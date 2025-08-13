Fitur Elektronik Baru akan Memulai Debutnya di MotoGP Austria

Fitur elektronik baru akan memulai debutnya di Grand Prix Austria akhir pekan ini, dengan Stability Control kini hadir di versi ECU MotoGP terbaru..

Setelah Traction Control yang sudah ada sejak perangkat lunak ECU terpadu diperkenalkan pada 2016, kini hadir juga Stability Control, atau biasa disebut Slide Control, pada 'otak' motor MotoGP.

Sistem yang lebih canggih ini akan mengukur parameter tambahan seperti derajat pergerakan ke samping relatif terhadap momentum laju, dan sudut kemiringan sebelum memutuskan apakah torsi akan dikurangi.

Salah satu keterbatasan Traction Control adalah mengatur putaran roda dengan benar pada sudut kemiringan motor yang tinggi.

Hal ini tidak hanya berarti gagal mengurangi wheelspin secara memadai, tetapi juga sebaliknya: Mendorong torsi saat pembalap membutuhkan wheelspin untuk slide yang terkendali.

Kedua skenario di atas dapat menyebabkan highside.

MotoGP ECU

Wacana pengenalan Stability Control di MotoGP telah dibahas selama beberapa tahun terakhir, khususnya setelah highside besar Pol Espargaro di Valencia 2021, yang membuatnya mundur dari sisa akhir pekan.

“Dengan perangkat elektronik saat ini, pabrikan hanya dapat mengatur satu jenis putaran, yaitu putaran tengah,” jelas Espargaro saat itu.

"Saat Anda mengangkat motor, terjadi putaran, dan TC [Traction Control] mengendalikan putaran ini. Lalu ada jenis slide lain, yakni slide samping [saat motor sedang rebah].

"Tidak ada fungsi [untuk mengendalikannya]. Kami tidak diizinkan memakai fungsi yang sudah digunakan sebelumnya, yang digunakan oleh motor jalan raya.

"Ini adalah sesuatu yang perlu didorong oleh pabrikan dan pembalap untuk [ditambahkan] ke dalam regulasi baru tahun depan. Untuk memperkenalkan pengaturan yang sudah kami terapkan pada sepeda motor jalanan."

Jack Miller menambahkan pada saat itu: “Masalah side spin sudah ada selama bertahun-tahun.

“Motor mengira Anda memiliki tingkat putaran yang tepat untuk kecepatan Anda. Namun, yang tidak sesuai adalah seberapa miringnya motor pada titik tersebut.

"Dan itu [elektronik] berkata, 'Oke, itu terlalu banyak wheelspin', dan langsung menutup gas, itu adalah hal terburuk yang bisa Anda alami dalam slide besar seperti itu."

MotoGP.com melaporkan bahwa "sebagian besar, jika tidak semua, tim diperkirakan akan memakai" update ECU terbaru, yang menampilkan Stability Control, di Austria akhir pekan ini.

"MotoGP berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan olahraga ini," lanjut laporan tersebut. "Pengembangan sistem Stability Control dimulai untuk mengambil langkah lebih jauh dalam misi tersebut, karena sistem ini semakin mengurangi kemungkinan kecelakaan highside."

"Berkat kolaborasi ekstensif antara MotoGP, pemasok ECU Marelli, dan MSMA - asosiasi pabrikan - sistem ini kini dapat memulai debutnya akhir pekan ini."