Bagnaia Menyadari Sesuatu usai Menonton Balapan Lamanya

Setelah 12 putaran di musim 2025, harapan gelar Francesco Bagnaia bisa dibilang sudah berakhir setelah tertinggal 168 poin dari rekan setimnya di Ducati Marc Marquez

Hanya memenangi satu Grand Prix dibandingkan delapan untuk Marquez, Bagnaia kesulitan untuk mengerem seperti biasanya dengan GP25 sehingga ia tidak bisa bertarung untuk kemenangan.

Pada hari Kamis di Grand Prix Austria, ia mengungkapkan bahwa ia menonton ulang balapan-balapan lamanya dan tidak menemukan "sesuatu yang sebanding" dengan apa yang ia lakukan sekarang.

Oleh karena itu, ia ingin "mengubah hal ini" dari putaran akhir pekan ini di Red Bull Ring.

"Saya tak sabar untuk menemukan kembali kecepatan saya dan berjuang untuk meraih kemenangan," ujarnya kepada motogp.com.

"Karena saya menonton ulang banyak balapan dari tahun lalu dan tahun sebelumnya, melihat betapa kompetitifnya saya dalam pertarungan, mengikuti yang lain, menyalip, dan mengerem dengan sangat keras.

"Dan menonton musim ini, saya adalah Pecco yang benar-benar berbeda - tidak ada yang sebanding. Jadi, saya ingin mengubah hal ini dan menjadi serupa dengan tahun lalu."

Bagnaia sadar gaya balapnya tidak cocok untuk Ducati 2025, dan mengakui ia harus beradaptasi untuk meningkatkan performa dan hasil di trek.

“Minggu pertama di Sardinia bersama istri dan anjing saya sungguh fantastis,” tambahnya. “Lalu saya kembali ke rumah berlatih keras, berusaha keras untuk memahami dan bersiap menghadapi bagian kedua ini, yang akan sangat intens.

“Dan akan sangat penting untuk memulai dengan baik dan memahami… Saya sudah mengerti bahwa gaya balap saya tidak cocok untuk motor ini.

“Jadi, kami perlu mengubah sesuatu dan saya perlu mengubah sesuatu. Jadi, saya akan mencoba melakukannya dan melihat apakah saya bisa melakukan sesuatu yang lebih baik.

“Dengan motor ini saya tidak bisa mengerem seperti yang saya inginkan.

“Jadi, ini adalah bagian tersulit bagi saya karena ini adalah perbedaan terbesar dari tahun 2021 sejak saya berada di tim pabrikan Ducati.

“Jadi, ini adalah hal utama yang harus diubah dan saya sedang berusaha melakukannya.”

Bagnaia memenangi tiga Grand Prix Austria terakhir, sedangkan rekan setimnya Marquez masih mencari kemenangan pertamanya di Red Bull Ring.