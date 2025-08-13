Keunggulan 'Menakutkan' Oscar Piastri atas Lando Norris Dijelaskan

Nico Rosberg mengklaim Oscar Piastri memiliki keuntungan "menakutkan" atas Lando Norris.

Oscar Piastri and Lando Norris
Oscar Piastri and Lando Norris

Duet McLaren, Oscar Piastri dan Lando Norris, bertarung sengit dalam perebutan gelar juara dunia tahun ini, dengan keduanya berimbang.

Piastri memimpin klasemen dunia dengan selisih sembilan poin dengan enam  kemenangan, sementara Norris hanya lima. Meskipun tiga kemenangan di antaranya diraih dalam empat balapan terakhir, Norris berhasil memperkecil ketertinggalannya dari rekan setimnya.

Setelah mengamati persaingan sengit mereka, Rosberg yakin perebutan gelar juara pada akhirnya akan ditentukan oleh ketahanan mental Norris, sesuatu yang dikhawatirkan oleh juara dunia F1 2016 tersebut.

"Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa Lando sedikit lebih cepat," ujar Rosberg kepada Sky Sports F1 Show. "Pada titik tertentu, kita harus berhenti mengatakan hal itu karena tidak ada dasar lagi. Oscar selalu sangat cepat, dan saya rasa mereka setara."

"Kejuaraan akan ditentukan di kepala Lando. Sayangnya, itulah kesan saya." Seberapa solid Lando nantinya?

"Aku tahu dia sedang berusaha, memblokir media sosial dan semua hal semacam itu."

Apakah Piastri memiliki keunggulan dari Norris?

Norris memulai musim lebih kuat dan digadang-gadang sebagai favorit juara, tetapi Piastri justru memimpin klasemen sejak memenangkan Grand Prix Arab Saudi pada bulan April.

Menurut Rosberg, Piastri "tidak memiliki kelemahan", yang menurutnya akan menjadi kekhawatiran bagi Norris.

"Oscar sangat kuat," tambah Rosberg. "Dia mengejutkan saya karena kita semua tahu dia pembalap hebat, tetapi tahun lalu, Lando masih unggul. Tahun ini, Oscar luar biasa solid, kuat, dan cepat.

"Tidak ada kelemahan di sana. Apa kelemahannya? Tidak ada lagi, yang agak menakutkan bagi Lando karena Lando memang punya kelemahan."

Setelah Norris menabrak bagian belakang Piastri di Grand Prix Kanada, Rosberg menunjukkan "kerapuhan mental" sebagai kelemahan terbesar pembalap berusia 25 tahun itu.

"Lando, seperti yang Anda sebutkan, memang menjadi titik lemahnya tahun ini, bukan? Kerapuhan mentalnya, keraguannya, dan semua itu kembali muncul di Montreal," ujar Rosberg pada edisi sebelumnya di Sky Sports F1 Show.

"Saat tekanan sedang tinggi, kesalahan-kesalahan kecil muncul.

"Kesalahan itu muncul saat kualifikasi, di mana di Q3 ia membuat dua kesalahan besar di dua lap pentingnya, yang membuatnya hanya finis di posisi ketujuh dengan salah satu mobil tercepat.

"Di tengah panasnya situasi, di momen paling kritis ketika ia mencoba menyalip rivalnya di kejuaraan, ia melakukan kesalahan perhitungan yang sangat aneh, menabrak bagian belakangnya."

Keunggulan 'Menakutkan' Oscar Piastri atas Lando Norris Dijelaskan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Ayah Bagnaia Ungkap Bagaimana Rossi Selamatkan Karier Anaknya
32m ago
Valentino Rossi, Pecco Bagnaia, 2025 Qatar MotoGP
F1 News
Keunggulan 'Menakutkan' Oscar Piastri atas Lando Norris Dijelaskan
2h ago
Oscar Piastri and Lando Norris
MotoGP News
Morbidelli Pastikan Cederanya “Tidak Terlalu Parah”
3h ago
Franco Morbidelli
MotoGP News
Video Terbaru Ungkap Marc Marquez Terjatuh dua Kali di Balaton
4h ago
Marc Marquez, Balaton Park track day
MotoGP News
Quartararo Ungkap Rahasia Kecepatan Satu Lapnya di MotoGP
20h ago
Fabio Quartararo

More News

F1 News
Terungkap: Dua Kandidat Utama Pembalap Cadillac untuk 2026
20h ago
Sergio Perez
MotoGP News
Maverick Vinales Menuju Austria, Pemeriksaan Medis Diperlukan
21h ago
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2025 German MotoGP
MotoGP News
Acosta Meredam Rumor Kepergiannya dari KTM di Akhir 2025
22h ago
Pedro Acosta, 2025 MotoGP Czech Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Cedera Halangi Oliveira Tampil di Suzuka 8 Hours bersama Yamaha
12/08/25
Jack Miller
F1 News
Vasseur Akui Ferrari Meremehkan Tantangan yang Dihadapi Hamilton
12/08/25
Lewis Hamilton