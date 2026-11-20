Raksasa perlengkapan olahraga Nike akan menjadi mitra resmi sekaligus pemasok seragam Formula 1 mulai tahun 2027.

Nike kembali ke F1 setelah 24 tahun dan akan menyediakan pakaian serta alas kaki yang dikenakan oleh personel F1 mulai awal musim depan.

Merek fesyen dan pakaian olahraga asal Amerika ini akan menggantikan Puma sebagai mitra resmi F1, yang juga akan mencakup F1 Academy.

Nike will takeover from Puma in 2027

Sebagai bagian dari kesepakatan baru yang berskala besar ini, merchandise resmi F1 dari Nike akan tersedia untuk dibeli oleh para penggemar.

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“Nike akan menghadirkan energi baru ke puncak ajang olahraga otomotif melalui koleksi khusus yang berfokus pada gaya, performa, dan lifestyle - mencakup alas kaki, pakaian, serta aksesori - di samping inovasi performa dan pengalaman selama akhir pekan balapan bagi generasi atlet dan penggemar berikutnya,” demikian bunyi siaran pers tersebut.

Koleksi pertama hasil kolaborasi F1 x Nike diluncurkan pada 20 November di ajang Grand Prix Las Vegas.

“Formula 1 didorong oleh semangat kompetisi, kecepatan, dan upaya tiada henti untuk berinovasi. Itu adalah pola pikir seorang atlet, dan pola pikir tersebut juga kami miliki di Nike,” ujar Presiden sekaligus CEO Nike, Elliott Hill.

“Bersama-sama, kami memiliki peluang luar biasa untuk menghadirkan energi baru ke dalam olahraga ini, melayani para atletnya, serta menginspirasi penggemar di seluruh dunia.”

Presiden sekaligus CEO F1, Stefano Domenicali, menambahkan: “Formula 1 dan Nike adalah dua merek paling ikonik di dunia, yang dipersatukan oleh semangat pantang menyerah untuk terus berinovasi, mencapai performa di level tertinggi, serta menginspirasi banyak orang untuk melampaui batas kemungkinan.

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“Formula 1 sedang mengalami pertumbuhan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjangkau ratusan juta penggemar dan melibatkan salah satu komunitas yang paling penuh semangat, beragam, dan dinamis dalam dunia olahraga.

"Kemampuan unik Nike dalam memadukan aspek olahraga, budaya, dan inspirasi menjadikan mereka mitra yang ideal saat kami melangkah ke babak selanjutnya.

F1 fans will be able to purchase Nike merchandise

“Kemitraan ini merupakan cerminan kuat dari skala, ambisi, dan momentum global Formula 1. Bersama-sama, kita memiliki peluang luar biasa untuk mendefinisikan ulang cara penggemar terhubung dengan olahraga kita, menciptakan dampak jangka panjang baik bagi Formula 1 maupun F1 Academy, serta menginspirasi generasi pembalap, kreator, dan inovator berikutnya di seluruh dunia.

“Ini jauh lebih dari sekadar kemitraan komersial; ini adalah perpaduan dua merek yang membentuk budaya, menantang konvensi, dan menetapkan standar keunggulan yang baru. Kita baru saja memulai perjalanan untuk mencapai berbagai hal bersama-sama, dan kemungkinan yang terbentang di depan benar-benar tidak terbatas.”

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