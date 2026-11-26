Williams dan Alpine dinyatakan oleh FIA telah melakukan pelanggaran terhadap regulasi Cost-Cap Formula 1.

FIA, selaku badan pengatur F1, merilis hasil temuan untuk musim 2025 pada hari Rabu. Laporan tersebut mengonfirmasi bahwa sembilan dari 11 tim yang ada telah mematuhi regulasi tersebut, begitu pula dengan kelima produsen Power Unit.

Tapi, Williams dinyatakan telah melakukan apa yang oleh FIA disebut sebagai "pelanggaran kelebihan pengeluaran dalam skala kecil" (minor overspend breach), serta "pelanggaran prosedural". Sementara itu, Alpine juga teridentifikasi telah melakukan pelanggaran terhadap aturan prosedural.

Williams diketahui telah melampaui batas pengeluaran sebesar £627.000 - yang setara dengan 0,48 persen dari batas biaya tahun 2025.

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Setelah mencapai Accepted Breach Agreement (Perjanjian Pelanggaran yang Diterima) dengan FIA, Williams dikenai sanksi finansial dengan jumlah yang tidak disebutkan, serta pengurangan jatah pengujian wind-tunnel dan Computational Fluid Dynamics (CFD) sebesar 1,5 persen selama 12 bulan ke depan.

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"Pelanggaran ini berkaitan dengan biaya administratif yang kami keluarkan saat melakukan perubahan pada struktur perusahaan. Kami meyakini bahwa biaya-biaya tersebut berada di luar cost-cap. Setelah berdiskusi dengan FIA, kami sepakat untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan interpretasi mereka bahwa biaya-biaya tersebut seharusnya termasuk dalam batasan anggaran," demikian pernyataan dari pihak Williams.

“FIA telah mencatat bahwa Williams tidak memperoleh keuntungan apa pun, baik dari sisi olahraga maupun finansial, dan kami pun tidak pernah berupaya untuk mendapatkannya. FIA juga mencatat bahwa kami bersikap kooperatif dan beritikad baik selama proses peninjauan berlangsung.

“Integritas merupakan prinsip utama bagi Williams; kini kami dapat menutup kasus ini dan tetap fokus pada masa depan kami.

“Kami senantiasa mendukung penuh kebijakan Cost Cap - yang tentu saja memerlukan pengawasan yang akurat agar dapat berjalan secara efektif.”

Alpine committed a procedural breach of the 2025 F1 cost cap

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Alpine juga menyatakan bahwa mereka "mengakui dan menerima" adanya pelanggaran prosedural terkait regulasi batas biaya (cost cap) tahun 2025, yang membuat mereka dijatuhi denda.

"Kesalahan dan ketidakakuratan dalam pelaporan tersebut secara khusus berkaitan dengan biaya non-olahraga dan biaya operasional - yang menurut CCA tidak memberikan keuntungan performa apa pun bagi tim - seperti aktivitas pemasaran, kegiatan di luar F1, aktivitas SDM, bonus karyawan, kompensasi biaya, serta biaya inventaris," demikian bunyi pernyataan tersebut.

"Tim juga ingin menyampaikan terima kasih kepada CCA dan FIA atas ketelitian serta pengertian yang ditunjukkan selama proses berlangsung. Regulasi Keuangan ini masih tergolong baru, terus berkembang, dan kompleks.

"Terdapat beberapa pengecualian dan penyesuaian yang dapat ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing tim. Tim menyadari perlunya upaya kolektif di seluruh lini bisnis dan memahami aspek-aspek yang dapat diperbaiki di masa mendatang."