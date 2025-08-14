Luca Marini Capai Kesepakatan untuk 2026, Diogo Moreira ke LCR?

Luca Marini dilaporkan telah sepakat untuk bertahan di tim pabrikan Honda untuk 2026, sementara itu Diogo Moreira dikaitkan dengan LCR.

Luca Marini
Luca Marini

Luca Marini tinggal selangkah lagi untuk bertahan di tim pabrikan Honda MotoGP bersama Joan Mir untuk musim 2026.

Hal itu diberitakan oleh Sky Italia, yang mengatakan bahwa Marini telah mencapai kata sepakat untuk bertahan di HRC, dan tinggal menunggu konfirmasi resmi saja.

Direkrut dari VR46 untuk menggantikan Marc Marquez pada akhir 2023, Marini telah membuat kemajuan besar pada musim keduanya di atas RC213V meskipun absen dalam tiga putaran karena cedera dari kecelakaan tes Superbike di Suzuka.

Pembalap Italia itu juga dinilai tinggi atas masukan teknisnya yang terperinci, kualitas yang dibutuhkan HRC dalam upayanya mengembangkan motor baru dengan mesin 850cc untuk musim 2027.

Dengan Marini hampir dipastikan bertahan di tim pabrikan, Johann Zarco juga akan melanjutkan kariernya di LCR Honda.

Dengan Marini hampir dipastikan bertahan di tim pabrikan, Johann Zarco juga akan melanjutkan kariernya di LCR Honda.

Namun, Sky melaporkan pembalap Prancis itu kemungkinan akan memiliki rekan setim baru musim depan, dengan bintang Moto2 Diogo Moreira masuk dalam pertimbangan sebagai pengganti rookie Somkiat Chantra.

Zarco, pemenang Grand Prix Prancis di kandangnya dan naik podium di Silverstone, memulai MotoGP Austria akhir pekan ini di posisi kedelapan klasemen, sebagai pembalap Honda teratas.

Pembalap Prancis itu juga membantu Honda meraih kemenangan terakhirnya di Suzuka 8 Hours selama jeda musim panas, bersama Takumi Takahashi.

Marini berada di posisi ke-15 klasemen, Mir di posisi ke-19, dan Chantra yang cedera di posisi ke-26.

