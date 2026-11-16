Steiner Nilai Verstappen Lebih Cocok untuk Ferrari Dibanding Hamilton

Guenther Steiner menyarankan kemungkinan solusi untuk masalah yang dihadapi Ferrari.

Max Verstappen is contracted to Red Bull until 2030
Max Verstappen is contracted to Red Bull until 2030

Mantan Team Principal Haas F1, Guenther Steiner, berpendapat bahwa Max Verstappen mungkin lebih cocok untuk Ferrari dibandingkan Lewis Hamilton.

Hamilton, juara dunia tujuh kali, bergabung dengan Ferrari pada tahun 2025 dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing tim Italia tersebut dan membawanya kembali ke kejayaan di F1, setelah hampir dua dekade tanpa gelar.

Setelah musim debut yang sangat mengecewakan bersama Ferrari, Hamilton menikmati musim 2026 yang lebih kuat dengan satu kemenangan di Catalunya.

Dinamika internal tim Ferrari telah menjadi topik pembicaraan hangat menyusul serangkaian insiden antara Hamilton dan rekan setimnya, Charles Leclerc. Hal ini memicu perdebatan lebih luas mengenai apakah tim tersebut mampu menjadi penantang gelar yang serius.

Ferrari's in-fighting has been in the spotlight
Ferrari's in-fighting has been in the spotlight

Steiner melontarkan gagasan bahwa Verstappen bisa menjadi pembalap yang mampu memimpin tim menuju kesuksesan, serupa dengan peran Michael Schumacher saat Ferrari mendominasi F1 di awal tahun 2000-an.

"Tapi, apakah dia sosok yang bisa membawa tim meraih kemenangan?" ujar Steiner saat membahas Hamilton dalam podcast The Red Flags Podcast. 

"Dulu, saat pembalap-pembalap hebat mengambil kendali, mereka berhasil membawa kesuksesan. Fernando Alonso pun pernah mencobanya. Apakah dia berhasil? Tidak. Menurut Anda, apakah Lewis adalah orang yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut?"

Saat ditanya apakah Verstappen mungkin lebih cocok untuk peran tersebut, Steiner menjawab: "Anda tahu bagaimana Max. Dia tidak akan berhenti. Dia tak kenal lelah. Itu bisa jadi solusinya."

Namun, rekan pembawa acara Brian Muller dengan cepat menimpali: "Yah, mereka tidak akan bisa mendapatkan Max dalam waktu dekat."

"Jadi, yang mereka miliki adalah Lewis. Jika mereka tidak siap untuk melakukan perubahan saat ada juara dunia tujuh kali yang siap membawa Ferrari kembali berjaya - dan mereka tidak siap untuk memanfaatkan kesempatan itu ketika waktunya tiba - maka masalah yang mereka hadapi jauh lebih besar."

Steiner has weighed in on the Ferrari debate
Steiner has weighed in on the Ferrari debate
© Gold and Goose

Komentar Steiner senada dengan pandangan eks-pembalap F1, Ralf Schumacher, yang baru-baru ini mempertanyakan kredibilitas Hamilton dalam memimpin sebuah tim.

"Hamilton tidak pernah belajar cara memimpin tim, baik saat bersama Toto Wolff maupun Ron Dennis," ujar Schumacher dalam podcast Backstage Boxengasse di Sky Sports Jerman. "Lagipula, itu memang bukan tugasnya. Ia hanya perlu masuk ke dalam mobil dan membalap secepat mungkin."

"Menurut saya, hal itu terlihat jelas, dan menurut saya pula, itu membuatnya menjadi pribadi yang cukup egois."

Tags:

F1
Max Verstappen
Red Bull
Ferrari
Steiner Nilai Verstappen Lebih Cocok untuk Ferrari Dibanding Hamilton
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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