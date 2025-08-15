MotoGP Austria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Red Bull Ring

Hasil latihan Jumat dari MotoGP Austria 2025, putaran ke-13 dari 22 di Red Bull Ring.

Marc Marquez, 2025 Austrian MotoGP
Marc Marquez, 2025 Austrian MotoGP

Marc Marquez memulai perburuan kemenangan pertamanya di Red Bull Ring dengan memimpin latihan pembuka MotoGP Austria,  yang membuka paruh kedua musim 2025

MotoGP Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)1'29.376s11/20313k
2Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.310s8/19317k
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.386s18/18312k
4Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.412s6/19312k
5Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.461s6/21309k
6Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.477s10/18310k
7Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.548s7/18308k
8Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+0.569s18/18310k
9Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.580s11/21316k
10Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.581s6/19312k
11Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.638s6/21313k
12Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.677s16/19310k
13Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.713s5/21314k
14Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.891s5/21316k
15Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.974s16/20313k
16Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.034s10/18313k
17Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+1.046s5/17306k
18Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.189s13/19310k
19Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+1.205s10/22306k
20Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.307s10/16310k
21Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+1.506s6/20312k

* Rookie

Rekor Resmi MotoGP Red Bull Ring:

Best lap: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)
Fastest race lap: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)

Sang pemuncak klasemen menyelesaikan sesi dengan keunggulan 0,310 detik dari rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, yang memenangkan lima balapan terakhir di Red Bull Ring.

Keduanya menyelesaikan sesi dengan ban depan-belakang soft lama, dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia, Alex Marquez dari Gresini, dan Franco Morbidelli dari VR46 memasang ban baru untuk posisi ketiga, keempat, dan kelima.

Joan Mir menjadi pembalap Honda terdepan di posisi keenam, di depan pebalap top Yamaha Fabio Quartararo dan juara dunia bertahan Jorge Martin (Aprilia).

Pedro Acosta menjadi pembalap KTM tercepat di trek kandang pabrikan tersebut di posisi kesembilan, tepat di depan Enea Bastianini dari Tech3.

Marc Marquez belum pernah memenangkan Grand Prix Austria pada tujuh kesempatan, menjadikan Red Bull Ring sebagai salah satu dari empat trek tanpa kemenangan bagi pemenang 70 kali balapan MotoGP tersebut.

Marquez tampil jauh lebih sedikit di sirkuit-sirkuit lain yang belum pernah ia menangkan: Portimao (4), Indonesia (2), dan Buddh (1).

Maverick Vinales dari Tech3 KTM dan Franco Morbidelli dari VR46, yang keduanya absen di putaran Brno sebelumnya karena cedera di Sachsenring, kembali untuk balapan pertama setelah jeda musim panas MotoGP.

Namun, rookie LCR Honda, Somkiat Chantra, masih dalam masa pemulihan pascaoperasi lutut dan akan absen di tiga balapan berturut-turut.

Dengan pembalap penguji HRC, Takaaki Nakagami, yang menggantikan Chanatra di Brno, juga cedera, hanya ada satu motor LCR yang akan beraksi akhir pekan ini sebelum pembalap penguji HRC lainnya, Aleix Espargaro, kembali beraksi di putaran Hungaria akhir pekan depan.

Alex Marquez akan menjalani hukuman long lap penalty pada hari Minggu, akibat tabrakannya dengan Joan Mir di Grand Prix Ceko.

