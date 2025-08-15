MotoGP Austria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Red Bull Ring

Marc Marquez memulai perburuan kemenangan pertamanya di Red Bull Ring dengan memimpin latihan pembuka MotoGP Austria, yang membuka paruh kedua musim 2025

MotoGP Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 1'29.376s 11/20 313k 2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.310s 8/19 317k 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.386s 18/18 312k 4 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.412s 6/19 312k 5 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.461s 6/21 309k 6 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.477s 10/18 310k 7 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.548s 7/18 308k 8 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.569s 18/18 310k 9 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.580s 11/21 316k 10 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.581s 6/19 312k 11 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.638s 6/21 313k 12 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.677s 16/19 310k 13 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.713s 5/21 314k 14 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.891s 5/21 316k 15 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.974s 16/20 313k 16 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.034s 10/18 313k 17 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +1.046s 5/17 306k 18 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.189s 13/19 310k 19 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +1.205s 10/22 306k 20 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.307s 10/16 310k 21 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.506s 6/20 312k

* Rookie

Rekor Resmi MotoGP Red Bull Ring:

Best lap: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)

Fastest race lap: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)

Sang pemuncak klasemen menyelesaikan sesi dengan keunggulan 0,310 detik dari rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, yang memenangkan lima balapan terakhir di Red Bull Ring.

Keduanya menyelesaikan sesi dengan ban depan-belakang soft lama, dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia, Alex Marquez dari Gresini, dan Franco Morbidelli dari VR46 memasang ban baru untuk posisi ketiga, keempat, dan kelima.

Joan Mir menjadi pembalap Honda terdepan di posisi keenam, di depan pebalap top Yamaha Fabio Quartararo dan juara dunia bertahan Jorge Martin (Aprilia).

Pedro Acosta menjadi pembalap KTM tercepat di trek kandang pabrikan tersebut di posisi kesembilan, tepat di depan Enea Bastianini dari Tech3.

Marc Marquez belum pernah memenangkan Grand Prix Austria pada tujuh kesempatan, menjadikan Red Bull Ring sebagai salah satu dari empat trek tanpa kemenangan bagi pemenang 70 kali balapan MotoGP tersebut.

Marquez tampil jauh lebih sedikit di sirkuit-sirkuit lain yang belum pernah ia menangkan: Portimao (4), Indonesia (2), dan Buddh (1).

Maverick Vinales dari Tech3 KTM dan Franco Morbidelli dari VR46, yang keduanya absen di putaran Brno sebelumnya karena cedera di Sachsenring, kembali untuk balapan pertama setelah jeda musim panas MotoGP.

Namun, rookie LCR Honda, Somkiat Chantra, masih dalam masa pemulihan pascaoperasi lutut dan akan absen di tiga balapan berturut-turut.

Dengan pembalap penguji HRC, Takaaki Nakagami, yang menggantikan Chanatra di Brno, juga cedera, hanya ada satu motor LCR yang akan beraksi akhir pekan ini sebelum pembalap penguji HRC lainnya, Aleix Espargaro, kembali beraksi di putaran Hungaria akhir pekan depan.

Alex Marquez akan menjalani hukuman long lap penalty pada hari Minggu, akibat tabrakannya dengan Joan Mir di Grand Prix Ceko.