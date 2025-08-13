Michelin Membawa Ban Depan yang Direvisi untuk MotoGP Austria

Michelin akan membawa pengembangan dari ban depan Hard-nya untuk MotoGP Austria, selain kontruksi ban belakang spesial yang sudah teruji di Red Bull selama beberapa tahun terakhir.

Pada akhir pekan Spielberg tahun lalu, para pembalap memilih kompon Medium di depan dan belakang untuk Grand Prix, dan ban belakang Soft di Sprint Race.

Meski Red Bull Ring dikenal dengan zona pengereman berat, kombinasi akselerasi keras dan grip rendah juga menghasilkan wheelspin berlebih, yang memicu overheat ban belakang.

Kontruksi belakang khusus, yang dipakai pada beberapa musim terakhir, didesain untuk mengurangi panas antara 10 sampai 15°C dibandingkan kontruksi standar.

"Red Bull Ring adalah sirkuit yang kami kenal baik, tetapi sirkuit yang harus selalu didekati dengan hati-hati,” kata Piero Taramasso, manajer kompetisi roda dua Michelin Motorsport.

“Layoutnya - dengan lintasan lurus yang panjang, pengereman berat, dan grip yang umumnya rendah, terutama di bagian belakang - menjadikannya salah satu trek paling menantang musim ini untuk ban.

“Ban belakang khususnya mengalami tekanan selama fase akselerasi dan menghasilkan banyak panas.

"Konstruksi spesifik 'Red Bull Ring' membantu kami mengendalikan faktor ini dan mempertahankan performa yang konsisten hingga akhir balapan. Konstruksi ini telah terbukti ampuh, dan kami memutuskan untuk menggunakannya lagi."

Ban belakang tahun ini akan tersedia lagi dalam kompon Soft dan Medium asimetris, keduanya dengan sisi kanan yang lebih keras.

Untuk ban depan, kompon Soft dan Medium tetap tidak berubah dari 2024. Sementara kompon Hard memiliki spesifikasi yang direvisi, rangka yang lebih kaku dipadukan dengan karet yang lebih lembut, identik dengan kompon sedang tahun lalu.

“Untuk ban depan, tahun ini kami memperkenalkan evolusi pada kompon keras,” jelas Taramasso.

“Itu menggunakann kompon Medium 2024, tetapi dengan rangka internal yang lebih kaku untuk meningkatkan stabilitas dan topangan saat pengereman berat. Hal ini memungkinkan pengendara untuk mengerem lebih lambat dan memiliki kendali yang lebih baik di fase-fase kritis.

"Cuaca musim panas bisa jadi keuntungan, tetapi jika hujan turun, lintasan menjadi sulit: grip rendah, area basah yang terus-menerus, genangan air… Ini juga merupakan tantangan nyata bagi ban hujan."

Ban hujan Michelin juga akan tersedia dalam kompon Soft dan Medium, depan dan belakang.

“Singkatnya, kami menawarkan rangkaian ban yang lengkap dan canggih untuk membantu mitra kami berprestasi di segala kondisi,” pungkas Taramasso.