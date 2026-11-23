Team Principal Ferrari, Fred Vasseur, mengungkapkan rincian pembicaraannya dengan Charles Leclerc menyusul insiden tabrakan dengan rekan setimnya, Lewis Hamilton, di Grand Prix Las Vegas.

Leclerc dan Hamilton terlibat benturan saat memperebutkan posisi keenam di fase akhir balapan yang berlangsung sengit di Las Vegas pada hari Sabtu. Insiden ini menjadi titik ketegangan terbaru di antara para pembalap Ferrari sepanjang musim ini.

Hamilton melintir akibat insiden tersebut, sementara Leclerc dijatuhi penalti waktu 10 detik. Penalti ini menyebabkan posisi Leclerc turun ke urutan ke-10 setelah bendera finis dikibarkan, sementara sang juara dunia tujuh kali menempati posisi ketujuh.

Melalui radio tim, Vasseur terdengar memanggil Leclerc untuk segera melakukan pembicaraan saat putaran pendinginan menuju pit. "Charles, saya ingin menemuimu setelah balapan berakhir, sebelum melakukan hal lain," ujar pria asal Prancis itu.

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Bos Ferrari tersebut merinci jalannya percakapan setelah balapan, seraya mengatakan kepada media di Las Vegas - termasuk Motorsport.com: “Itu bukan sebuah diskusi. Saya yang berbicara.

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“Menurut saya, dia meminta maaf, dia mengerti, tetapi hasilnya tetap seperti itu. Anda melakukan kesalahan, lalu berkata: ‘Ini kesalahan saya, saya minta maaf’. Namun, Anda [tetap] telah melakukan kesalahan.”

Vasseur menyalahkan Leclerc atas tabrakan yang disebutnya “sama sekali tidak dapat diterima”. Insiden ini terjadi padahal sebelumnya mereka bertiga telah mengadakan pertemuan penting untuk membahas ketegangan di antara kedua pembalap tersebut, menyusul kejadian pada balapan sebelumnya di Meksiko.

"Ini tidak dapat diterima. Ini merupakan bentuk kurangnya rasa hormat terhadap tim dan para sponsor - sama seperti yang saya katakan setelah balapan di Meksiko. Saya rasa kami sudah melakukan diskusi yang jelas di Sao Paulo. Apa yang terjadi hari ini tidak profesional. Menurut saya, ini mungkin merupakan eskalasi dari ketegangan yang ada," tambahnya.

"Selama balapan, kami telah menyampaikan pesan kepada Charles agar ia memikirkan kepentingan tim saat sedang bersaing dengan cara yang benar. Namun, dalam balapan seperti ini, posisi tidak bisa dibekukan begitu saja karena para pembalap berada dalam posisi slipstream (memanfaatkan aliran udara dari mobil di depannya).

“Jika Anda melambat, orang di belakang Anda akan menyalip. Dan semua tim lain mampu saling menyalip hingga 20 kali selama balapan berlangsung. Anda tidak bisa membayangkan betapa frustrasinya perasaan saya, dan yang lebih penting lagi, perasaan semua rekan tim yang berada di markas.”

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Fred Vasseur © XPB Images

Saat ditanya apakah sudah tiba waktunya bagi Ferrari untuk menetapkan aturan main, Vasseur menjawab: "Ini bukan soal aturan. Apa lagi yang bisa dilakukan selain harus tetap menghormati rekan setim?

"Dalam balapan seperti ini, Anda harus menyalip mobil di depan Anda. Anda tidak bisa terus berada di belakang. Itu sama sekali tidak mungkin dilakukan.

"Hanya saja, saat menghadapi rekan setim, Anda harus melakukannya dengan penuh rasa hormat dan mengambil risiko yang lebih kecil. Mereka hanya perlu bersikap secara profesional."