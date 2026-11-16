Bos Ferrari Ungkap Detail Pembicaraan Hamilton dan Leclerc di Brasil

Team Principal Ferrari, Fred Vasseur, membagikan detail lebih lanjut mengenai percakapan untuk mendamaikan hubungan dengan kedua pembalapnya, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, menjelang Grand Prix Sao Paulo.

Vasseur duduk bersama kedua pembalapnya dalam sebuah pertemuan krusial sebelum balapan di Brasil untuk membahas dampak dari pertarungan mereka di awal Grand Prix Mexico City, yang menurut Hamilton telah melepas kemenangan - dan kemungkinan finis 1-2 - pada balapan tersebut.

Saat berbicara di Interlagos, Vasseur tidak mengungkapkan secara rinci mengenai percakapan tersebut, selain mengonfirmasi bahwa ia mengingatkan Hamilton dan Leclerc bahwa Ferrari harus diutamakan.

Leclerc and Hamilton kept it clean in Brazil... But over meaningless positions

Insiden terbaru antara Hamilton dan Leclerc telah memicu perdebatan mengenai dinamika internal di Ferrari serta hubungan di antara kedua pembalap. Namun, Vasseur menegaskan kepada para wartawan usai balapan di Brasil bahwa ketegangan tersebut telah diselesaikan.

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"Sejujurnya, kami melakukan diskusi yang baik pada hari Jumat. Kami telah menjernihkan situasinya," jelas Vasseur. "Menurut saya, kami berhasil mengatur ulang pola pikir dengan baik, dan mereka pun meninggalkan ruangan saya sambil bercanda satu sama lain."

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, menyuarakan sentimen yang sama dengan Vasseur, seraya menegaskan: "Semuanya baik-baik saja. Fred menyatukan kami. Fred sangat hebat dalam pertemuan itu. Dia kemudian membiarkan saya dan Charles untuk menyampaikan pendapat kami masing-masing.

"Kami berdua melakukan diskusi yang sangat baik dan terbuka. Sekarang semuanya sudah beres. Kami akan melangkah maju.”

Lewis Hamilton © XPB Images

Sementara itu, Leclerc mengakui: "Tentu saja ada ketegangan, tentu saja kami ingin finis di depan satu sama lain, dan terkadang kami mungkin tidak melakukan segalanya dengan tepat; wajar saja jika sesekali ada perbedaan pendapat mengenai cara memandang sesuatu.

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"Namun, membicarakan hal-hal tersebut sangatlah membantu."

Hamilton dan Leclerc memang sempat bersaing ketat di Brasil tanpa menimbulkan drama, tetapi itu terjadi untuk posisi-posisi di bagian bawah dalam kelompok 10 besar, bukan di bagian depan.