Mantan Pembalap Ferrari Mendukung Lewis Hamilton untuk Bangkit

Masa depan Lewis Hamilton di F1 masih diperdebatkan, tetapi seorang pembalap sebelumnya telah meninggalkan Ferrari sebelum musim berakhir mendukungnya untuk bangkit.

Sosok yang dimaksud adalah Arturo Merzario, yang membalap untuk beberapa tim dalam karier F1-nya, yang meliputi 59 Grand Prix dalam sembilan tahun, termasuk untuk Ferrari.

Namun, karier Ferrari-nya berakhir lebih awal karena kekecewaan dari pemilik tim Enzo Ferrari dan masalah dengan rekan satu timnya, Jacky Ickx.

Merzario terlibat dalam pengujian mobil ‘pembajak salju’ yang tidak pernah dipakai balapan - meskipun mobil itu kemudian menjadi basis mobil pemenang kejuaraan yang digunakan Niki Lauda.

"Pada tahun 1973, saya memutuskan untuk meninggalkan tim," ujar Merzario kepada Gazzetta dello Sport. "Ketika saya berhasil membebaskan Mauro Forghieri dari masalah, hidup terasa sangat sulit bagi saya. Jadi, saya membuat keputusan sebelum menghadapi beberapa balapan terakhir."

Lewis Hamilton menghadapi situasi sulit dengan Ferrari, karena kepindahannya yang sangat digembar-gemborkan ke Maranello tidak berjalan sesuai harapan.

Setelah Grand Prix Hungaria yang mengerikan, pertanyaan mulai muncul tentang berapa lama ia akan membalap untuk Ferrari.

Namun Merzario, sosok yang selalu dikenang Ferrari, bersikeras Hamilton harus terus berjuang.

"Ini belum berakhir," tegasnya. "Ia hanya menunggu kesempatan yang tepat.

"Ia hanya akan mengambil risiko jika diperlukan, bukan untuk posisi kedelapan.

"Juga karena, jika ia ingin pergi, ia akan mencari tim lain. Hamilton telah menunjukkan kemampuannya.

"Ini bukan situasi Charles Leclerc: Charles masih harus membuktikan bahwa ia adalah seorang juara."

Arturo Merzario

Hubungan Hamilton dengan Ferrari mempertemukan pembalap tersukses dengan tim tersukses dalam sejarah olahraga ini.

Namun, hasilnya belum terlihat, meskipun Merzario menunjukkan bahwa aktivitas di luar lintasan mungkin menjadi prioritas.

“Menurut saya, kedatangan Hamilton di Maranello adalah operasi komersial,” klaimnya. “90% orang dalam Ferrari tidak setuju, setidaknya sejauh yang saya ketahui.

“Dan kemudian, ketika seorang pembalap tidak merasa dihargai atau menjadi bagian integral dari kelompok untuk mencapai tujuan, ia kehilangan motivasi.

“Mengapa harus bersusah payah untuk mendapatkan tiga persepuluh detik sementara masih berada di baris ketiga?”

Wawancara Hamilton ikonik Hungaria—di mana ia menyebut dirinya 'tidak berguna' lalu menolak untuk menarik kembali pernyataannya—menarik perhatian Merzario.

"Saya pikir luapan emosinya ironis dalam beberapa hal," ujarnya. "Tentu saja posisinya tidak seperti yang bisa dibayangkan oleh seorang juara dunia tujuh kali.

"Sebaliknya, menurut saya Lewis merasa 'dihancurkan' oleh Ferrari."