MotoGP Umumkan Kalender Kelas Harley-Davidson untuk Musim 2026

MotoGP pertama kali mengumumkan rencana kategori Bagger pada bulan Mei, setelah bermitra dengan brand ikonik Amerika Harley-Davidson November lalu setelah putaran terakhir musim 2024.

Balap Bagger telah menjadi seri yang sangat populer di Kejuaraan MotoAmerica, dan MotoGP berharap dapat mememiliki kategori tersebut di akhir pekan Grand Prix pada tahun 2026.

Kategori yang bertajuk Harley-Davidson Bagger World Cup akan terdiri dari enam putaran, dimulai di Grand Prix Amerika pada 27-29 Maret.

Putaran berikutnya akan diadakan di Grand Prix Italia pada 29-31 Mei, diikuti oleh Grand Prix Belanda pada 26-28 Juni, Grand Prix Inggris pada 7-9 Agustus, Grand Prix Aragon pada 28-30 Agustus, dan Grand Prix Austria pada 18-20 September.

Setiap putaran akan terdiri dari dua balapan, dengan setidaknya enam tim yang masing-masing terdiri dari dua pembalap. Harley-Davidson berharap dapat menurunkan delapan tim.

Beberapa mantan nama MotoGP telah dikaitkan dengan balap Bagger selama bertahun-tahun, termasuk Jeremy McWilliams dan Bradley Smith.

Berbicara kepada Crash.net November lalu tentang prospek balapan Bagger hadir di MotoGP, CEO Harley-Davidson Jochen Zeitz berkata: “Sejauh ini reaksinya [selama demo run di Barcelona] luar biasa, banyak masukan positif dan tepuk tangan dari para pembalap kami, atau mekanik kami, dan saya pikir ini pertanda baik sejauh ini dari apa yang telah kita lihat bahwa pasti ada banyak minat untuk menciptakan ruang baru di luar apa yang telah dilakukan MotoGP dengan sangat sukses.”

Dengan raksasa media AS Liberty Media kini memegang hak komersial MotoGP, mengembangkan seri ini di Amerika merupakan tujuan strategis utama bagi perusahaan.

Menyatukan salah satu merek AS paling ikonis, Harley-Davidson, dengan MotoGP melalui Bagger World Cup dapat dilihat sebagai bagian dari strategi ini.

Para penggemar di AS juga dapat menyaksikan balapan Bagger secara gratis di saluran MotoGP 24/7 baru yang diluncurkan setelah Grand Prix Austria akhir pekan ini.

Chief Sporting Officer Dorna, Carlos Ezpeleta, mengatakan tentang kategori Harley-Davidson World Cup yang baru: "Kami selalu mencari cara untuk berinovasi dan berekspansi, baik di trek untuk rekor penonton kami seiring kami melanjutkan evolusi, maupun untuk memperluas jangkauan olahraga ini lebih jauh lagi – tetap setia pada apa yang dicintai penggemar MotoGP, tetapi juga menemukan cara untuk terhubung dengan audiens baru.

"Harley-Davidson Bagger World Cup memenuhi tujuannya. Ini akan menjadi tambahan yang fantastis untuk akhir pekan balapan bagi para penggemar di lokasi sekaligus menghubungkan olahraga kami dengan salah satu merek gaya hidup dan budaya paling ikonik di Amerika Utara – dan dunia."