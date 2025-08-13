Marc Marquez Berambisi Menyudahi 'Rasa Penasaran' di Austria

Marc Marquez telah menang 70 kali di MotoGP, namun tidak satupun terjadi di Red Bull Ring meski terlibat beberapa pertarungan untuk kemenangan di Spielberg.

Marquez harus puas finis kedua sebanyak tiga kali dengan jarak yang sangat tipis.

Tahun 2017, dia kalah dari Andrea Dovizioso dengan selisih 0,176s, kalah 0,130s dari Jorge Lorenzo tahun 2018, dan kemudian 0,213s dari Dovizioso - lagi - di tahun 2019. Ketiganya merupakan pembalap Ducati, saat Marquez masih membela Honda.

Namun, Marquez saat ini menikmati musim debut yang gemilang di tim pabrikan Ducati, memenangkan delapan dari 12 GP dan sepuluh balapan terakhir berturut-turut, termasuk Sprint.

Juara dunia delapan kali ini kini siap untuk memanfaatkan kekuatan pengereman dan akselerasi Desmosedici di Red Bull Ring, yang sebelumnya menjadi momok, dan menuntaskan rasa penasarannya akan kemenangan Spielberg.

"Saya tak sabar untuk kembali ke trek setelah liburan, saya sudah istirahat," kata Marquez, yang memulai akhir pekan dengan keunggulan 120 poin atas adiknya, Alex di Gresini Racing.

"Trek Austria memang tidak pernah memberi saya kepuasan yang besar, tetapi trek ini telah menyediakan banyak duel hingga tikungan terakhir, meter terakhir sebelum bendera finis.

"Saya siap menghadapi paruh kedua musim ini dengan sebaik mungkin."

Red Bull Ring adalah satu dari empat trek di mana Marquez belum pernah menang. Namun, ia memiliki jumlah balapan yang lebih sedikit di tempat seperti Portimao, Mandalika, dan Buddh.



Sejak Red Bull Ring kembali ke kalender pada tahun 2016, para pebalap Ducati telah menang di semua kesempatan kecuali dua:

Miguel Oliveira menang di putaran Styria 2020 dalam pertarungan tikungan terakhir, sementara pembalap KTM lainnya Brad Binder menang setelah melakukan perjudian ban slick di tengah hujan tahun 2021.

Bagnaia: Austria menguntungkan Ducati'

Sementara itu, rekan setim Marc Marquez Francesco Bagnaia datang ke Spielberg dengan lima kemenangan beruntun, yang dimulai sejak 2023.

Tapi, Pecco masih mencari solusi dari masalah pengereman dan entri tikungan dengan GP25 musim ini.

“Trek ini selalu sangat menguntungkan bagi Ducati, dan dalam tiga musim terakhir kami telah mencapai hasil terbaik,” kata Bagnaia.

Saya senang bisa kembali ke trek di sini dan memulai paruh kedua musim ini. Banyak trek favorit saya menanti: teknis, namun spektakuler! Saya tak sabar untuk kembali ke trek.

Bagnaia, yang juga menghadiri sesi latihan Ducati di Balaton Park, memulai akhir pekan di posisi tiga klasemen tertinggal 48 poin dari Alex Marquez.