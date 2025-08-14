Brembo Ungkap Beban Pengereman yang Brutal untuk MotoGP Austria

Brembo menunjukkan data tentang seberapa berat kerja rem yang dibutuhkan untuk akhir pekan MotoGP Austria.

Bagnaia, Martin, 2024 Austrian MotoGP
Bagnaia, Martin, 2024 Austrian MotoGP

MotoGP Austria akhir pekan ini akan menjadi putaran kedua di tahun 2025 di mana Brembo memberi penilaian maksimum terhadap beban kerja rem setelah Buriram di awal musim.

Wajar saja, Red Bull Ring - yang memiliki panjang 4,348 km dengan 11 tikungan, memiliki lima zona pengereman berat dan tiga zona pengereman sedang.

Menurut Brembo, yang memasok sistem pengereman ke seluruh grid MotoGP, para pembalap berada dalam pengereman selama 29 detik per lap, atau sepertiga dari laptime ideal trek.

Dalam Grand Prix 28 lap, beban kumulatif yang dihasilkan pada tuas rem depan akan mencapai 1,1 ton.

Titik pengereman  yang paling krusial adalah Tikungan 4, di  mana pembalap melambat dari 301 km/jam menjadi 81 km/jam hanya dalam waktu 5,2 detik dengan jarak 246 meter, dan menerapkan gaya sebesar 5,3 kg pada tuas rem.

Deselerasi tersebut menghasilkan dampak puncak 1,5G, tekanan cairan rem mencapai 11,3 bar, dan temperatur piringan cakram karbon mencapai 630°C. Oleh karena itu, ukuran rem 355mm diwajibkan di Austria.

Sejak Red Bull Ring kembali ke kalender MotoGP pada tahun 2016, Ducati telah memenangkan 11 dari 13 balapan, termasuk Sprint.

Tiga di antaranya dibukukan oleh Andrea Dovizioso, yang meraih kemenangan MotoGP terakhirnya di sirkuit ini tahun 2020.

Dan dalam hal pengereman, Dovi - yang pensiun setelah Misano 2022 dan kini bekerja sebagai pembalap tes Yamaha - juga memiliki pengaruh besar dengan mempopulerkan rear-thumb brake.

Dovizioso memakai thumb brake untuk tikungan kanan, di mana akan sulit untuk mengoperasikan rem kaki konvensional saat berada di sudut kemiringan maksimal.

Dan dengan sudut kemiringan menikung akan terus meningkat di MotoGP, para pembalap kini mulai  mengadopsi konsep thumb brake.

