Chantra Absen Dua Balapan, Aleix Espargaro Jadi Pengganti di Hungaria

Somkiat Chantra mengalami cedera ligamen di lutut kanannya dalam insiden latihan setelah Grand Prix Belanda bulan Juni dan absen sejak saat itu.

Pembalap LCR itu menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Dexeus di Barcelona pada Rabu (13/8), dan dinyatakan tidak fit untuk membalap di Grand Prix Austria akhir pekan ini.

Karena keterbatasan waktu, LCR tidak menurunkan pengganti untuk event di Red Bull Ring akhir pekan ini. Tapi akan menurunkan penguji HRC Aleix Espargaro pada Grand Prix Hungaria satu minggu setelahnya.

Espargaro, pemenang tiga kali balapan MotoGP, telah tampil pada tiga akhir pekan Grand Prix pada tahun 2025 sebagai bagian dari peran pembalap tes.

Aleix pertama membalap di Grand Prix Spanyol, di mana ia finis di posisi poin tetapi kemudian diturunkan karena penalti tekanan ban.

Pada penampilan wildcard kedua di Grand Prix Inggris, Aleix terlibat dalam insiden lap pertama dengan Franco Morbidelli.

Espargaro kembali balapan di Grand Prix Belanda sebagai pengganti Luca Marini yang cedera di tim pabrikan Honda, dan finis di posisi ke-16.

Sejak pensiun dari MotoGP dan bergabung dengan Honda sebagai pembalap tes, Espargaro juga merambah ke dunia balap sepeda profesional.

Tapi, sebuah kecelakaan saat debut balapannya di bulan Juli menyebabkan ia mengalami patah tulang di tangannya.

Aleix telah menguji Honda di Barcelona minggu ini, menandakan pemulihan cepat dari cedera bersepeda yang dialaminya.

LCR hanya akan diwakili oleh Johann Zarco akhir pekan ini di Grand Prix Austria.

Cedera mempersulit musim rookie yang buruk bagi Chantra, yang hasil terbaiknya adalah posisi ke-15 di Grand Prix Belanda. Sementara itu, ia belum pernah lolos kualifikasi lebih tinggi dari P19.

Di tengah kesulitan Chantra, muncul rumor di paddock bahwa Honda akan mengubah pendirian untuk menempatkan pembalap Asia di LCR Honda yang disponsori Idemitsu tahun depan mengingat kurangya opsi kompetitif.

Chantra direkrut untuk menggantikan Takaaki Nakagami, yang dilakukan atas dasar komersial mengingat besarnya minat MotoGP di Thailand.