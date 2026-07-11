Moto2 Jerman 2026: Ortola Bukukan Pole, Mario Aji 10 Besar

Kualifikasi Moto2 Jerman 2026 di Sachsenring menampilkan seorang pembalap meraih pole pertamanya, dengan rekor lap, yang dicatat pada awal Q2.

Setelah Izan Guevara menurunkan patokan pada hari Jumat, Ortola kembali memecahkan rekor lap di FP2, tetapi pembalap QJMotor - R.O.M.E.A itu belum selesai. Ia memacu Kalex-nya pada lap kedua dan lap tercepat pertamanya, untuk mencetak rekor Moto2 baru, 1m21.493s, hampir satu detik di bawah patokan lama saat tiba.

Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Manuel Gonzalez, membutuhkan tiga kali percobaan dengan tiga ban berbeda untuk bisa bersaing.

Pemimpin klasemen Kejuaraan ini keluar dari pit untuk ketiga kalinya dengan satu pembalap di depannya, Daniel Holgado, yang kemudian ia kejar dan lewati, untuk naik dari posisi kesembilan ke kedua, hanya 0,038 detik lebih lambat setelah kerja keras untuk memperkecil jarak.

Guevara keluar bersama rekan setimnya di Blu Cru Pramac Yamaha, Alberto Ferrandez (ke-17) setelah lolos dari Q1, untuk membantunya meraih waktu terbaik ketiga, pembalap Boscoscuro teratas melengkapi barisan depan.

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Holgado sendiri berada di urutan keempat, setelah penampilan terbaiknya akhir pekan ini sejauh ini - dan pebalap Aspar teratas di depan pemenang dari pole pada putaran terakhir di Assen, David Alonso yang tercepat kedelapan.

Senna Agius akan start di posisi kelima dengan sepeda kedua Liqui Moly Dynavolt Intact GP menjelang balapan kandang tim, tepat di depan pembalap Klint Forward Alex Escrig, yang duduk di belakang pembalap Australia itu di jalur keenam.

Slipstream cerdas lainnya menempati posisi ketujuh, dengan rookie teratas Taiyo Furusato memanfaatkan posisinya di belakang polesitter Ortola di jalur untuk naik dari posisi kesembilan ke posisi keempat, dengan waktunya bertahan di posisi ketujuh untuk Idemitsu Honda Team Asia.

Alonso berada di urutan kedelapan, di depan Collin Veijer di urutan kesembilan untuk Red Bull KTM Ajo.

Rekan satu tim Furosato, Mario Aji, melengkapi 10 besar pada kualifikasi pertmanya sejak kembali dari cedera punggun.g

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Rekor resmi Moto2 Jerman:

Lap tercepat: Ivan Ortola (Q2, 2026) 1m 21.493s

Lap balapan tercepat: Diogo Moreira (2025) 1m 23.270s