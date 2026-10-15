Ducati Tepis Anggapan Marc Marquez Mendominasi Pengembangan Motor

Davide Tardozzi menepis klaim bahwa Marquez sepenuhnya memengaruhi pengembangan motor.

Ducati says Marquez has not fully influenced bike development
Ducati says Marquez has not fully influenced bike development
© Gold and Goose

Bos Ducati MotoGP, Davide Tardozzi, menepis “desas-desus kosong” yang mengklaim bahwa pengembangan motor 2026 sepenuhnya dipengaruhi oleh Marc Marquez.

Klaim tersebut muncul saat sang juara dunia tujuh kali itu menjadi satu-satunya pembalap Ducati yang menempati posisi lima besar dalam klasemen kejuaraan setelah Grand Prix Indonesia.

Marquez juga menjadi satu-satunya pembalap Ducati yang telah memenangkan lebih dari satu balapan pada tahun 2026 dan kini hanya tertinggal dua poin dari pemimpin klasemen, Jorge Martin, sementara Fabio Di Giannantonio yang berada di posisi keenam tertinggal sejauh 110 poin.

Selama masa kiprahnya di Honda, sering disebutkan bahwa pabrikan tersebut kurang melakukan pengembangan pada motor RC213V dengan cara yang dapat menunjang kemampuan pembalap selain Marquez untuk memaksimalkan potensi motor tersebut.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP
© Gold and Goose

“Sepenuhnya tidak benar”

Kesulitan Francesco Bagnaia bersama Ducati sejak Marquez bergabung dengan tim pabrikan telah memicu spekulasi bahwa pengembangan motor kini lebih disesuaikan dengan kebutuhan pembalap asal Spanyol tersebut.

Namun, saat berbicara dengan Sky Italy usai Grand Prix Indonesia, Tardozzi dengan tegas membantah hal itu.

“Situasinya memang seperti itu karena semua motor Aprilia berada di depan,” ujar Tardozzi.

“Meski begitu, saya tidak memercayainya, dan saya sangat menentang mereka yang mengeklaim bahwa Marc Marquez telah mengarahkan pengembangan motor tersebut untuk kebutuhan pribadinya sendiri.

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“Itu sama sekali tidak benar. Saya telah melihat apa saja kontribusi yang diberikan dan apa yang telah diputuskan oleh para pembalap lain, jadi sama sekali tidak benar jika dikatakan bahwa motor tersebut dibuat sesuai dengan spesifikasi Marquez.

“Itu hanyalah gosip belaka. Siapa pun yang terlibat dalam pengembangan motor ini tahu persis apa yang telah dilakukan untuknya dan apa yang telah kami upayakan untuk pembalap lainnya.

“Sebagai contoh, bagi Francesco Bagnaia, meskipun pada akhirnya tidak membuahkan hasil.”

Jorge Martin chases leader Marc Marquez, Sprint, 2026 Indonesian MotoGP.
Jorge Martin chases leader Marc Marquez, Sprint, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Tardozzi menambahkan: “Kami selalu memiliki kemungkinan dan kemampuan untuk mengembangkan motor bagi setiap pembalap.

“Dengan kata lain, bukan berarti jika motor tersebut bekerja dengan baik untuk Marquez, maka motor itu juga akan sama bagi semua orang.

“Sebagai contoh, Pecco menggunakan fairing yang berbeda dibandingkan Marc; itu hanyalah salah satu contohnya.

“Dia sudah cukup lama menggunakan pengaturan swingarm aero yang berbeda dibandingkan Marquez.

“Jadi, setiap pembalap pabrikan - termasuk Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio - memiliki kesempatan untuk memilih komponen mereka sendiri.

“Kami tidak membangun motor untuk Marc Marquez lalu berharap motor tersebut cocok untuk semua orang; bukan begitu cara kerjanya.”

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Ducati Tepis Anggapan Marc Marquez Mendominasi Pengembangan Motor
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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