Max Verstappen melontarkan sindiran terhadap George Russell usai Grand Prix Las Vegas, dengan menyebut rivalnya di Formula 1 tersebut “jauh di bawah level saya”.

Ketegangan antara Verstappen dan Russell kembali memanas setelah keduanya terlibat insiden dalam sesi latihan terakhir di Las Vegas, yang membuat pembalap Mercedes itu melontarkan kecaman keras terhadap juara dunia empat kali tersebut.

Russell menuduh Verstappen telah ‘mencurangi’ rivalnya itu dan bersikap seolah-olah dirinya “lebih hebat dan lebih baik daripada siapa pun” setelah sesi kualifikasi di Sin City.

Verstappen dan Russell menghabiskan sebagian besar balapan hari Minggu dengan saling bergantian memimpin, tapi pembalap Red Bull tersebut akhirnya keluar sebagai pemenang setelah pesaing utamanya mengalami ban terkunci (lock-up) dan menabrak pembatas lintasan di fase-fase akhir balapan.

Verstappen got the better of Russell in Las Vegas

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Setelah mengejek Russell terkait insiden tersebut melalui radio tim, Verstappen melangkah lebih jauh usai meraih kemenangan keempatnya musim ini dengan melontarkan komentar mengejutkan yang dipastikan bakal semakin memanaskan rivalitas di antara mereka.

“Masalahnya, dia banyak bicara di luar lintasan. Sejujurnya, bagi saya itu tidak terlalu mengganggu karena levelnya jauh di bawah saya, jadi tidak ada gunanya bagi saya untuk menanggapi atau meladeni hal itu. Jadi, itu sama sekali tidak mengganggu saya,” ujar Verstappen dalam konferensi pers pasca-balapan.

“Dan hari ini, karma benar-benar kejam. Sejujurnya, rasanya luar biasa saat saya melihat ke spion dan menyaksikan apa yang sedang terjadi; saya pun berpikir, ‘fantastis, hari saya jadi makin menyenangkan saja’.

“Tentu saja, saat saya akhirnya melintasi garis finis di posisi pertama, hari saya pun terasa sempurna.”

Verstappen's rivalry with Russell has escalated

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Insiden di Las Vegas tersebut merupakan peristiwa terbaru dalam serangkaian bentrokan di lintasan antara keduanya dalam beberapa tahun terakhir.

Russell dan Verstappen sempat terlibat perselisihan yang cukup ramai diperbincangkan setelah Grand Prix Qatar 2024 - sebuah momen yang mewarnai akhir kejuaraan dunia tahun tersebut.

Keduanya saling melontarkan hinaan; Russell menyebut Verstappen sebagai seorang penindas (bully), sementara pembalap Red Bull itu melabeli Russell sebagai "penusuk dari belakang" dan "pecundang".

Verstappen dijatuhi penalti karena dianggap sengaja menabrak mobil Russell pada Grand Prix Spanyol 2025. Sebelumnya, mereka juga pernah terlibat insiden di Azerbaijan pada tahun 2022, di mana setelah kejadian tersebut Verstappen menjuluki Russell sebagai "Princess George".