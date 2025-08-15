Bezzecchi Yakin Fitur Elektronik Baru MotoGP akan Bantu Aprilia

Marco Bezzecchi dari Aprilia mengatakan pembaruan elektronik yang diperkenalkan di Grand Prix Austria akan membantu Aprilia dalam upayanya mengejar Ducati dan Marc Marquez.

Bezzecchi tiba di Red Bull Ring setelah podium di Brno tepat sebelum musim panas, yang merupakan podium ketiganya dari empat balapan terakhir.

Dan pada akhir pekan ini, MotoGP juga menambahkan Stability Control di ECU Marelli yang akan dipakai semua motor.

Bezzecchi mengatakan pembaruan elektronik ini dapat membantu RS-GP, dan merasa kurangnya perbedaan yang dapat dibuat oleh pengendara terhadap performa karena kontrol elektronik tambahan akan terkikis seiring waktu.

"Dalam situasi kami [Aprilia], ini bisa membantu,” ujar Bezzecchi dalam konferensi pers pra-acara di Austria. “Kami sedang berupaya meningkatkan performa dan ini dapat membantu kami untuk mencoba menyaingi pabrikan lain.

“Tentu saja, [...] peran pembalap untuk membuat perbedaan semakin kecil, ini bukan hal terbaik.

“Tetapi, pada akhirnya, ketika semua orang berada di posisi puncak dalam pengaturan segalanya, pebalap akan kembali membuat perbedaan, jadi ini hanya masalah waktu.”

Bezzecchi juga menegaskan bahwa ambisinya dan Aprilia tetap tertuju pada pemuncak klasemen meski melalui awal musim yang sulit.

“Tim kami, pabrikan kami, kami memulai tahun dengan cara yang sulit, tentu saja, musim dingin juga sulit karena saya sendirian – bersama Sava [Lorenzo Savadori], tetapi dia juga menguji banyak hal lain, jadi itu adalah pramusim yang sulit,” ujarnya.

“Lalu, ketika kami mulai bekerja untuk akhirnya menemukan sesuatu pada peningkatan, kami mulai meningkat.

“Memang benar kami sedikit lebih dekat, tetapi saya harus mengatakan bahwa itu tidak selalu mudah ketika selalu ada enam atau lima motor lain yang selalu berada di puncak.

“Katakanlah kami sedang bekerja untuk ini dan kami terus meningkat.

“Tentu saja, sekarang kami bisa berjuang, setidaknya, karena pabrikan telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan targetnya adalah mencapai puncak dan sekarang Marc [Marquez] berada di puncak.”

Red Bull Ring “trek yang selalu saya sukai”

Bezzecchi meraih satu podium kelas premier di trek tersebut pada tahun 2023, dan menjadi pemenang di Moto2 pada tahun 2020 (dalam situasi yang agak kontroversial setelah Jorge Martin terkena penalti lap terakhir) dan di Moto3 pada tahun 2018.

Pembalap Italia itu mengatakan bahwa banyaknya titik pengereman keras di trek tersebut memberinya layout yang ia sukai.

“Ini trek yang selalu saya sukai dengan pengereman kerasnya,” katanya. “Saya sangat menikmati bagian dari gaya berkendara ini – pengereman – dan trek ini penuh dengan pengereman keras. Jadi, menyenangkan bagi saya untuk berkendara di sini.

“Juga, tempatnya fantastis, alam di luar trek sangat menakjubkan, jadi saya selalu menyukai tempat ini dan saya tidak sabar untuk kembali mengendarai motor.”