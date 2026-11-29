Max Verstappen mengidentifikasi aspek yang menjadi kelemahan Red Bull dibandingkan rival mereka di Formula 1 setelah dikalahkan oleh rekan setimnbya

telah mengidentifikasi aspek yang menjadi kekurangan Red Bull dibandingkan dengan rival-rival mereka di Formula 1, setelah ia mencatatkan posisi kualifikasi di bawah rekan setimnya, Isack Hadjar, pada Grand Prix Qatar.

Juara dunia empat kali tersebut hanya mampu menempati posisi keenam dalam sesi kualifikasi di Sirkuit Internasional Lusail, tepat di belakang Hadjar yang menempati posisi kelima.

Mercedes berhasil mengamankan dua posisi terdepan, mengungguli kedua pembalap McLaren, sementara Red Bull tidak mampu menantang kedua tim tersebut untuk menempati posisi di dua baris terdepan.

Verstappen menyoroti masalah pada keseimbangan mobil Red Bull miliknya setelah sesi latihan Jumat, masalah yang terus berlanjut pada aksi trek hari Sabtu.

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Max Verstappen © XPB Images

“Sejauh ini, akhir pekan ini tidak berjalan baik bagi kami. Saya tidak bisa menemukan keseimbangan yang tepat. Terasa sangat tidak selaras. Menurut saya, itulah masalah utamanya,” ujar Verstappen setelah kualifikasi.

“Di saat yang sama, hal ini juga menyoroti aspek di mana kami masih tertinggal dibandingkan para pesaing. Di lintasan seperti ini - dengan banyak tikungan berkecepatan tinggi - kami belum mencapai level yang setara, terutama dalam hal efisiensi aerodinamika. Kami cukup kompetitif di tikungan berkecepatan rendah.

“Kami mungkin masih bisa tampil cukup baik di tikungan berkecepatan menengah, tetapi lintasan ini didominasi oleh tikungan berkecepatan menengah hingga tinggi. Jadi, ini adalah jenis karakter lintasan yang saat ini menyulitkan kami.

"Selain itu, pada tikungan-tikungan yang panjang, kami kesulitan untuk menjaga keseimbangan mobil di sepanjang tikungan tersebut.”

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Akan memulai balapan di belakang pembalap Mercedes maupun McLaren, Verstappen tetap optimistis bisa memberikan perlawanan kepada McLaren, seiring dengan berlanjutnya pertarungan antara Red Bull dan McLaren untuk posisi tiga klasemen.

“Bukan terhadap Mercedes, tetapi saya rasa dengan McLaren, kami akan berusaha semaksimal mungkin karena kami memang sedang bersaing dengan mereka dalam perebutan kejuaraan,” ujar Verstappen saat ditanya apakah ia mampu menantang mobil-mobil yang berada di depannya.

“Tentu saja, kami ingin terus berada di depan, tetapi itu tidak akan mudah. ​​Akhir pekan ini benar-benar sangat berat.”

Max Verstappen © XPB Images

Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, mengakui bahwa skuad yang berbasis di Milton Keynes tersebut gagal menyediakan mobil yang membuat kedua pembalap mereka merasa nyaman di Qatar.

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Meskipun Hadjar berhasil mengungguli Verstappen dalam sesi kualifikasi, Mekies yakin kedua pembalap tersebut sebenarnya mampu menantang McLaren seandainya Red Bull berhasil mengatasi masalah keseimbangan mobil mereka.

“Mereka tampil kompetitif sepanjang akhir pekan. Sayangnya, meski mereka tampil kompetitif, keduanya merasa kurang puas dengan mobil yang mereka kendarai,” ujar Mekies.

“Jadi, menurut saya, mereka berdua berusaha memaksimalkan performa di tengah kondisi yang ada, namun harus diakui bahwa kami belum berhasil memberikan mobil yang membuat mereka merasa lebih nyaman.

"Saya rasa itu mungkin belum cukup untuk mengalahkan Mercedes hari ini, tetapi seharusnya sudah cukup untuk mengungguli McLaren.”