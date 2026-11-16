Bos Ferrari Ungkap Detail Pembicaraan Hamilton dan Leclerc di Brasil

Fred Vasseur mengungkapkan lebih lanjut mengenai pertemuan yang ia adakan dengan Lewis Hamilton dan Charles Leclerc di Brasil.

Ferrari team boss Fred Vasseur
Ferrari team boss Fred Vasseur

Team Principal Ferrari, Fred Vasseur, membagikan detail lebih lanjut mengenai percakapan untuk mendamaikan hubungan dengan kedua pembalapnya, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, menjelang Grand Prix Sao Paulo.

Vasseur duduk bersama kedua pembalapnya dalam sebuah pertemuan krusial sebelum balapan di Brasil untuk membahas dampak dari pertarungan mereka di awal Grand Prix  Mexico City, yang menurut Hamilton telah melepas kemenangan - dan kemungkinan finis 1-2 - pada balapan tersebut.

Saat berbicara di Interlagos, Vasseur tidak mengungkapkan secara rinci mengenai percakapan tersebut, selain mengonfirmasi bahwa ia mengingatkan Hamilton dan Leclerc bahwa Ferrari harus diutamakan.

Leclerc and Hamilton kept it clean in Brazil... But over meaningless positions
Leclerc and Hamilton kept it clean in Brazil... But over meaningless positions

Insiden terbaru antara Hamilton dan Leclerc telah memicu perdebatan mengenai dinamika internal di Ferrari serta hubungan di antara kedua pembalap. Namun, Vasseur menegaskan kepada para wartawan usai balapan di Brasil bahwa ketegangan tersebut telah diselesaikan.

"Sejujurnya, kami melakukan diskusi yang baik pada hari Jumat. Kami telah menjernihkan situasinya," jelas Vasseur. "Menurut saya, kami berhasil mengatur ulang pola pikir dengan baik, dan mereka pun meninggalkan ruangan saya sambil bercanda satu sama lain."

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, menyuarakan sentimen yang sama dengan Vasseur, seraya menegaskan: "Semuanya baik-baik saja. Fred menyatukan kami. Fred sangat hebat dalam pertemuan itu. Dia kemudian membiarkan saya dan Charles untuk menyampaikan pendapat kami masing-masing.

"Kami berdua melakukan diskusi yang sangat baik dan terbuka. Sekarang semuanya sudah beres. Kami akan melangkah maju.”

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
© XPB Images

Sementara itu, Leclerc mengakui: "Tentu saja ada ketegangan, tentu saja kami ingin finis di depan satu sama lain, dan terkadang kami mungkin tidak melakukan segalanya dengan tepat; wajar saja jika sesekali ada perbedaan pendapat mengenai cara memandang sesuatu.

"Namun, membicarakan hal-hal tersebut sangatlah membantu."

Hamilton dan Leclerc memang sempat bersaing ketat di Brasil tanpa menimbulkan drama, tetapi itu terjadi untuk posisi-posisi di bagian bawah dalam kelompok 10 besar, bukan di bagian depan.

Tags:

F1
Ferrari
Lewis Hamilton
Charles Leclerc
Bos Ferrari Ungkap Detail Pembicaraan Hamilton dan Leclerc di Brasil
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Jurnalis F1 Diskorsing dari Paddock usai Kritikan Kasar untuk Leclerc
Charles Leclerc was criticised in the opinion column
F1 News
Verstappen Soal Rivalitas Duo Ferrari: "Saya Takkan Pernah Rekrut Dua Pembalap No.1"
Max Verstappen gives his verdict on tensions at Ferrari
F1 News
Hamilton Kunjungi Fasilitas Bantuan Kemanusiaan Gaza di Mesir
Lewis Hamilton
F1 News
Leclerc Dihukum Penalti Waktu untuk Insidennya dengan Lawson
Charles Leclerc
F1 News
Alonso Sambut Hamilton dalam 'Klub 400' di Formula 1
Fernando Alonso has the most F1 starts of all time
F1 News
"Saya Tidak Bisa Dibungkam" - Hamilton Terus Mencecar Leclerc usai Insiden Meksiko
Lewis Hamilton has responded to criticism amid tension at Ferrari

Latest News

F1 News
Steiner Nilai Verstappen Lebih Cocok untuk Ferrari Dibanding Hamilton
6h ago
Max Verstappen is contracted to Red Bull until 2030
F1 News
Bos Ferrari Ungkap Detail Pembicaraan Hamilton dan Leclerc di Brasil
6h ago
Ferrari team boss Fred Vasseur
F1 News
Pimpinan FIA Siapkan Ubahan Aturan Kontroversial dalam Aturan Kepresidenan
19h ago
Ben Sulayem is looking to remain in office beyond 12 years
F1 News
Wolff Ungkap Telah Mengajukan Resign dari Mercedes F1 Beberapa Kali
20h ago
Toto Wolff, Mercedes F1 team
F1 News
Oscar Piastri Berpisah dengan Manajernya, Mark Webber
14/11/26
Mark Webber and Oscar Piastri have parted ways

More News

F1 News
Ricciardo Ceritakan 'Kecemasan' Jelang Kemenangan Ikonik Monako 2018
14/11/26
Daniel Ricciardo, Red Bull, 2018 Monaco Grand Prix
F1 News
Pesan Menyentuh Hamilton setelah Mengunjungi Anak-Anak Palestina
14/11/26
LewisHamilton visited Palestinian childre who have fled conflict in Gaza
F1 News
Mantan Bos Liberty Media Sebut F1 akan Dijual Dua Tahun Lagi
13/11/26
2026 F1 Sao Paulo GP
F1 News
Jurnalis F1 Diskorsing dari Paddock usai Kritikan Kasar untuk Leclerc
13/11/26
Charles Leclerc was criticised in the opinion column
F1 News
Mantan Bos Tim F1 Prediksi Kapan Antonelli Pindah ke Ferrari
13/11/26
Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli, 2026 Mexico GP