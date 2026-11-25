Max Verstappen mengungkapkan ia menghabiskan lebih dari 40 jam untuk bermain Grand Theft Auto VI selama akhir pekan Grand Prix Formula 1 Las Vegas.

Meski berhasil memenangkan Grand Prix Las Vegas untuk ketiga kalinya dalam karier Formula 1-nya, Verstappen tetap menyempatkan waktu untuk memainkan sekuel video game Grand Theft Auto terbaru yang sangat dinanti-nantikan.

Grand Theft Auto VI dirilis pada hari Kamis di konsol PlayStation 5 dan Xbox Series X|S. Kehebohannya bahkan merambah hingga ke paddock F1 di Las Vegas, dengan beberapa pembalap mengaku akan memainkannya selama akhir pekan.

Salah satunya adalah juara dunia empat kali Verstappen, yang menghabiskan begitu banyak waktu untuk bermain hingga ia telah menyelesaikan 80 persen dari alur cerita GTA 6.

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“Saya banyak bermain di malam hari maupun pagi hari selama di Vegas,” jelas Verstappen. “Lagipula, saya memang tidak bisa keluar dan berjalan-jalan di sekitar sana.”

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Hal itu ternyata tidak menjadi gangguan bagi sang juara dunia empat kali tersebut; ia justru menampilkan performa kelas wahid dengan mengubah posisi *pole* menjadi kemenangan dalam balapan yang berlangsung seru di 'Sin City'.

Verstappen berencana untuk melakukan siaran langsung saat bermain Minecraft menjelang balapan F1 di Qatar, namun ia mengaku sudah “benar-benar lupa” cara memainkan gim tersebut.

“Saya jadi sangat payah kalau memainkan terlalu banyak gim dalam waktu bersamaan. Saya tidak bisa, sungguh tidak bisa!” ujar Verstappen.

GTA didn't prove to be a distraction for Verstappen

Tidak hanya Verstappen, juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton mengungkapkan bahwa ia membawa konsol PlayStation-nya ke Las Vegas agar bisa memainkan Grand Theft Auto VI.

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“Saya membawa PlayStation ke sini, jadi saya tidak sabar untuk memainkannya,” ujar pembalap Ferrari berusia 41 tahun itu kepada media di Las Vegas. “Ini adalah gim yang paling dinanti-nantikan sepanjang masa.”

Sementara itu, Lando Norris mengaku tidak akan memainkan gim tersebut, seraya mengungkapkan bahwa ia pernah dilarang memainkan seri GTA saat masih kecil.

“Saya tidak pernah benar-benar memainkan GTA V, mungkin hanya beberapa kali. Maksud saya, itu gim yang keren dan saya menikmatinya. Saya sering melihat orang lain memainkannya dan semacamnya. Tapi ya, itu bukan jenis gim yang cocok untuk saya,” kata pembalap yang akan menjadi juara dunia tahun 2025 tersebut.

"Sebenarnya saya ingin sekali, tetapi dulu saat masih kecil saya tidak diperbolehkan memainkannya. Saya memang tidak diizinkan. Jadi, kalau ada kegiatan sekolah dan saya bisa meminjam PSP milik teman atau semacamnya, itu menjadi pengalaman terbaik dalam hidup saya karena akhirnya saya bisa memainkannya.

"Namun, saya tidak tumbuh dengan memainkan permainan itu di rumah. Begitu pula saat beranjak dewasa, saya tidak benar-benar memainkannya.

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"Jadi, hal itu memang bukan kegemaran saya. Meski begitu, saya tahu banyak orang di seluruh dunia yang memainkannya saat ini. Mungkin saja pandangan saya bisa berubah nanti, tetapi untuk saat ini, jawabannya adalah tidak."