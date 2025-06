Moto2 Belanda 2025: Akhirnya Moreira!

Diogo Moreira mengambil kesempatannya ketika berhasil melewati Aron Canet untuk meraih kemenangan kelas menengah pertamanya di ronde kesepuluh, balapan Moto2 Belanda di Assen.

Moto2 Belanda - Assen - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Lap/Gap 1 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) 22 Laps 2 Aron Canet SPA Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) +0.056s 3 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +1.783s 4 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +2.364s 5 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +3.212s 6 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +3.273s 7 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +10.224s 8 Alonso Lopez SPA Folladore SpeedRS (Boscoscuro) +10.383s 9 Senna Agius AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +11.324s 10 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +11.720s 11 Celestino Vietti ITA Folladore SpeedRS (Boscoscuro) +11.761s 12 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +13.635s 13 Tony Arbolino ITA BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) +19.452s 14 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +23.656s 15 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +23.837s 16 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +32.850s 17 Eric Fernandez SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +57.934s 18 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) DNF 19 Deniz Oncu TUR Red Bull KTM Ajo (Kalex) DNF 20 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) DNF 21 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) DNF 22 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) DNF 23 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) DNF 24 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) DNF 25 Barry Baltus BEL Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) DNF 26 Nakarin Atiratphuvapat THA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) DNF 27 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) DNF 28 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) DNF





Pembalap Italtrans itu telah membayangi Aron Canet selama sebagian besar balapan dua puluh dua putaran, ketika pembalap Spanyol itu memutuskan untuk minggir, membiarkan Moreira mencoba di depan untuk putaran terakhir.

Pembalap #10 itu tidak melewatkan kesempatannya dan menjauh, Canet memiliki slipstream tetapi ban pengaman di belakangnya memungkinkan Moreira untuk menilai tikungan terakhirnya dengan sempurna, mempertahankan 0,056 detik dalam balapan yang ketat menuju garis finis.

Perlombaan seratus tahun di trek Assen TT itu istimewa karena kemenangan pertama Moreira juga menghasilkan kemenangan Moto2 pertama bagi pembalap Brasil.

Canet membentur kepalanya di kaca helm Fantic Racing Lino Sonego-nya dengan lima putaran tersisa, yang memengaruhi aerodinamika dan kecepatannya di lintasan lurus. Merasa lebih sulit untuk mengendalikan laju di depan menjadi alasan keputusannya untuk pindah ke posisi kedua, yang hampir membuahkan hasil dalam hambatan menuju garis finis.

Pergumulan di depan memungkinkan Manuel Gonzalez untuk mendekat, tetapi tidak cukup dekat untuk menantang, menyelesaikan balapan comeback-nya di posisi ketiga.

Pemimpin klasemen itu berada di posisi ketiga tetapi melakukan start yang buruk dengan motor Liqui Moly Dynavolt Intact GP miliknya, turun ke posisi kesembilan karena ban belakangnya bermasalah. Pembalap Spanyol itu berada di posisi ketiga pada lap ketiga belas saat ia menyalip Deniz Oncu, dan mempertahankan posisi tersebut hingga bendera finis untuk melengkapi podium Kalex.

Jake Dixon juga melakukan perlawanan di belakang, setelah lolos kualifikasi di posisi kesebelas. Sesi awal memperlihatkan performa Boscoscuro tetapi itu menguap saat kualifikasi, dengan hanya Ivan Ortola yang menikmati Q2 yang kuat.

Meskipun disalip Gonzalez, pembalap Elf Marc VDS itu melakukan banyak gerakan sendiri, dengan serangan terakhir pada lap ke-18 yang membawanya ke posisi keempat.

Gerakan itu dilakukan oleh Joe Roberts yang jauh lebih baik, yang beralih dari duel dengan Dixon menjadi berebut dengan rekan setimnya di American Racing, bertahan di posisi kelima di garis finis di atas Marcos Ramirez, yang finis di posisi keenam.

Albert Arenas tertinggal enam detik di lintasan, memudar setelah ia pada satu tahap berjuang untuk posisi keempat dengan Roberts yang sibuk untuk Gresini.

Itu membuatnya harus menangkis laju Alonso Lopez, yang berada tepat di belakang di bendera finis untuk Folladore SpeedRS di urutan kedelapan.

Senna Agius dipaksa melebar ke kanan di awal putaran pertama, pulih untuk posisi kesembilan pada entri Dynavolt kedua.

Pembalap Aspar Daniel Holgado menjadi pendatang baru teratas setelah merebut tempat dari sesama pendatang baru di kelas tersebut Ivan Ortola, untuk finis sepuluh besar.

Vietti was at the back of the trio ahead, bested by both Agius and Holgado to the line, leaving the Italian eleventh.

Both Netherlands riders in the class took points at hoe, with Zonta van Den Goorbergh twelfth for Dutch team RW Irdrofoglia, and rookie Collin Veijer in 14th for Red Bull KTM Ajo,

Between them on track Tony Arbolino was 13th for Blu Cru Pramac Yamaha, with the final point going to RW Idrofogliia rider Ayumu Sasaki, completing a strong home round for the team.

Newcomer Eric Fernandez, who took over the seat of Sergio Garcia at QJMotor - Frinsa - MSI was one of only two other race finishers, in 17th behind Alex Escrig for Forward in 16th.

Hanya ada satu pembalap pengganti untuk Moto2 Belanda, Nakarin Atiratphuvapat kembali menggantikan Mario Aji yang cedera di Idemitsu Honda Team Asia