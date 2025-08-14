Duet Trackhouse Mendapat Fairing Baru Aprilia untuk GP Austria

Duet Trackhouse Aprilia Raul Fernandez dan Ai Ogura akan memakai fairing baru mereka untuk pertama kalinya di Grand Prix Austria akhir pekan ini.

Mengacu pada regulasi konsesi MotoGP saat ini, Aprilia, seperti halnya Ducati dan KTM, hanya memiliki kesempatan upgrade fairing satu kali di tengah musim.

Fairing RS-GP terbaru dirancang untuk 'meningkatkan efisiensi dan stabilitas aerodinamis' dan diharapkan akan memberi kedua pembalap 'performa dan kepercayaan diri yang lebih baik'.

"Kami sangat menantikan putaran ini karena kami akan mendapatkan upgrade dari Aprilia dan semoga ini akan semakin membantu para pembalap kami," ujar Team Principal Trackhouse, Davide Brivio.

"Raul sedang dalam performa yang hebat dan tampil gemilang di putaran-putaran terakhir dengan finis lima besar di Brno.

"Istirahat ini menurut saya sangat bermanfaat bagi Ai untuk pulih sepenuhnya setelah cedera yang dialaminya dan balapan-balapan terakhir.

"Kami sangat menantikan Austria untuk berada dalam kondisi terbaiknya dengan kabar terbaru dan melihat apa yang bisa kami lakukan."

Fernandez menutup paruh awal dengan empat finis 10 besar dari empat putaran, termasuk P5 tepat sebelum libur musim panas di Brno. Hasil itu mengereknya ke posisi 13 klasemen, dan berada di jalur untuk musim MotoGP terkuatnya sejauh ini.

“Setelah jeda musim panas, saya senang bisa kembali balapan,” kata Fernandez. “Tentu saja, paruh kedua musim ini akan sangat sulit, tetapi saya telah mempersiapkan diri dengan sangat baik.

"Kami sangat fokus pada dua balapan berikutnya, terutama Austria karena saya tahu treknya kurang bagus untuk saya di kelas MotoGP.

“Namun, kami menunjukkan kemajuan yang sangat baik dalam beberapa balapan terakhir dan saya ingin mempertahankannya. Akan ada beberapa trek yang lebih baik bagi kami dan beberapa yang agak sulit.

"Red Bull Ring memang akan sulit, tetapi saya bertekad untuk memaksimalkannya, terutama dalam balapan dan berusaha untuk tampil baik mulai Jumat.”

Sementara itu, Ogura kehilangan momentum awal musimnya setelah mengalami kecelakaan berat di Silverstone yang membuatnya mengalami cedera patah tulang tibia kanan.

Sejak itu, hasil terbaik pebalap Jepang itu adalah posisi kesepuluh, dan ia turun ke posisi ke-16 klasemen.

“Saya pikir Red Bull Ring adalah sirkuit yang bagus untuk memulai paruh kedua,” kata Ogura. “Ini trek yang saya sukai dan di tahun-tahun sebelumnya saya berkendara dengan cukup baik di sana.

"Layout-nya stop-and-go dan saya yakin akan sangat sulit untuk memahami semuanya agar bisa melaju kencang, tetapi setelah Anda memahami semuanya, saya rasa ini trek yang mudah untuk melaju kencang.

“Jadi, saya akan berusaha untuk lebih cerdas pada hari Jumat, memanfaatkan sesi latihan sebaik mungkin. Seperti yang semua orang tahu, Jumat adalah hari yang penting, jadi saya akan berusaha untuk tidak melewatkan apa pun, memanfaatkan waktu sebaik mungkin.

"Ngomong-ngomong, saya suka negara dan sirkuitnya, jadi mari kita bersenang-senang untuk putaran pertama paruh kedua musim ini.

"Di paruh kedua musim ini akan ada banyak sirkuit bagus untuk saya, jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk Grand Prix ini dan melihat posisi mana yang bisa kami raih pada hari Minggu."