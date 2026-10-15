Honda Menolak Klaim Kerusakan Turbo Alonso di GP Singapura

Menjelang Grand Prix Singapura, Aston Martin mengganti sejumlah komponen pada kedua mobil mereka, yang membuat Fernando Alonso dan Lance Stroll harus memulai balapan dari jalur pit (pit lane).

Saat berbicara kepada AS, Alonso mengungkapkan bahwa turbo pada mobilnya mengalami kerusakan pada hari Sabtu, sehingga ia terpaksa melakukan penggantian tersebut dalam kondisi Parc Fermé.

Alonso said, “Yesterday’s turbo was broken and had to be replaced, no matter what.”

Fernando Alonso © XPB Images

Namun, ketika hal ini disampaikan kepada Chief Engineer Shintaro Orihara, ia membantah klaim Alonso dengan menegaskan bahwa turbo tersebut tidak rusak dan penggantian itu dilakukan atas permintaan Alonso.

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“Turbo itu tidak rusak,” ujar Orihara kepada media di akhir pekan tersebut. “Tetapi kami memutuskan untuk mengganti komponen itu berdasarkan masukan dari Fernando.

"Jadi, berdasarkan data, kami belum menemukan persamaan apa pun. Tapi, pengemudi adalah sensor terbaik, sehingga kami memutuskan untuk mengganti unit tersebut berdasarkan masukannya.

Untungnya, kami memiliki waktu dua minggu, jadi kami akan memeriksa semuanya untuk memastikan komponen kami berfungsi dengan baik."

Fernando Alonso © XPB Images

Meskipun telah menggunakan turbo baru untuk Grand Prix Singapura, Alonso justru menghadapi masalah baru saat balapan pada hari Minggu, yakni kendala terkait penyaluran energi.

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Usai balapan, Alonso mengungkapkan, “Ada banyak masalah penyaluran energi selama balapan; energi tidak tersalurkan di tempat dan waktu yang tepat, terutama setelah periode Virtual Safety Car.”

“Kita kehilangan banyak tempat dan banyak pijakan akibat kurangnya penyebaran. Jadi ya, kita perlu meninjau hal itu.”

Saat ditanya mengenai masalah pengelolaan energi yang dialami Alonso, Orihara menyatakan, “Salah satu aspek yang sulit di lintasan seperti ini, di bawah regulasi saat ini, adalah terkait energi; di setiap tikungan, jumlah energi yang dapat dipanen berbeda-beda.”

“Selain itu, kami juga perlu melakukan penyesuaian untuk aspek driveability serta boost saat membuntuti mobil lain. Saya yakin pabrikan lain pun berupaya mencapai keseimbangan terbaik antara kemudahan pengendalian dan dorongan tenaga saat berada di posisi mengejar.

“Jadi, perbedaan performa tidak hanya berasal dari tenaga mesin itu sendiri, tetapi juga dari manajemen energi, kemudahan pengendalian, serta dorongan tenaga saat membuntuti lawan. Regulasi ini memang sangat rumit.”

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