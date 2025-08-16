Acosta Memuji Fairing Baru KTM untuk Grand Prix Austria

Pedro Acosta mengklaim upgrade fairing yang dibawa KTM memberikan efek langsung saat ia tercepat kedua pada Practice Jumat sore di Red Bull Ring.

Acosta, yang mengakhiri paceklik podium KTM dengan finis ketiga di Brno tepat sebelum jeda musim panas, menjadi yang tercepat di beberapa titik selama sesi yang berlangsung selama satu jam tersebut.

Slipstream dari pemimpin klasemen MotoGP Marc Marquez membantu pembalap muda Spanyol itu kembali ke posisi teratas di tahap akhir, sebelum bintang pabrikan Ducati itu mengalahkan catatan waktunya dan mengakhiri hari dengan keunggulan 0,228 detik.

Acosta mengungkapkan bahwa ia telah mendorong penggunaan fairing atas bergaya Ducati yang baru sejak mengujinya di Aragon awal musim ini.

“Saya sudah mencoba [fairing] itu saat tes Aragon dan saya mendorong empat balapan terakhir seperti yang seharusnya, karena hasilnya sangat bagus, dan [lebih baik] tepat di titik yang kami butuhkan,” kata Acosta kepada MotoGP.com.

“Tetapi terkadang ketika Anda ingin melakukan hal yang benar, dibutuhkan waktu. Untuk ini, kami harus bahagia. Memang butuh waktu, tetapi sekarang sudah ada.”

Fairing yang didesain diyakini akan membantu performa RC16 saat berbelok sekaligus menjaga umur ban, dua area utama yang ingin ditingkatkan KTM.

Meskipun start-nya kuat, Acosta memperingatkan bahwa Ducati kemungkinan akan meningkatkan standar pada hari Sabtu.

“Biasanya, kami kesulitan untuk melakukan putaran cepat dan hari ini tidak. Memang benar bahwa kami memiliki kecepatan yang kuat,” ujarnya.

“Tapi tidak ada ekspektasi untuk besok. Biasanya, Ducati bangun di hari Sabtu. Untuk ini, mari kita lihat apa yang terjadi.

“Pertama-tama, kami harus melakukan kualifikasi yang baik. Dan kemudian kami bisa memikirkan target.”

Rekan setimnya, Brad Binder, menjadi pembalap KTM terbaik berikutnya di posisi kesepuluh, mengamankan posisi langsung terakhir ke Kualifikasi 2.