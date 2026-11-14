Oscar Piastri Berpisah dengan Manajernya, Mark Webber

Oscar Piastri dan tim manajemennya, yang dipimpin oleh mantan pembalap Formula 1 Mark Webber, telah sepakat untuk mengakhiri kerja sama mereka.

Webber, mantan pembalap Red Bull, telah menjadi manajer Piastri sejak 2019 dan kerap terlihat di paddock F1 untuk mendukung rekan senegaranya itu selama akhir pekan grand prix.

Webber, pemenang sembilan balapan Grand Prix, mundur dari perannya di sisi lintasan menjelang musim 2026, tepat saat Piastri mengonfirmasi adanya perubahan dalam tim pribadinya - meskipun pria asal Australia itu tetap menjadi manajernya.

Webber stepped back from his trackside role ahead of 2025

Kini telah diumumkan bahwa Piastri beserta tim manajemennya, yang dipimpin oleh Mark dan istrinya, Ann Webber, telah mengakhiri kontrak mereka.

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“Saya ingin berterima kasih kepada Mark dan Ann atas segala dukungan serta nasihat mereka selama ini,” ujar Piastri. “Bimbingan mereka sangatlah berharga, terutama dalam mengarahkan langkah awal karier F1 saya. Saya mendoakan yang terbaik bagi mereka di masa depan.”

Webber berkomentar: “Kami bangga telah memainkan peran penting dalam tahun-tahun awal karier Oscar dan berhasil mengantarkannya ke F1, sehingga ia bisa langsung bersaing di barisan depan sejak awal.

“Mengingat keterlibatan kami di lintasan balap yang berkurang musim ini, kami telah sepakat bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri perjanjian manajemen kami.

"Hal ini akan memungkinkan Oscar untuk terus mengembangkan pencapaiannya di bawah struktur manajemen yang baru, serta memberi kesempatan bagi kami untuk memulai berbagai usaha baru. Kami mendoakan yang terbaik bagi Oscar untuk karier yang panjang dan sukses.”

Untuk musim 2026, Piastri kini didampingi di lintasan oleh Pedro Matos - mantan insinyur balapnya saat berlaga di Formula 2 bersama Prema - serta pelatih mental asal Australia, Emma Murray.

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Setelah kalah bersaing melawan rekan setimnya di McLaren, Lando Norris, dalam pertarungan gelar musim 2025, Piastri menjalani tahun 2026 yang jauh lebih menantang.

Sepanjang tahun ini, performa Piastri tertinggal jauh di bawah Norris; ia hanya mampu mengumpulkan 152 poin, sementara pembalap asal Inggris tersebut berhasil mencatatkan 246 poin.

Norris, yang merupakan juara dunia 2025, juga telah meraih tiga kemenangan, termasuk kemenangan pada Grand Prix Sao Paulo hari Minggu lalu.