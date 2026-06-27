Moto2 Belanda 2026: Lap Awal Alonso Pastikan Pole, Mario Aji Masih Absen

David Alonso memaksimalkan lap cepat pertamanya untuk pole position pada kualifikasi Moto2 Belanda 2026, saat pembalap Indonesia Mario Suryo Aji masih absen di Assen.

Setelah meraih pole di Ceko, Alonso melanjutkan momentumnya dengan jadi pembalap tercepat pada hari Jumat di Assen. Keunggulannya berlanjut memasuki babak kualifikasi, saat pembalap Kolombia itu mencatatkan laptime 1 menit 35,236 detika hanya pada upaya keduanya.

Hal yang sama terjadi pada pembalap lain di barisan depan, dengan Alberto Ferrandez yang gembira langsung kembali ke lintasan setelah lolos dari Q1, dan berada di posisi kedua di belakang Alonso, dengan catatan waktu hanya 0,171 detik lebih lambat.

Hal itu memberikan pembalap Blu Cru Pramac Yamaha tersebut start barisan depan Moto2 pertamanya, memecahkan rekor kualifikasi terbaiknya sebelumnya di posisi ke-17.

Rekan setimnya, penantang gelar Izan Guevara, berada di posisi ketiga tercepat dengan motor Boscoscuro kedua.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Para pembalap yang lolos dari Q1 mendapat keuntungan dari waktu trek tambahan di Q2 yang relatif statis, dengan Daniel Munoz kembali melakukan dorongan akhir untuk naik dari posisi kedelapan ke keempat untuk Italtrans, satu dari sedikit pembalap yang memperbaiki catatan waktunya pada menit akhir.

Daniel Holgado berada di posisi kelima yang solid dengan motor Aspar kedua, di depan Celestino Vietti di posisi keenam. Itu adalah comeback yang solid setelah kecelakaan hari Jumat yang membuatnya berada di posisi terakhir dan harus memulai kualifikasi dari Q1.

Senna Agius mendominasi sesi FP2 sebelumnya, tetapi berada di batas untuk menyamai kecepatannya di Q2 yang lebih panas, pembalap Australia itu menyelamatkan dirinya dari momen menyamping yang mengerikan dalam perjalanannya ke posisi ketujuh untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Rekan setimnya, pemimpin klasemen kejuaraan Manuel Gonzalez, tampak frustrasi, menggelengkan kepalanya saat ia puas dengan posisi kedelapan.

Alex Escrig kembali menjadi yang terbaik di antara para pembalap Forward dengan finis di urutan kesembilan. Joe Roberts memiliki kecepatan yang cukup untuk mengungguli rekan setimnya di American Racing, Filip Salac, dalam perebutan posisi 10 besar.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Taiyo Furosato menikmati akhir pekan terbaiknya sejauh ini di Moto2, ia langsung lolos ke Q2 dan mengamankan posisi grid terbaiknya di kelas menengah, P12.

Sementara itu, rekan setimnya, Mario Suryo Aji, masih absen dan kembali digantikan oleh Jacob Roulstone.

Official Dutch Moto2 Records:

Fastest race lap: Diogo Moreira (2025) 1m 35.580s

All time lap record: Diogo Moreira (2025) 1m 34.777s

Best Pole: Diogo Moreira (2025) 1m 34.777s