Masa Depannya Aman, Jorge Martin Santai Hadapi Sisa 2025

Jorge Martin menatap paruh kedua 2025 dengan kejelasan terkait masa depannya di Aprilia.

Jorge Martin, Marco Bezzecchi
Jorge Martin, Marco Bezzecchi

Jorge Martin merasa "lebih santai" menuju Grand Prix Austria akhir pekan ini setelah comebacknya di Brno dan kepastiannya bertahan di Aprilia untuk musim 2026.

Juara bertahan MotoGP, yang melewatkan sebagian besar paruh pertama musim karena cedera, menyelesaikan Grand Prix pertamanya di 2025 dengan finis ketujuh di Republik Ceko.

Hasil  itu didapat setelah perubahan set-up dan gaya berkendara sepanjang akhir pekan, yang membantunya mendekati kecepatan para penantang podium di pertengahan balapan.

"Saya merasa baik," ujar Martin kepada MotoGP.com menjelang putaran Red Bull Ring akhir pekan ini. "Yang pasti, tangan saya masih belum 100%, seperti biasa, saya rasa akan seperti ini sepanjang tahun, tetapi dari segi kondisi fisik, saya merasa baik. Saya merasa lebih siap daripada di Brno.

"Saya memanfaatkan liburan musim panas untuk berlatih lebih banyak, agar sedikit lebih baik di sini. Dan ya, ini juga trek yang bagus untuk saya dan kami akan berusaha sebaik mungkin."

Martin mengakui bahwa Brno merupakan putaran yang berat, baik dengan ataupun tanpa motor, karena ia menghadapi media setelah berbulan-bulan spekulasi tentang masa depannya di tahun 2026.

“Brno sangat sulit. Banyak hal yang ditanyakan media. Sekarang saya merasa semakin rileks. Semuanya jelas. Saya tahu kami akan terus bersama Aprilia dan kami fokus pada tujuan yang sama untuk masa depan.

“Jadi sekarang saatnya untuk fokus, terus bekerja keras, terus berkembang, terus belajar satu sama lain, dan berusaha tampil sekompetitif mungkin.”

Pembalap Spanyol itu tiba di Austria dengan rekor pole MotoGP dan empat podium kelas premier, termasuk Sprint. Berbekal sejarah bagusnya, ia berharap untuk memangkas jarak dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

Bezzecchi telah naik podium empat kali dalam enam balapan terakhir, ditambah satu kemenangan di Silverstone, dan berada di posisi keempat klasemen sebagai pebalap non-Ducati teratas.

Bagi Martin, prioritas akhir pekan ini adalah menyempurnakan set-up dasarnya daripada mengejar hasil tertentu.

“Kita lihat saja nanti di akhir pekan. Sulit untuk berharap sesuatu,” ujarnya. “Yang pasti, yang penting adalah terus meningkatkan diri, terus memperbaiki set-up dasar kami, karena kami masih belum memilikinya, dan berikan 100% kemampuan kami, dan mari kita lihat apa yang bisa kami dapatkan.”

Martin sebelumnya mengatakan ia menargetkan finis podium sebelum akhir tahun. 

Masa Depannya Aman, Jorge Martin Santai Hadapi Sisa 2025
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Bagnaia Menyadari Sesuatu usai Menonton Balapan Lamanya
9m ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Czech MotoGP
F1 News
Red Bull Mencopot Christian Horner dari Daftar Direktur Tim F1
29m ago
Christian Horner, Red Bull
MotoGP News
Duet Trackhouse Mendapatkan Fairing Baru Aprilia untuk GP Austria
42m ago
Raul Fernandez, 2025 Czech MotoGP
MotoGP News
Luca Marini Capai Kesepakatan untuk 2026, Diogo Moreira ke LCR?
1h ago
Luca Marini
MotoGP News
Masa Depannya Aman, Jorge Martin Santai Hadapi Sisa 2025
1h ago
Jorge Martin, Marco Bezzecchi

More News

MotoGP News
Luca Marini "Tanpa Batasan" Menuju Paruh Kedua Musim 2025
2h ago
Luca Marini
F1 News
Verstappen Diprediksi Tercecer di Papan Tengah dengan Hamilton
3h ago
Max Verstappen, Lewis Hamilton
F1 News
Leclerc Desak Ferrari Memprioritaskan Posisi Klasemen 2025
6h ago
Charles Leclerc battles George Russell
MotoGP Feature
Akankah Rekor-Rekor Valentino Rossi Dipatahkan oleh Marc Marquez?
6h ago
Valentino Rossi
F1 News
Mercedes Ungkap Peran Bottas yang Tidak Terlihat Kamera TV
7h ago
Valtteri Bottas