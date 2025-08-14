Mercedes Ungkap Peran Bottas yang Tidak Terlihat Kamera TV

Valtteri Bottas, yang memenangi 10 balapan untuk Mercedes saat membalap untuk tim antara 2017 dan 2021 sebagai rekan satu tim juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton, kembali ke Brackley sebagai pembalap cadangan setelah kehilangan kursi Sauber untuk musim 2025.

Pembalap 35 tahun itu menjadi bagian dari Mercedes di akhir pekan balapan, di mana ia tidak hanya menjadi cadangan untuk George Russell dan Kimi Antonelli, tapi dia juga terlibat dalam rapat teknis, melakukan pekerjaan simulator, dan juga menjadi 'wajah' dari konten sosial media Mercedes.

Pengalaman Bottas terbukti sangat penting bagi Mercedes, termasuk saat membantu Antonelli selama musim rookie-nya di F1.

"Senang sekali dia kembali ke keluarga Mercedes," ujar Chief Communication Officer dan Team Representative Bradley Lord kepada media terpilih termasuk Crash.net selama Grand Prix Hungaria.

"Jelas dia adalah anggota tim yang disayangi saat membalap untuk kami, dan dengan membawanya kembali, dia mampu memberikan pengalamannya, wawasannya, pandangan ahlinya pada akhir pekan balapan. Tidak hanya untuk Kimi dan sekitarnya tetapi juga untuk para teknisi dan memberi perspektif, perspektif pembalap dan hal-hal seperti itu pada sejumlah hal berbeda yang kami alami.

"Kami juga bekerja di simulator, jadi sebagian pekerjaan yang dilakukannya di sana sangat berharga dan pengujian TPC serta menjaganya tetap segar dan tajam saat mengendarai mobil F1, tetapi juga saat menjalankan peran itu juga.

"Kami juga pernah bekerja di simulator, jadi sebagian pekerjaan yang dilakukannya di sana sangat berharga dan TPC menguji dan menjaganya tetap segar dan tajam saat mengendarai mobil F1 tetapi juga menjalankan peran itu juga.

"Meskipun bukan prioritas performa, ia telah membawa keceriaan dan selera humornya ke dalam tim, bagaimana kami berkomunikasi, tetapi juga bekerja dengan mitra dan sponsor kami. Ia juga berperan penting dalam berbagi beban kerja tersebut.

"Melihat itu lagi, adalah penyesuaian yang besar bagi seorang pembalap rookie. Jadi, kehadiran Valtteri di sana telah menjadi bagian penting dalam membantu Kimi menyatu ke dunia F1, beradaptasi, dan memenuhi tuntutannya."

Bottas has embedded himself at Mercedes

Mercedes dukung upaya Bottas kembali ke grid

Botas mengincar comeback full-time ke F1, dan Mercedes mendukungn pembalap Finlandia itu dalam upayanya, meski mereka akan senang mempertahankan jasanya untuk 2026.

"Kita tahu prioritas Valtteri adalalah mencoba dan mendapatkan kursi balap untuk tahun 2026. Dia sangat memenuhi syarat untuk melakukan itu dan saya rasa dia juga kandidat terdepan dalam hal itu," jelas Lord.

"Jika itu tidak terjadi entah untuk alasan apapun, maka saya yakin kami akan sangat terbuka untuk membahas bagaimana kami dapat melanjutkan bersama.

"Namun, kami tahu prioritasnya adalah melakukan hal itu [kembali balap], dan kami berharap dengan melihat ke belakang, kami dapat menjadi platform baginya untuk mencapai tujuan itu juga."

Bottas dirumorkan akan bergabung dengan Cadillac saat mereka masuk F1 tahun 2026, kemungkinan berduet dengan mantan pembalap Red Bull Sergio Perez.