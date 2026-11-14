Ricciardo Ceritakan 'Kecemasan' Jelang Kemenangan Ikonik Monako 2018

Daniel Ricciardo buka suara mengenai momen puncak dalam karier F1-nya yang justru ia cemaskan.

Ricciardo won the 2018 Monaco Grand Prix
Ricciardo won the 2018 Monaco Grand Prix
© XPB Images

Mantan bintang Formula 1, Daniel Ricciardo, mengakui bahwa ia “tidak merasa antusias terhadap apa pun” menjelang kemenangan di Grand Prix Monako 2018 - satu kemenangan yang menjadi sorotan utama dalam kariernya.

Ricciardo memulai debutnya di F1 pada tahun 2011 bersama tim papan bawah HRT, sebelum pindah ke Toro Rosso pada tahun yang sama, lalu bergabung dengan Red Bull sebagai rekan setim Sebastian Vettel pada 2014.

Sepanjang karier yang berlangsung selama 14 tahun, Ricciardo mencatatkan delapan kemenangan, yang diraihnya selama berkiprah di Red Bull dan McLaren.

Salah satu kemenangannya yang paling berkesan terjadi pada Grand Prix Monako 2018 - dua tahun setelah kekalahan menyakitkan di tempat yang sama - saat blunder pit-stop menggagalkan upayanya dari pole pada tahun 2016.

Daniel Ricciardo, Red Bull, 2018 Monaco Grand Prix
Daniel Ricciardo, Red Bull, 2018 Monaco Grand Prix
© XPB Images

“Aku hanya ingin semuanya berakhir”

Ricciardo kembali memulai dari pole pada Grand Prix Monako 2018, lalu berhasil mengamankan kemenangan. Tapi, ia melakukannya dengan mobil yang bermasalah dan mengungguli Vettel dari Ferrari.

Kemenangan ini berujung pada selebrasi ikonik Ricciardo di kolam renang, dan menjadi salah satu pencapaian paling berkesan dalam kariernya.

Daniel Ricciardo, Red Bull, 2018 Monaco Grand Prix
Daniel Ricciardo, Red Bull, 2018 Monaco Grand Prix
© XPB Images

Namun, dalam sebuah wawancara baru dengan F1 yang membahas momen-momen penentu dalam kariernya, ia mengakui bahwa ia merasa sangat cemas untuk turut serta pada balapan tersebut.

“Saya tidak punya 100 kemenangan,” ujarnya. “Saya hanya punya delapan, jadi semuanya sangat istimewa.

“Tetapi ya, beban yang ada saat itu lebih besar daripada tahun 2016. Menurut saya, mendapatkan kesempatan lain untuk memenangkan balapan di Monako membuat tekanannya menjadi jauh lebih tinggi.

“Saya hanya ingin semuanya segera berakhir. Saya sama sekali tidak menantikan perlombaan ini.

“Saya tidak antusias mengenai apa pun. Rasanya seperti... saya hampir tidak tidur sama sekali.

“Semua orang menghampiri saya, mendoakan keberuntungan, dan mencoba memberi saran.

“Saya hanya ingin bersembunyi, menyelesaikan perlombaan ini - semoga saja menang - lalu pergi minum-minum!”

‘Jika saya paham, ini akan lebih buruk...’

Mobil Red Bull yang dikendarai Ricciardo mengalami kehilangan tenaga di pertengahan balapan, sehingga tim terpaksa memandunya melakukan penyesuaian pada mobil untuk mengatasi masalah tersebut.

Ia mengakui bahwa saat itu ia tidak cukup memahami cara kerja unit daya hybrid - yang seharusnya dipahaminya - namun ia merasa jika ia mengerti, ia akan menyadari betapa parahnya masalah yang terjadi.

“Pada saat itu, karena kurangnya pengetahuan saya mengenai cara kerja mobil Formula 1, cara kerja mesin, mesin hibrida, dan sebagainya… saya tidak benar-benar tahu apa masalahnya.

Daniel Ricciardo, Red Bull, 2018 Monaco Grand Prix
Daniel Ricciardo, Red Bull, 2018 Monaco Grand Prix
© XPB Images

“Mungkin seharusnya saya tahu, tetapi jika saya tahu, saya rasa itu justru akan membuat saya sadar betapa buruk situasinya.

“Mobil F1 memiliki delapan gigi. Di Monako, karena lintasan lurusnya lebih pendek, Anda bahkan tidak benar-benar sampai menggunakan gigi kedelapan.

“Jadi, praktis Anda hanya menggunakan tujuh gigi. Dengan adanya masalah tersebut, saya hanya bisa menggunakan enam gigi, sehingga tenaga yang tersedia jauh lebih kecil.

“Saya terus memberi tahu tim, tetapi mereka hanya memberikan instruksi seperti mengatur ulang distribusi rem ke depan atau melakukan ini dan itu.

“Itu hanyalah upaya pemecahan masalah. Mereka tidak benar-benar menjelaskan kepada saya apa sebenarnya masalah yang terjadi.”

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Daniel Ricciardo
Red Bull
Ricciardo Ceritakan 'Kecemasan' Jelang Kemenangan Ikonik Monako 2018
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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