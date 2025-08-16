Bagnaia Jelaskan Terobosan Besar yang Didapatnya di Red Bull Ring

, Ducati Lenovo

Setelah tercepat ketiga pada hari pertama MotoGP Austria, Francesco Bagnaia akhirnya menemukan feeling depan tidak pernah dirasakannya sepanjang musim dengan GP25.

Bagnaia mengakhiri sesi Jumat 0,268 detik di belakang rekan setimnya di Ducati Lenovo, Marc Marquez, tetapi dengan kecepatan dan tempo yang kompetitif sepanjang hari.

“Saya sangat senang dengan hari ini,” ujar Bagnaia kepada MotoGP.com setelah latihan bebas di Spielberg. “Kami fokus pada ban bekas untuk menguji ban depan [kompon] Hard.

“Kami berhasil melakukan pekerjaan dengan baik, saya rasa, juga dalam hal pengembangan motor dan pengaturannya – jadi, senang.

“Saya sangat positif dengan apa yang saya rasakan hari ini dalam hal pengereman; saya mampu menjadi sangat kompetitif di zona pengereman, jadi saya senang – ini pertama kalinya saya merasakan hal ini dengan ban depan musim ini.”

Ditanya apakah penggunaan cakram 355 mm yang disukainya menjadi faktor pendukung di Austria, Bagnaia mengakui hal itu bisa jadi penyebabnya.

"Mungkin itu salah satu faktornya," ujarnya. "Di balapan terakhir kami tidak bisa menggunakan [cakram] 355 mm, jadi mungkin itu alasan yang bagus.

"Hari ini saya mengerem dengan sangat keras, jadi saya senang dan sangat menikmatinya."

Namun, pembalap Italia itu mencatat keausan ban belakang tampak lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di Red Bull Ring.

“Lalu, tidak mudah musim ini untuk tetap konsisten dengan ban belakang, sepertinya keausannya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu,” ujarnya. “Sama untuk semua orang, jadi tidak masalah.

“Time attack berjalan dengan baik, kecepatannya bagus, jadi hari ini positif.”

KTM diuntungkan dengan Stability control

Beberapa pembalap KTM menunjukkan kecepatan impresif di Austria, termasuk Pedro Acosta yang finis kedua di depan Bagnaia di Practice.

Enea Bastianini juga menunjukkan kecepatan, tetapi sebuah kesalahan membuatnya finis di posisi ke-11, sementara Brad Binder juga berhasil langsung masuk Q2 di posisi ke-10.

Bagnaia menilai KTM terlihat kompetitif di balapan kandangnya, dan mengisyaratkan mereka mungkin diuntungkan oleh sistem Stability Control baru – sesuatu yang menurut pembalap Italia itu belum membuatnya nyaman.

“Mungkin dengan Slide Control baru, mereka [KTM] selangkah lebih maju, seperti yang lain,” kata Bagnaia. “Sejujurnya, saya sudah mencoba hari ini, tetapi saya masih belum terbiasa dengan kontrol slide, agak aneh.

"Namun, terlepas dari itu, saya pikir saat ini saya kompetitif, tetapi saya ingin menunggu sampai balapan karena biasanya balapan adalah titik lemah saya musim ini, pertarungannya. Jadi, mari kita lihat saja nanti.”

“Selain Marc [Marquez] dan Alex [Marquez], saya pikir KTM dan beberapa Aprilia kompetitif.”