang solid setelah kecelakaan hari Jumat yang membuatnya berada di posisi terakhir dan harus memulai kualifikasi dari Q1. 

Senna Agius mendominasi sesi FP2 sebelumnya, tetapi berada di batas untuk menyamai kecepatannya di Q2 yang lebih panas, pembalap Australia itu menyelamatkan dirinya dari momen menyamping yang mengerikan dalam perjalanannya ke posisi ketujuh untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Rekan setimnya, pemimpin klasemen kejuaraan Manuel Gonzalez, tampak frustrasi, menggelengkan kepalanya saat ia puas dengan posisi kedelapan.

Alex Escrig kembali menjadi yang terbaik di antara para pembalap Forward dengan finis di urutan kesembilan. Joe Roberts memiliki kecepatan yang cukup untuk mengungguli rekan setimnya di American Racing, Filip Salac, dalam perebutan posisi 10 besar.

Taiyo Furosato menikmati akhir pekan terbaiknya sejauh ini di Moto2, ia langsung lolos ke Q2 dan mengamankan posisi grid terbaiknya di kelas menengah, P12.

Sementara itu, rekan setimnya, Mario Suryo Aji, masih absen dan kembali digantikan oleh Jacob Roulstone.

Official Dutch Moto2 Records:
Fastest race lap: Diogo Moreira (2025) 1m 35.580s
All time lap record: Diogo Moreira (2025) 1m 34.777s
Best Pole: Diogo Moreira  (2025) 1m 34.777s

Moto2 Belanda 2026 - Assen - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1David Alonso COLCFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)1m 35.236s
2Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.171s
3Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.190s
4Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.193s
5Daniel HolgadoSPACFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)+0.209s
6Celestino ViettiITAHDR SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.256s
7Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.261s
8Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.295s
9Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.335s
10Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.382s
11Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.400s
12Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.434s
13Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.447s
14Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.522s
15Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.595s
16Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Xeramic - MSI  (Kalex)+0.624s
17Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.826s
18Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.841s

Q1

19Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Xeramic - MSI (Kalex)1m 36.170s
20Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)1m.36.171s
21Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)1m 36.249s
22Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)1m 36.251s
23Luca LunettaITAHDR SpeedRS Team (Boscoscuro)1m 36.262s
24Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)1m 36.396s
25Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)1m 36.421s
26Jacob RoulstoneAUSIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)1m 36.526s
27Milan PawelecPOLITALJET Gresini Moto2 (Kalex)1m 36.746s
28Jorge NavarroSPAREDS Fantic Racing (Kalex)No Time

In this article

Moto2
2026
Netherlands
TT Circuit Assen, Dutch TT, Assen, The Netherlands
Moto2 Belanda 2026: Lap Awal Alonso Pastikan Pole, Mario Aji Masih Absen
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

Moto2 Results
Moto2 Belanda: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Assen
24/06/23
Ai Ogura, Moto2, Dutch MotoGP, 23 June
Moto2 Results
Moto2 Belanda: Hasil Free Practice 1 dari Sirkuit Assen
23/06/23
Jake Dixon, Moto2, Italian MotoGP, 10 June
Moto2 Race Report
Moto2 Belanda: Fernandez Tutup Paruh Awal dengan Kemenangan
27/06/21
Raul Fernandez, Moto2 race, Dutch MotoGP, 27 June 2021
Moto2 Results
Moto2 Belanda: Hasil Lengkap Balapan dari Sirkuit Assen
27/06/21
Raul Fernandez, Moto2, Dutch MotoGP, 26 June 2021
Moto2 Results
Moto2 Belanda: Hasil Lengkap Warm-Up dari Sirkuit Assen
27/06/21
Raul Fernandez, Moto2, Dutch MotoGP, 26 June 2021
Moto2 News
Moto2 Belanda: Raul Fernandez Catat Pole ke-4 Sebagai Rookie
26/06/21
Raul Fernandez, Moto2, Dutch MotoGP 26 June 2021

Latest News

Moto2 News
Mario Aji Absen di Catalunya setelah Terungkap Cedera dari Le Mans
15/05/26
Mario Suryo Aji, Honda Team Asia Moto2, French Grand Prix
Moto2 News
Mekanik Juara Dunia Moto2 Meninggal dalam Kecelakaan Jalan Raya
17/03/26
Senna Agius and Roberto Lunadei (right), 2025 Valencia GP
MotoGP News
Bersinar di Moto2, Manu Gonzales Masih Sepi Tawaran MotoGP
12/03/26
Manuel Gonzalez, Thai Moto2 Grand Prix.
Moto2 News
Tes Moto2 dan Moto3 Jerez: Hasil Lengkap Hari Selasa
26/11/25
Barry Baltus
Moto2 News
Aron Canet Lakoni Debut Marc VDS, Deniz Oncu Kembali dari Cedera
25/11/25
Aron Canet makes Marc VDS debut

More News

Moto2 News
Diogo Moreira Dinobatkan sebagai Juara Dunia Moto2 2025
16/11/25
Diogo Moreira, 2025 Moto2 Valencia Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
Moto2 News
RESMI: Veda Ega Pratama Naik ke Moto3 dengan Honda Team Asia
31/10/25
Veda Ega Pratama, Red Bull Rookies Cup Runner-Up 2025
MotoGP News
Dorna Mengklarifikasi Rencana Masa Depan untuk Moto2 dan Moto3
02/10/25
2025 Moto2 Japanese Grand Prix
Moto2 News
Deniz Oncu Absen di Grand Prix Austria setelah Kecelakaan Latihan
14/08/25
Deniz Oncu, 2025 Moto2 Czech Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Mantan Pembalap Moto2 Borja Gomez Meninggal setelah Kecelakaan di Magny-Cours
03/07/25
Borja Gomez, 2025 WorldSBK Jerez test, pit box. Credit: Gold and Goose.