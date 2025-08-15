Alex Marquez Ungkap Dua Hal yang Harus Ditingkatkan di Sisa 2025

, , Gresini Racing,

Setelah akhir paruh pertama 2025 yang sulit, Alex Marquez tahu di mana ia harus membaik untuk sisa musim dalam upayanya mempertahankan posisi dua klasemen.

Alex tiba di Austria masih di posisi kedua di klasemen, namun tanpa poin di Brno. Itu adalah akhir pekan yang buruk untuk #73, hanya berada di posisi delapan kualifikasi, start buruk di Sprint, lalu insiden dengan Joan Mir di Grand Prix yang memberinya long-lap penalty untuk GP Austria.

Pembalap Spanyol itu mengatakan ada keuntungan dalam pemilihan waktu balapan terburuknya di musim 2025 sejauh ini.

“Setelah akhir pekan yang buruk, Anda harus balapan minggu depan atau liburan musim panas – untungnya saya punya liburan musim panas,” kata Alex Marquez kepada MotoGP.com di Red Bull Ring. “Saya bilang ‘Oke, waktunya istirahat, waktunya menganalisis’.

“Saya tidak terlalu memikirkan bagaimana paruh pertama musim ini, saya lebih memikirkan bagaimana paruh kedua musim ini, poin-poin apa yang perlu kami tingkatkan, area mana yang perlu kami tingkatkan.

“Jadi, penting untuk kembali dengan suasana hati yang baik, mencoba untuk kembali merasakan sensasi yang baik di atas motor, dan mencoba – lebih dari sekadar hasil – untuk merasakan sensasi yang baik.

“Ini akan menjadi hal terpenting bagi kami untuk memulai paruh kedua musim ini dan dua balapan ini yang akan berlangsung berturut-turut, Austria dan Hungaria, dan akan penting bagi kami.”

mengatakan bahwa pengalaman yang ia miliki di Brno menunjukkan bahwa ia memiliki kelemahan ketika berada di grup yang lebih belakang dalam urutan, dan bahwa ia tidak sekuat Marc Marquez atau Francesco Bagnaia dalam pengereman.

"Pertama-tama, poin yang membuat Marc [Marquez] atau Pecco [Francesco Bagnaia] lebih cepat dari saya adalah pengereman dan entri tikungan," kata Marquez.

"Itulah poin yang biasanya saya lebih kesulitan – tahun ini lebih sedikit, tetapi itu tetap satu langkah yang perlu kami lakukan.

"Nantinya, ketika kami sedikit tertinggal dari biasanya, seperti yang terjadi di Brno, cobalah sedikit lebih mengendalikan jalan kami, motivasi pada poin itu adalah untuk mencoba menyalip dengan cara yang lebih baik dan mencoba untuk tidak melakukan semuanya terlalu cepat karena kemudian saya melakukan kesalahan.

"Ini adalah dua poin yang perlu kami tingkatkan dan penting di sini untuk memiliki fokus untuk meningkatkan di berbagai area."

Kelemahannya di entri tikungan sepertinya akan menyulitkannya di sirkuit seperti Red Bull Ring, yang terkenal dengan karakteristik stop-start-nya.

Maka, wajar saja jika Marquez, hanya memiliki dua podium Red Bull Ring dari hari-harinya di Moto2 pada tahun 2017 dan 2019, tidak memasukkan Red Bull Ring sebagai favoritnya di kalender MotoGP.

“Itu bukan salah satu layout favorit saya,” ujarnya. “Itu salah satu tempat favorit saya, lokasinya, treknya, dan sebagainya. Tapi layoutnya bukan favorit saya.

“Di sini ada banyak titik masuk dan pengereman, dan di situlah biasanya saya lebih kesulitan, tetapi pada tahun 2023 (Marquez finis kelima tahun itu) saya cukup cepat di sini.

“Jadi, saya akan berusaha untuk tetap di sana, untuk mencatatkan akhir pekan yang konsisten, untuk mencoba putaran panjang di hari Minggu dan melatihnya agar berjalan dengan baik. Setelah itu, saya akan berusaha untuk mencatatkan akhir pekan yang solid.”