Marc Marquez dan Bagnaia Tidak Sepakat soal Balaton Park

Marc Marquez bergabung dengan pembalap Ducati lainnya dalam sesi trackday dengan Panigale V4 S di Balaton Park selama musim panas, memberi pengetahuan trek yang diperlukan jelang Grand Prix Hungaria pekan depan.

Balaton Park, yang baru-baru ini menjadi tuan rumah putaran WorldSBK pertamanya, memampatkan 18 tikungan dalam layout sirkuit kompak sepanjang 4 km.

“Kami melakukan trackday di Balaton Park dengan Panigale V4. Hari itu menyenangkan karena semua pembalap Ducati ada di sana, jadi kami tahu treknya,” ujar Marquez, Kamis di Red Bull Ring. “Treknya tidak terlalu sulit untuk dikenali, karena treknya kecil, tapi saya menyukainya.

“Saya menyukainya karena, pada akhirnya, dalam sebuah kejuaraan, Anda membutuhkan trek yang berbeda. Anda membutuhkan trek seperti Assen, misalnya, tikungan yang mengalir dan cepat, dan sirkuit-sirkuit seperti ini yang lebih banyak stop and go.”

Marquez juga mengungkapkan bagaimana performa para pebalap Ducati di berbagai sektor.

“Kami menikmatinya dan kami sudah tahu siapa yang lebih cepat di sektor-sektor tersebut. Saya cepat di T1, Alex [Marquez] dan Fermin [Aldeguer] di T2, Pecco [Bagnaia] sangat cepat di T3. Jadi, mari kita lihat!”

"MotoGP tidak cocok dengan trek seperti ini"

Berbeda dengan Marquez, rekan satu timnya Francesco Bagnaia tidak terlalu antusias dengan layout trek Balaton, menyebutnya "sangat lambat".

"Balaton adalah trek yang berbeda dibandingkan dengan trek lainnya. Sangat lambat dan saya rasa kami perlu banyak mengubah pengaturan motor karena motor MotoGP tidak cocok untuk trek seperti ini," kata Bagnaia.

"Treknya sangat kecil. Saya rasa kami melaju sangat lambat sehingga keselamatan bukanlah masalah."

Pecco juga meragukan motor MotoGP akan menggunakan keenam giginya secara keseluruhan.

“Saya rasa kami akan menggunakan gigi 1 hingga 5 karena tidak ada waktu untuk memasang gigi 6,” tambahnya.

Fabio di Giannantonio dari VR46 memberikan penilaian berikut: "Treknya menyenangkan, tetapi cukup sempit di beberapa bagian, dan akan menarik untuk melihat bagaimana MotoGP akan menyesuaikan diri karena beberapa bagian cukup sempit."

Rekan setimnya, Franco Morbidelli, menggambarkannya sebagai "trek yang hebat... sempit dan teknis", menambahkan bahwa banyak hal akan bergantung pada jenis ban yang dipilih Michelin untuk ajang baru tersebut.

Putaran MotoGP pekan depan akan menajdi Grand Prix balap motor pertama di Hungaria sejak 1992.