Moto2 Jerman 2026: Ortola Bukukan Pole, Mario Aji 10 Besar

Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, putaran 11 dari 22.

Ivan Ortola, 2026, Moto2, German GP
Ivan Ortola, 2026, Moto2, German GP
© Gold & Goose

Kualifikasi Moto2 Jerman 2026 di Sachsenring menampilkan seorang pembalap meraih pole pertamanya, dengan rekor lap, yang dicatat pada awal Q2.

Setelah Izan Guevara menurunkan patokan pada hari Jumat, Ortola kembali memecahkan rekor lap di FP2, tetapi pembalap QJMotor - R.O.M.E.A itu belum selesai. Ia memacu Kalex-nya pada lap kedua dan lap tercepat pertamanya, untuk mencetak rekor Moto2 baru, 1m21.493s, hampir satu detik di bawah patokan lama saat tiba.

Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Manuel Gonzalez, membutuhkan tiga kali percobaan dengan tiga ban berbeda untuk bisa bersaing. 

Pemimpin klasemen Kejuaraan ini keluar dari pit untuk ketiga kalinya dengan satu pembalap di depannya, Daniel Holgado, yang kemudian ia kejar dan lewati, untuk naik dari posisi kesembilan ke kedua, hanya 0,038 detik lebih lambat setelah kerja keras untuk memperkecil jarak.

Guevara keluar bersama rekan setimnya di Blu Cru Pramac Yamaha, Alberto Ferrandez (ke-17) setelah lolos dari Q1, untuk membantunya meraih waktu terbaik ketiga, pembalap Boscoscuro teratas melengkapi barisan depan.

Holgado sendiri berada di urutan keempat, setelah penampilan terbaiknya akhir pekan ini sejauh ini - dan pebalap Aspar teratas di depan pemenang dari pole pada putaran terakhir di Assen, David Alonso yang tercepat kedelapan.

Senna Agius akan start di posisi kelima dengan sepeda kedua Liqui Moly Dynavolt Intact GP menjelang balapan kandang tim, tepat di depan pembalap Klint Forward Alex Escrig, yang duduk di belakang pembalap Australia itu di jalur keenam.

Slipstream cerdas lainnya menempati posisi ketujuh, dengan rookie teratas Taiyo Furusato memanfaatkan posisinya di belakang polesitter Ortola di jalur untuk naik dari posisi kesembilan ke posisi keempat, dengan waktunya bertahan di posisi ketujuh untuk Idemitsu Honda Team Asia.

Alonso berada di urutan kedelapan, di depan Collin Veijer di urutan kesembilan untuk Red Bull KTM Ajo.

Rekan satu tim Furosato, Mario Aji, melengkapi 10 besar pada kualifikasi pertmanya sejak kembali dari cedera punggun.g 


Rekor resmi Moto2 Jerman:

Lap tercepat: Ivan Ortola (Q2, 2026) 1m 21.493s
Lap balapan tercepat: Diogo Moreira (2025) 1m 23.270s

Moto2 Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI  (Kalex)1m 21.493s
2Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.038s
3Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.178s
4Daniel HolgadoSPACFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)+0.227s
5Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.355s
6David Alonso COLCFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)+0.356s
7Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.359s
8David Alonso COLCFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)+0.385s
9Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.410s
10Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.436s
11Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.456s
12Luca LunettaITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.634s
13Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.638s
14Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.792s
15Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.864s
16Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.922s
17Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.149s
18Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)No Time
Q1
19Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)1m 22.426s
20Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)1m 22.472s
21Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)1m 22.527s
22Celestino ViettiITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)1m 22.535s
23Angel PiquerasSPAQJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI  (Kalex)1m 22.579s
24Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)1m 22.697s
25Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)1m 22.769s
26Jorge NavarroSPAREDS Fantic Racing (Kalex)1m 22.895s
27Milan PawelecPOLITALJET Gresini Moto2 (Kalex)1m 23.268s

Tags:

2026
Moto2
Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Chemnitz, Saxony, Germany
Moto2 Jerman 2026: Ortola Bukukan Pole, Mario Aji 10 Besar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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