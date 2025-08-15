Bezzecchi Yakin Fitur Elektronik Baru MotoGP akan Bantu Aprilia

Fitur elektronik baru yang diperkenalkan di MotoGP pada paruh kedua tahun 2025 “dapat membantu” Aprilia, klaim Marco Bezzecchi.

Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix, press conference. Credit: Gold and Goose.
Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix, press conference. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Marco Bezzecchi dari Aprilia mengatakan pembaruan elektronik yang diperkenalkan di Grand Prix Austria akan membantu Aprilia dalam upayanya mengejar Ducati dan Marc Marquez.

Bezzecchi tiba di Red Bull Ring setelah podium di Brno tepat sebelum musim panas, yang merupakan podium ketiganya dari empat balapan terakhir.

Dan pada akhir pekan ini, MotoGP juga menambahkan Stability Control di ECU Marelli yang akan dipakai semua motor.

Bezzecchi mengatakan pembaruan elektronik ini dapat membantu RS-GP, dan merasa kurangnya perbedaan yang dapat dibuat oleh pengendara terhadap performa karena kontrol elektronik tambahan akan terkikis seiring waktu.

"Dalam situasi kami [Aprilia], ini bisa membantu,” ujar Bezzecchi dalam konferensi pers pra-acara di Austria. “Kami sedang berupaya meningkatkan performa dan ini dapat membantu kami untuk mencoba menyaingi pabrikan lain.

“Tentu saja, [...] peran pembalap untuk membuat perbedaan semakin kecil, ini bukan hal terbaik.

“Tetapi, pada akhirnya, ketika semua orang berada di posisi puncak dalam pengaturan segalanya, pebalap akan kembali membuat perbedaan, jadi ini hanya masalah waktu.”

Bezzecchi juga menegaskan bahwa ambisinya dan Aprilia tetap tertuju pada pemuncak klasemen meski melalui awal musim yang sulit.

“Tim kami, pabrikan kami, kami memulai tahun dengan cara yang sulit, tentu saja, musim dingin juga sulit karena saya sendirian – bersama Sava [Lorenzo Savadori], tetapi dia juga menguji banyak hal lain, jadi itu adalah pramusim yang sulit,” ujarnya.

“Lalu, ketika kami mulai bekerja untuk akhirnya menemukan sesuatu pada peningkatan, kami mulai meningkat.

“Memang benar kami sedikit lebih dekat, tetapi saya harus mengatakan bahwa itu tidak selalu mudah ketika selalu ada enam atau lima motor lain yang selalu berada di puncak.

“Katakanlah kami sedang bekerja untuk ini dan kami terus meningkat.

“Tentu saja, sekarang kami bisa berjuang, setidaknya, karena pabrikan telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan targetnya adalah mencapai puncak dan sekarang Marc [Marquez] berada di puncak.”

Red Bull Ring “trek yang selalu saya sukai”

Bezzecchi meraih satu podium kelas premier di trek tersebut pada tahun 2023, dan menjadi pemenang di Moto2 pada tahun 2020 (dalam situasi yang agak kontroversial setelah Jorge Martin terkena penalti lap terakhir) dan di Moto3 pada tahun 2018.

Pembalap Italia itu mengatakan bahwa banyaknya titik pengereman keras di trek tersebut memberinya layout yang ia sukai.

“Ini trek yang selalu saya sukai dengan pengereman kerasnya,” katanya. “Saya sangat menikmati bagian dari gaya berkendara ini – pengereman – dan trek ini penuh dengan pengereman keras. Jadi, menyenangkan bagi saya untuk berkendara di sini.

“Juga, tempatnya fantastis, alam di luar trek sangat menakjubkan, jadi saya selalu menyukai tempat ini dan saya tidak sabar untuk kembali mengendarai motor.”

Bezzecchi Yakin Fitur Elektronik Baru MotoGP akan Bantu Aprilia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Stoner Akui Terkejut dengan Dominasi Marc Marquez di Ducati
34m ago
Casey Stoner, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez dan Bagnaia Tidak Sepakat soal Balaton Park
1h ago
Marc Marquez, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi Yakin Fitur Elektronik Baru MotoGP akan Bantu Aprilia
3h ago
Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix, press conference. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Austria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Red Bull Ring
4h ago
Marc Marquez, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Alex Marquez Ungkap Dua Hal yang Harus Ditingkatkan di Sisa 2025
5h ago
Alex Marquez, 2025 MotoGP Czech Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Marc Marquez Mengkritik Fitur Baru ECU yang Debut di Austria
5h ago
Marc Marquez
MotoGP News
Bagnaia Menyadari Sesuatu usai Menonton Balapan Lamanya
21h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Czech MotoGP
F1 News
Red Bull Mencopot Christian Horner dari Daftar Direktur Tim F1
22h ago
Christian Horner, Red Bull
MotoGP News
Duet Trackhouse Mendapatkan Fairing Baru Aprilia untuk GP Austria
22h ago
Raul Fernandez, 2025 Czech MotoGP
MotoGP News
Luca Marini Capai Kesepakatan untuk 2026, Diogo Moreira ke LCR?
22h ago
Luca Marini