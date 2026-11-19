Fernando Alonso menutup kemungkinan dirinya masih akan membalap di Formula 1 saat mesin V8 kembali digunakan.

F1 berencana untuk menggunakan mesin V8 turbocharged berkapasitas 2,1 liter, yang kemungkinan memulai debutnya tahun 2030. Presiden FIA, Mohammed Ben Sulayem, bahkan telah memberikan teaser melalui media sosialnya bahwa sebuah pengumuman terkait hal ini akan segera disampaikan.

Unggahan Ben Sulayem, bersama dengan sejumlah grafis media sosial lainnya yang sempat muncul di saluran resmi FIA sebelum segera dihapus, memicu kehebohan awal pekan ini.

Namun, jika langkah drastis tersebut benar-benar diterapkan, juara dunia dua kali Alonso - yang akan berusia 49 tahun pada 2030 - menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk tetap bertahan.

"Tidak, saya tidak akan ada saat mesin V8 yang baru hadir. 100%," ujar pembalap asal Spanyol itu kepada media, termasuk Motorsport.com, menjelang Grand Prix Las Vegas.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Alonso wishes F1 had stuck with V8 engines in the first place

Alonso pun diingatkan bahwa ia pernah mengejutkan banyak orang di F1 sebelumnya, yang kemudian ia tanggapi: "Ya, di masa lalu saya bahkan pernah mengejutkan diri saya sendiri!

"Namun, kali ini menurut saya situasinya tepat. Saat saya pensiun nanti, itulah saat yang tepat - sekaligus kesempatan untuk mencoba hal-hal lain. Masih cukup lama sebelum [kembalinya mesin V8], tetapi saya rasa waktu yang ada sudah cukup [bagi saya sebelum saat itu tiba]."

Alonso mengaku kecewa karena ia akan melewatkan kembalinya mesin V8. Ia berpendapat bahwa F1 telah membuang banyak waktu selama bertahun-tahun dengan mengambil arah yang keliru melalui regulasi unit daya yang banyak menuai kritik.

"Ya, sungguh mengecewakan karena kita tidak menggunakannya sejak tahun 2014," ujarnya. "Dari tahun 2014 hingga 2030 atau 2031 - itu berarti ada 16 atau 17 tahun ajang balap murni yang telah hilang."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Alonso in the Las Vegas paddock

Baru-baru ini dikonfirmasi bahwa Alonso akan kembali berkompetisi dalam ajang legendaris Dakar Rally pada tahun 2027, di samping komitmennya di F1 bersama Aston Martin.

"Dakar ada dalam pikiran saya. Le Mans ada dalam pikiran saya, begitu pula Indy 500," ujar Alonso.

"Saya senang berkompetisi, dan saya senang membalap dengan mobil yang memberikan tenaga saat pedal gas diinjak, serta memberikan perlambatan saat rem digunakan. Hal-hal seperti itulah yang kini terasa hilang di Formula 1."

"Tentu saja, jika saya terus berkiprah di Formula 1 [setelah tahun 2027], itu akan selalu menjadi prioritas utama saya, dan cukup sulit untuk menyelaraskan atau menggabungkan berbagai program yang berbeda. Dakar, karena berlangsung pada bulan Januari, sedikit lebih memungkinkan untuk diikuti, meski tetap saja membutuhkan beberapa kebetulan agar bisa terlaksana."

Article continues below ADVERTISEMENT