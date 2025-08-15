Stoner Akui Terkejut dengan Dominasi Marc Marquez di Ducati

Casey Stoner menilai musim debut Marc Marquez sebagai pembalap pabrikan Ducati.

Casey Stoner, 2025 Austrian MotoGP
Casey Stoner, 2025 Austrian MotoGP
Juara dunia MotoGP dua kali, Casey Stoner, mengatakan dominasi Marc Marquez di musim 2025 tidak terduga dan dianggap sebagai "musim yang paling mengesankan".

Setelah 12 putaran dari musim 2025, Marquez telah memenangi delapan Grand Prix dan 11 Sprint Race untuk memimpin klasemen dengan keunggulan 120 poin menuju Grand Prix Austria akhir pekan ini.

Performa itu muncul lima tahun setelah cedera lengan serius yang mengancam kariernya, dan juga kesulitan menghadapi Honda yang tidak kompetitif.

Stoner, yang digantikan oleh Marc Marquez di Honda setelah memutuskan pensiun di akhir 2012, mengatakan ketidakpastian atas kebugaran pebalap Spanyol itu menghadirkan pertanyaan jelang musim 2025.

Marc Marquez, 2025 Austrian MotoGP
Marc Marquez, 2025 Austrian MotoGP

"Tidak, saya tidak menyangka Marc akan secepat ini, terutama di awal tahun," ujarnya kepada Sky Italy.

"Kami melihatnya kembali percaya diri tahun lalu setelah pindah ke Ducati bersama Gresini.

"Dan saya masih belum yakin bagaimana kondisi lengannya dan bagaimana pemulihannya.

"Jadi, awal musim ini akan menarik.

"Yang pasti, saya tidak menyangka hasil seperti ini, apa yang sudah dia lakukan.

"Tapi jelas tahun lalu dia kembali percaya diri, lengannya pasti sudah mendekati 100% lagi dan sekarang dia mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan pembalap lain.

"Jadi, dia sangat impresif tahun ini. Kita selalu melihat hal-hal impresif dari Marquez, tapi saya pikir ini mungkin musimnya yang paling impresif."

Sebelum jeda musim panas, Marquez memasukkan nama Stoner, juara 2007 dan 2011, ke dalam grid impiannya untuk dihadapi.

Stoner adalah juara dunia pertama Ducati dan menghabiskan empat tahun bersama pabrikan Italia tersebut, sebelum bergabung dengan Honda pada tahun 2011.

