Luca Marini "Tanpa Batasan" Menuju Paruh Kedua Musim 2025

Luca Marini yakin dia dapat mendekati paruh kedua musim MotoGP 2025, yang akan dimulai di Red Bull Ring akhir pekan ini, tanpa ada batasan fisik.

Pembalap Honda HRC itu melewatkan tiga putaran setelah menderita cedera serius dari kecelakaan Superbike di Suzuka pada akhir Mei.

Marini kembali dengan finis keenam di Grand Prix Jerman di Sachsenring, di mana hanya 10 pembalap melintasi garis finis.

Pembalap Italia itu kemudian finis ke-12 di Brno untuk menutup paruh pertama 2025 dengan 52 poin, jauh lebih banyak dibandingkan 14 poin yang didapatnya sepanjang 2024.

Marini adalah satu-satunya pembalap yang mencatat poin di setiap Grand Prix yang diikutinya tahun ini, dan juga belum mengalami kecelakaan sepanjang akhir pekan.

"Saya telah menjalani tiga minggu yang baik dengan semakin banyak pemulihan dan saya merasa sangat baik, kami dapat menghadapi sisa musim ini tanpa batasan," kata pembalap Italia itu.

Marini juga mengisyaratkan HRC akan menjadi salah satu pabrikan dengan upgrade tersedia akhir pekan ini.

“Austria adalah sirkuit yang sangat spesifik, semuanya tentang pengereman dan akselerasi berat, dan ini akan menjadi kesempatan baik untuk melihat bagaimana perkembangan semua tim setelah jeda musim panas dengan upgrade dan segala hal lainnya,” ujarnya.

“Saya menantikan untuk bertemu kembali dengan tim dan terus memacu Honda RC213V bersama para insinyur.”

Marini, yang dirumorkan bertahan di HRC untuk 2026, memiliki tiga finis lima besar di Spielberg untuk Ducati.

Joan Mir siap untuk "dorongan intens" di paruh kedua

Sementara itu rekan setimnya Joan Mir, yang meraih podium MotoGP pertamanya untuk Suzuki tahun 2020 dan kembali finis kedua di 2021, tapi tidak lagi mendulang poin di sana setelahnya.

Meski menunjukkan kecepatan impresif, pembalap Spanyol ini akan memasuki akhir pekan dengan harapan baru setelah hanya meraih poin di lima dari 24 balapan pembuka, termasuk Sprint.

“Istirahat ini sangat bermanfaat untuk mengisi ulang tenaga, fokus pada latihan, dan sedikit memulihkan diri setelah beberapa momen sulit di awal tahun,” kata Mir. “Sekarang kami memulai perjuangan yang intens hingga akhir musim, penting untuk mempersiapkan diri dengan baik.”

"Pada tahun 2024, kami membuat langkah baik di paruh kedua musim, jadi saya harap kami dapat mengulanginya lagi sebagai sebuah tim.

"Kami memiliki banyak informasi dan sekarang saatnya mengembalikan semuanya ke trek dan menunjukkan potensi kami karena terlepas dari beberapa momen buruk sebelum jeda, kami telah menunjukkan potensi kami."

Setelah Red Bull Ring, Marini dan Mir akan menuju Balaton Park untuk debut Grand Prix Hungaria akhir pekan depan.