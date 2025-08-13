Keunggulan 'Menakutkan' Oscar Piastri atas Lando Norris Dijelaskan

Duet McLaren, Oscar Piastri dan Lando Norris, bertarung sengit dalam perebutan gelar juara dunia tahun ini, dengan keduanya berimbang.

Piastri memimpin klasemen dunia dengan selisih sembilan poin dengan enam kemenangan, sementara Norris hanya lima. Meskipun tiga kemenangan di antaranya diraih dalam empat balapan terakhir, Norris berhasil memperkecil ketertinggalannya dari rekan setimnya.

Setelah mengamati persaingan sengit mereka, Rosberg yakin perebutan gelar juara pada akhirnya akan ditentukan oleh ketahanan mental Norris, sesuatu yang dikhawatirkan oleh juara dunia F1 2016 tersebut.

"Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa Lando sedikit lebih cepat," ujar Rosberg kepada Sky Sports F1 Show. "Pada titik tertentu, kita harus berhenti mengatakan hal itu karena tidak ada dasar lagi. Oscar selalu sangat cepat, dan saya rasa mereka setara."

"Kejuaraan akan ditentukan di kepala Lando. Sayangnya, itulah kesan saya." Seberapa solid Lando nantinya?

"Aku tahu dia sedang berusaha, memblokir media sosial dan semua hal semacam itu."

Apakah Piastri memiliki keunggulan dari Norris?

Norris memulai musim lebih kuat dan digadang-gadang sebagai favorit juara, tetapi Piastri justru memimpin klasemen sejak memenangkan Grand Prix Arab Saudi pada bulan April.

Menurut Rosberg, Piastri "tidak memiliki kelemahan", yang menurutnya akan menjadi kekhawatiran bagi Norris.

"Oscar sangat kuat," tambah Rosberg. "Dia mengejutkan saya karena kita semua tahu dia pembalap hebat, tetapi tahun lalu, Lando masih unggul. Tahun ini, Oscar luar biasa solid, kuat, dan cepat.

"Tidak ada kelemahan di sana. Apa kelemahannya? Tidak ada lagi, yang agak menakutkan bagi Lando karena Lando memang punya kelemahan."

Setelah Norris menabrak bagian belakang Piastri di Grand Prix Kanada, Rosberg menunjukkan "kerapuhan mental" sebagai kelemahan terbesar pembalap berusia 25 tahun itu.

"Lando, seperti yang Anda sebutkan, memang menjadi titik lemahnya tahun ini, bukan? Kerapuhan mentalnya, keraguannya, dan semua itu kembali muncul di Montreal," ujar Rosberg pada edisi sebelumnya di Sky Sports F1 Show.

"Saat tekanan sedang tinggi, kesalahan-kesalahan kecil muncul.

"Kesalahan itu muncul saat kualifikasi, di mana di Q3 ia membuat dua kesalahan besar di dua lap pentingnya, yang membuatnya hanya finis di posisi ketujuh dengan salah satu mobil tercepat.

"Di tengah panasnya situasi, di momen paling kritis ketika ia mencoba menyalip rivalnya di kejuaraan, ia melakukan kesalahan perhitungan yang sangat aneh, menabrak bagian belakangnya."