MotoGP Austria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Red Bull Ring
Hasil latihan Jumat dari MotoGP Austria 2025, putaran ke-13 dari 22 di Red Bull Ring.
Marc Marquez memulai perburuan kemenangan pertamanya di Red Bull Ring dengan memimpin latihan pembuka MotoGP Austria, yang membuka paruh kedua musim 2025
MotoGP Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|1'29.376s
|11/20
|313k
|2
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.310s
|8/19
|317k
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.386s
|18/18
|312k
|4
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.412s
|6/19
|312k
|5
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.461s
|6/21
|309k
|6
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.477s
|10/18
|310k
|7
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.548s
|7/18
|308k
|8
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.569s
|18/18
|310k
|9
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.580s
|11/21
|316k
|10
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.581s
|6/19
|312k
|11
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.638s
|6/21
|313k
|12
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.677s
|16/19
|310k
|13
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.713s
|5/21
|314k
|14
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.891s
|5/21
|316k
|15
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.974s
|16/20
|313k
|16
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.034s
|10/18
|313k
|17
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+1.046s
|5/17
|306k
|18
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.189s
|13/19
|310k
|19
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+1.205s
|10/22
|306k
|20
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.307s
|10/16
|310k
|21
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.506s
|6/20
|312k
* Rookie
Rekor Resmi MotoGP Red Bull Ring:
Best lap: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)
Fastest race lap: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)
Sang pemuncak klasemen menyelesaikan sesi dengan keunggulan 0,310 detik dari rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, yang memenangkan lima balapan terakhir di Red Bull Ring.
Keduanya menyelesaikan sesi dengan ban depan-belakang soft lama, dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia, Alex Marquez dari Gresini, dan Franco Morbidelli dari VR46 memasang ban baru untuk posisi ketiga, keempat, dan kelima.
Joan Mir menjadi pembalap Honda terdepan di posisi keenam, di depan pebalap top Yamaha Fabio Quartararo dan juara dunia bertahan Jorge Martin (Aprilia).
Pedro Acosta menjadi pembalap KTM tercepat di trek kandang pabrikan tersebut di posisi kesembilan, tepat di depan Enea Bastianini dari Tech3.
Marc Marquez belum pernah memenangkan Grand Prix Austria pada tujuh kesempatan, menjadikan Red Bull Ring sebagai salah satu dari empat trek tanpa kemenangan bagi pemenang 70 kali balapan MotoGP tersebut.
Marquez tampil jauh lebih sedikit di sirkuit-sirkuit lain yang belum pernah ia menangkan: Portimao (4), Indonesia (2), dan Buddh (1).
Maverick Vinales dari Tech3 KTM dan Franco Morbidelli dari VR46, yang keduanya absen di putaran Brno sebelumnya karena cedera di Sachsenring, kembali untuk balapan pertama setelah jeda musim panas MotoGP.
Namun, rookie LCR Honda, Somkiat Chantra, masih dalam masa pemulihan pascaoperasi lutut dan akan absen di tiga balapan berturut-turut.
Dengan pembalap penguji HRC, Takaaki Nakagami, yang menggantikan Chanatra di Brno, juga cedera, hanya ada satu motor LCR yang akan beraksi akhir pekan ini sebelum pembalap penguji HRC lainnya, Aleix Espargaro, kembali beraksi di putaran Hungaria akhir pekan depan.
Alex Marquez akan menjalani hukuman long lap penalty pada hari Minggu, akibat tabrakannya dengan Joan Mir di Grand Prix Ceko.