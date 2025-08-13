Video Terbaru Ungkap Marc Marquez Terjatuh dua Kali di Balaton

Marc Marquez terjatuh dua kali pada hari trek Ducati baru-baru ini di Balaton Park.

Marc Marquez, Balaton Park track day
Marc Marquez, Balaton Park track day
© Ducati

Pemimpin klasemen MotoGP Marc Marquez mengalami dua kecelakaan saat sesi latihan bebas di Balaton Park baru-baru ini bersama Ducati, sebuah video di balik layar terbaru telah terungkap.

Dengan MotoGP kembali ke Hungaria akhir pekan depan untuk balapan perdananya di sirkuit baru Balaton Park – yang menjadi tuan rumah World Superbike bulan lalu – Ducati menggelar sesi latihan bebas untuk para pebalapnya minggu lalu.

Keenam pembalap MotoGP Ducati: Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Alex Marquez, Fermin Aldeguer, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, dan pembalap tes Michele Pirro menguji trek dengan motor jalanan Panigale V4S.

Meskipun sirkuit tersebut mendapatkan kesan pertama yang positif dari para pebalap pabrikan, bukan berarti tanpa tantangan.

Episode terbaru video Ducati Inside mengungkap Marc Marquez tampaknya mengalami dua kecelakaan saat ia mencoba menjelajahi batas-batas sirkuit dengan bagian depan motor.

Berbincang dengan Pirro setelah kembali ke pit dengan kulit jok yang lecet dan motor yang sedikit rusak, Marquez berkata kepadanya: “Pengereman mesin pada motor ini sulit dipahami.

“Dengan ban bekas, saya beralih ke peta [mesin] tiga. Tapi dengan peta tiga, motornya sangat bertenaga.

“Sama seperti kecelakaan sebelumnya. Sulit dipahami mengapa karena saya tidak bisa menggunakan rem belakang. Saya beralih ke peta tiga karena saya sudah pakai ban bekas dan itu jauh lebih baik untuk menikung.”

Ketika ditanya oleh Francesco Bagnaia apa yang terjadi, ia menambahkan: "Saya terlalu memaksakan diri. Sama seperti kecelakaan sebelumnya. Saya mengubah ke peta tiga karena saya sudah menggunakan ban. Sama seperti sebelumnya."

Bagnaia juga mengalami insiden serupa di hari latihan, karena ia mengalami tabrakan keras dari belakang saat melewati trotoar di salah satu titik tes.

Balaton "sirkuit yang berbeda" untuk MotoGP

Konsensus massa tentang Balaton Park dengan motor MotoGP baru akan diketahui minggu depan.

Namun, Marc Marquez mengatakan kalender balap perlu memiliki trek dengan karakteristik yang berbeda.

“Kesan pertama Balaton Park adalah sirkuitnya berbeda,” ujarnya. “Cukup lambat. Banyak tikungan stop-and-go.

“Maksud saya, teknisnya sangat berbeda dibandingkan dengan trek lain.

“Tetapi pada akhirnya, di kejuaraan dunia, Anda perlu memiliki jenis trek yang berbeda. Dan motornya, Panigale, bekerja dengan sangat baik.”

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

