George Russell mengungguli rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, saat Silver Arrows mendominasi kualifikasi F1 GP Qatar.

Pembalap Inggris 28 tahun itu memuncaki ketiga segmen kualifikasi, mengalahkan Antonelli - yang tercepat di ketiga sesi latihan, dengan selisih 0,128 detik untuk pole position keenamnya musim ini.

Juara dunia Antonelli merasa frustrasi dengan pemilihan waktu saat ia turun ke lintasan, dan ia pun meminta evaluasi kepada pihak Mercedes setelah sesi kualifikasi berakhir.

Hasil ini menjadi kali pertama Mercedes mengunci baris depan sejak Grand Prix Kanada pada bulan Mei lalu.

Russell was the faster Mercedes driver in qualifying © XPB Images

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Lando Norris muncul sebagai penantang terdekat Mercedes di posisi ketiga, namun terpaut 0,480 detik dari catatan waktu pole milik Russell dan 0,352 detik di belakang Antonelli.

Norris, sang juara dunia 2025, mengungguli rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri, yang menempati posisi keempat.

Sementara itu, kejutan terjadi di kubu Red Bull saat Isack Hadjar mampu mencatatkan waktu lebih cepat daripada Max Verstappen dalam satu putaran.

Kualifikasi yang buruk dialami oleh Ferrari; Charles Leclerc hanya mampu menempati posisi ketujuh dengan selisih 1,2 detik dari catatan waktu tercepat. Di sisi lain, Lewis Hamilton harus puas di posisi kesembilan setelah kalah cepat dari pembalap Racing Bulls, Arvid Lindblad.

Liam Lawson melengkapi posisi 10 besar dengan mobil Racing Bulls lainnya.

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P7 and P9 was all Ferrari could muster © XPB Images

Ollie Bearman terpaut beberapa persepuluh detik untuk bisa menembus Q3; ia menempati posisi ke-11 dengan mobil Haas-nya, mengungguli pembalap Alpine, Pierre Gasly, serta pembalap utama Audi, Gabriel Bortoleto.

Franco Colapinto menempati posisi ke-14 dengan mobil Alpine lainnya, sementara Rafael Camara - yang tampil di Q2 untuk kali kedua dalam tiga Grand Prix tampil di F1 bersama Haas - berada di posisi ke-15. Meski demikian, pembalap Brasil itu kini menghadapi investigasi karena diduga menghalangi laju Bortoleto.

Nico Hulkenberg menjadi pembalap paling lambat di Q2, menempati posisi ke-17 yang mengecewakan dengan mobil Audi-nya.

Carlos Sainz mencatatkan waktu lebih baik daripada rekan setimnya, Alex Albon, dalam sesi kualifikasi. Keduanya gagal melaju ke Q2 dan menempati posisi ke-17 serta ke-18, unggul beberapa persepuluh detik di depan duo Aston Martin, Fernando Alonso dan Lance Stroll.

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Valtteri Bottas berhasil mengungguli rekan setimnya di Cadillac, Sergio Perez, yang menempati posisi paling buncit di urutan ke-22.

Pembalap asal Meksiko tersebut dikenai penalti mundur lima posisi di grid akibat insiden tabrakan dengan Camara di Las Vegas, namun penalti ini tidak akan mengubah posisi start-nya untuk balapan hari Minggu.

Mengingat kekhawatiran akan tingkat keausan ban yang sangat tinggi di sirkuit Lusail yang berkecepatan tinggi, Pirelli menetapkan batas maksimal 27 putaran untuk setiap set ban dalam balapan hari Minggu yang berlangsung selama 57 putaran. Hal ini berarti setiap tim wajib melakukan setidaknya dua kali pit stop.