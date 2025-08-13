Morbidelli Pastikan Cederanya “Tidak Terlalu Parah”

Franco Morbidelli memberikan pembaruan positif dari cedera bahunya jelang kemballinya di MotoGP Austria.

Setelah melewatkan MotoGP Ceko karena cedera bahu setelah terjatuh di Sprint Race Sachsenring, Franco Morbidelli memanfaatkan libur musim panas untuk membangun kebugarannya untuk Grand Prix Austria akhir pekan ini.

Pebalap Italia itu menguji kekuatan tulang selangka kirinya selama sesi latihan superbike bersama sesama pebalap Ducati MotoGP di Balaton Park, tuan rumah seri Hungaria yang akan berlangsung lebih dari seminggu lagi, serta di sirkuit lokalnya, Misano.

Morbidelli mengatakan rasa sakit di atas superbike masih bisa diatasi, tetapi mengakui bahwa mengendarai Desmosedici adalah "sesuatu yang berbeda". Ia masih harus menjalani pemeriksaan medis wajib pada hari Kamis sebelum memulai balapan di Red Bull Ring.

"Saya sangat ingin kembali ke motor MotoGP," kata Morbidelli. "Setelah cedera, saya berlatih dengan Ducati Panigale di Hungaria dan di Misano.

"Di Balaton semuanya berjalan baik, rasa sakitnya tidak terlalu parah, dan kami beradaptasi dengan baik di trek baru. Hari itu sangat positif dan memberi kami dorongan energi yang besar untuk melanjutkan pemulihan dan persiapan kami untuk paruh kedua kejuaraan. 

"Desmosedici GP itu luar biasa, kami akan tiba di Austria dan melihat bagaimana performa saya, dan kami akan berusaha meningkatkannya sedikit demi sedikit.

"Kami akan melakukan segalanya dengan benar untuk berusaha melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Saya tidak sabar untuk kembali bekerja bersama tim dan melakukan apa yang kami cintai, yaitu memberikan yang terbaik setiap akhir pekan."

Absennya Morbidelli di dua putaran terakhir telah membuatnya turun ke posisi keenam klasemen kejuaraan dunia dengan 139 poin.

Fabio di Giannantonio: "Kami selalu kesulitan di Spielberg"

Morbidelli hanya berjarak tiga poin dari rekan setimnya di VR46 Fabio di Giannantonio, yang jatuh dari posisi kedua di Grand Prix Jerman kemudian mengalami akhir pekan yang buruk di Brno.

Di Giannantonio absen di balapan Austria tahun lalu karena cedera bahu yang dialaminya, yang ia rawat hingga harus meninggalkan balapan terakhir musim ini untuk menjalani operasi.

Seperti Morbidelli (GP24), di Giannantonio telah meraih dua posisi ketiga sejauh musim ini dengan GP25 spek pabrikannya.

“Libur musim panas berjalan dengan baik; kami butuh jeda di paruh pertama musim ini karena itu adalah musim terpanjang bagi kami,” kata di Giannantonio.

“Saya banyak berlatih untuk mempersiapkan paruh kedua kejuaraan. Kami siap, kami akan kembali beraksi di Austria, lalu kami akan pergi ke Hungaria.

“Kedua trek akan menantang. Kami selalu kesulitan di Spielberg, sementara Balaton adalah sirkuit baru bagi semua orang, meskipun kami berkesempatan melakukan uji coba dengan Panigale V4.

“Kami mengerahkan seluruh energi liburan musim panas ini untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan memulai kembali dengan baik dari awal.”

Diggia memulai akhir pekan Austria dengan 14 poin di belakang peringkat keempat Marco Bezzecchi (Aprilia).

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

